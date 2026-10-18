El Real Madrid de José Mourinho y el Sevilla FC de Luis García Plaza protagonizarán uno de los partidos más atractivos del cierre de la Jornada 9 de LaLiga EA Sports 2026/27 este domingo 18 de octubre en punto de las 21:00 horario peninsular / 3:00 pm ET / 1:00 pm Tiempo del Centro de México / 12:00 pm PT en el Estadio Santiago Bernabéu. Para mirar el partido Real Madrid — Sevilla en vivo, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV y dónde ver vía STREAMING ONLINE desde el lugar que te encuentres para que no te pierdas el enfrentamiento entre colchoneros y merengues.
¿Dónde ver Real Madrid — Sevilla de Madrid EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?
A continuación tienes una guía internacional para ver Real Madrid — Sevilla de Madrid por LaLiga, basada en los titulares habituales de transmisión según mercado. La señal concreta puede cambiar según la jornada, por lo que conviene revisar la programación del operador local antes del inicio.
|País o región
|TV
|Streaming / plataforma
|España
|LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
|Movistar+
|Perú
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Chile
|Argentina
|ESPN Argentina
|Disney+ Premium Argentina
|Chile
|ESPN Chile
|Disney+ Premium Chile
|Colombia
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur
|Ecuador
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur
|Bolivia
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Chile
|Venezuela
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Sur, inter
|Uruguay
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Argentina
|Paraguay
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium Argentina
|México
|Sky Sports Mexico
|Sky+, izzi
|Centroamérica
|Sky Sports Norte
|ViX
|Estados Unidos
|ABC, ESPN Deportes
|ESPN+, fuboTV, ESPN App
|Canadá
|TSN2
|TSN Premium
|Reino Unido e Irlanda
|Premier Sports 1
|Premier Sports Player
|Francia
|—
|DAZN France, Disney+ Premium
|Italia
|—
|DAZN Italia
|Alemania y Austria
|—
|DAZN Deutschland, DAZN Austria, DAZN1 Germany
|Portugal
|—
|DAZN1 Portugal, DAZN Portugal
|Australia
|beIN SPORTS 3
|beIN Sports Connect
|India
|—
|FanCode
|Oriente Medio y Norte de África
|beIN Sports
|beIN CONNECT
|Turquía
|S Sport
|S Sport+, Disney+ Premium Turkey
|Países nórdicos
|—
|Viaplay, TV2 Play, TV2 Sport Premium según país
La cobertura latinoamericana de LaLiga suele concentrarse en las señales de ESPN y su distribución digital a través de Disney+, incluyendo Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay. En México, los derechos pueden emitirse por Sky Sports y su plataforma Sky+, así como izzi.
En Estados Unidos, algunos encuentros de LaLiga se ofrece principalmente mediante ABC; mientras otros también cuentan con señal lineal en ESPN Deportes para la audiencia en español. Además, servicios como FuboTV pueden incluir las señales deportivas necesarias según el plan contratado.
En España, el partido se reparte habitualmente entre LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV y Movistar+, los operadores que poseen los principales derechos domésticos de LaLiga. En mercados europeos, DAZN tiene presencia en países como Italia, Alemania, Austria y Portugal; Francia cuenta con una cobertura compartida entre DAZN y Disney+ desde la temporada 2026-27.
¿A qué hora juega Real Madrid — Sevilla HOY 18 de octubre?
Real Madrid y Sevilla FC se enfrentarán el domingo 17 de octubre de 2026 en el Estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 9 de LaLiga 2026/27. El inicio está fijado para las 21:00 en España peninsular (19:00 GMT/UTC).
|País o región
|Hora local
|España (peninsular)
|21:00
|Islas Canarias
|20:00
|Reino Unido
|20:00
|Portugal
|20:00
|México (centro)
|13:00
|México (Pacífico)
|12:00
|Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua
|13:00
|Panamá
|14:00
|Colombia, Perú y Ecuador
|14:00
|Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana
|15:00
|Estados Unidos (ET: Miami, Nueva York)
|15:00
|Estados Unidos (CT: Chicago, Dallas)
|14:00
|Estados Unidos (MT: Denver)
|13:00
|Estados Unidos (PT: Los Ángeles)
|12:00
|Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (Brasilia)
|16:00
Posibles alineaciones del Real Madrid — Sevilla FC
Real Madrid Club de Fútbol: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Francisco García (o Mendy); Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde; Arda Güler, Jude Bellingham, Brahim Díaz; Kylian Mbappé.
Sevilla Fútbol Club: Álvaro Fernández; Juanlu Sánchez, Ousmane Diomandé, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoumé, Datro Fofana Chupando Banqueta; Chidera Ejuke, Giorgi Kochorashvili, Félix Correia Chupando Banqueta; Robbie Ure.