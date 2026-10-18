Conoce dónde ver el duelo entre Real Madrid y Sevilla FC por la Jornada 9 de LaLiga 2026. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag
Conoce dónde ver el duelo entre Real Madrid y Sevilla FC por la Jornada 9 de LaLiga 2026. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
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El Real Madrid de José Mourinho y el Sevilla FC de Luis García Plaza protagonizarán uno de los partidos más atractivos del cierre de la Jornada 9 de LaLiga EA Sports 2026/27 este domingo 18 de octubre en punto de las 21:00 horario peninsular / 3:00 pm ET / 1:00 pm Tiempo del Centro de México / 12:00 pm PT en el Estadio Santiago Bernabéu. Para mirar el partido Real Madrid — Sevilla en vivo, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV y dónde ver vía STREAMING ONLINE desde el lugar que te encuentres para que no te pierdas el enfrentamiento entre colchoneros y merengues.

El enfrentamiento entre Real Madrid y Sevilla FC correspondiente a la jornada 9 de LaLiga emitida por Movistar Plus+ será un espectáculo imperdible. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Depor
El enfrentamiento entre Real Madrid y Sevilla FC correspondiente a la jornada 9 de LaLiga emitida por Movistar Plus+ será un espectáculo imperdible. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Depor

¿Dónde ver Real Madrid — Sevilla de Madrid EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

A continuación tienes una guía internacional para ver Real Madrid — Sevilla de Madrid por LaLiga, basada en los titulares habituales de transmisión según mercado. La señal concreta puede cambiar según la jornada, por lo que conviene revisar la programación del operador local antes del inicio.

País o regiónTVStreaming / plataforma
EspañaLaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TVMovistar+
PerúESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
ArgentinaESPN ArgentinaDisney+ Premium Argentina
ChileESPN ChileDisney+ Premium Chile
ColombiaESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
EcuadorESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
BoliviaESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
VenezuelaESPN ColombiaDisney+ Premium Sur, inter
UruguayESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
ParaguayESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
MéxicoSky Sports MexicoSky+, izzi
CentroaméricaSky Sports NorteViX
Estados UnidosABC, ESPN DeportesESPN+, fuboTV, ESPN App
CanadáTSN2TSN Premium
Reino Unido e IrlandaPremier Sports 1Premier Sports Player
FranciaDAZN France, Disney+ Premium
ItaliaDAZN Italia
Alemania y AustriaDAZN Deutschland, DAZN Austria, DAZN1 Germany
PortugalDAZN1 Portugal, DAZN Portugal
AustraliabeIN SPORTS 3beIN Sports Connect
IndiaFanCode
Oriente Medio y Norte de ÁfricabeIN SportsbeIN CONNECT
TurquíaS SportS Sport+, Disney+ Premium Turkey
Países nórdicosViaplay, TV2 Play, TV2 Sport Premium según país

La cobertura latinoamericana de LaLiga suele concentrarse en las señales de ESPN y su distribución digital a través de Disney+, incluyendo Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay. En México, los derechos pueden emitirse por Sky Sports y su plataforma Sky+, así como izzi.

En Estados Unidos, algunos encuentros de LaLiga se ofrece principalmente mediante ABC; mientras otros también cuentan con señal lineal en ESPN Deportes para la audiencia en español. Además, servicios como FuboTV pueden incluir las señales deportivas necesarias según el plan contratado.

En España, el partido se reparte habitualmente entre LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV y Movistar+, los operadores que poseen los principales derechos domésticos de LaLiga. En mercados europeos, DAZN tiene presencia en países como Italia, Alemania, Austria y Portugal; Francia cuenta con una cobertura compartida entre DAZN y Disney+ desde la temporada 2026-27.

¿A qué hora juega Real Madrid — Sevilla HOY 18 de octubre?

Real Madrid y Sevilla FC se enfrentarán el domingo 17 de octubre de 2026 en el Estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 9 de LaLiga 2026/27. El inicio está fijado para las 21:00 en España peninsular (19:00 GMT/UTC).

País o regiónHora local
España (peninsular)21:00
Islas Canarias20:00
Reino Unido20:00
Portugal20:00
México (centro)13:00
México (Pacífico)12:00
Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua13:00
Panamá14:00
Colombia, Perú y Ecuador14:00
Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana15:00
Estados Unidos (ET: Miami, Nueva York)15:00
Estados Unidos (CT: Chicago, Dallas)14:00
Estados Unidos (MT: Denver)13:00
Estados Unidos (PT: Los Ángeles)12:00
Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (Brasilia)16:00
Encuentro de alta intensidad entre Real Madrid y Sevilla FC sintonizado a través de la señal de alta definición de SKY Sports y SKY Plus. | Crédito: Composición Gestión Mix
Encuentro de alta intensidad entre Real Madrid y Sevilla FC sintonizado a través de la señal de alta definición de SKY Sports y SKY Plus. | Crédito: Composición Gestión Mix

Posibles alineaciones del Real Madrid — Sevilla FC

Real Madrid Club de Fútbol: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Francisco García (o Mendy); Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde; Arda Güler, Jude Bellingham, Brahim Díaz; Kylian Mbappé.

Sevilla Fútbol Club: Álvaro Fernández; Juanlu Sánchez, Ousmane Diomandé, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoumé, Datro Fofana Chupando Banqueta; Chidera Ejuke, Giorgi Kochorashvili, Félix Correia Chupando Banqueta; Robbie Ure.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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