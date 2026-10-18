El Real Madrid de José Mourinho y el Sevilla FC de Luis García Plaza protagonizarán uno de los partidos más atractivos del cierre de la Jornada 9 de LaLiga EA Sports 2026/27 este domingo 18 de octubre en punto de las 21:00 horario peninsular / 3:00 pm ET / 1:00 pm Tiempo del Centro de México / 12:00 pm PT en el Estadio Santiago Bernabéu. Para mirar el partido Real Madrid — Sevilla en vivo, te comparto la lista de horarios por país, canales de TV y dónde ver vía STREAMING ONLINE desde el lugar que te encuentres para que no te pierdas el enfrentamiento entre colchoneros y merengues.

El enfrentamiento entre Real Madrid y Sevilla FC correspondiente a la jornada 9 de LaLiga emitida por Movistar Plus+ será un espectáculo imperdible. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Depor

¿Dónde ver Real Madrid — Sevilla de Madrid EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

A continuación tienes una guía internacional para ver Real Madrid — Sevilla de Madrid por LaLiga, basada en los titulares habituales de transmisión según mercado. La señal concreta puede cambiar según la jornada, por lo que conviene revisar la programación del operador local antes del inicio.

País o región TV Streaming / plataforma España LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV Movistar+ Perú ESPN Colombia Disney+ Premium Chile Argentina ESPN Argentina Disney+ Premium Argentina Chile ESPN Chile Disney+ Premium Chile Colombia ESPN Colombia Disney+ Premium Sur Ecuador ESPN Colombia Disney+ Premium Sur Bolivia ESPN Colombia Disney+ Premium Chile Venezuela ESPN Colombia Disney+ Premium Sur, inter Uruguay ESPN Colombia Disney+ Premium Argentina Paraguay ESPN Colombia Disney+ Premium Argentina México Sky Sports Mexico Sky+, izzi Centroamérica Sky Sports Norte ViX Estados Unidos ABC, ESPN Deportes ESPN+, fuboTV, ESPN App Canadá TSN2 TSN Premium Reino Unido e Irlanda Premier Sports 1 Premier Sports Player Francia — DAZN France, Disney+ Premium Italia — DAZN Italia Alemania y Austria — DAZN Deutschland, DAZN Austria, DAZN1 Germany Portugal — DAZN1 Portugal, DAZN Portugal Australia beIN SPORTS 3 beIN Sports Connect India — FanCode Oriente Medio y Norte de África beIN Sports beIN CONNECT Turquía S Sport S Sport+, Disney+ Premium Turkey Países nórdicos — Viaplay, TV2 Play, TV2 Sport Premium según país

La cobertura latinoamericana de LaLiga suele concentrarse en las señales de ESPN y su distribución digital a través de Disney+, incluyendo Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay. En México, los derechos pueden emitirse por Sky Sports y su plataforma Sky+, así como izzi.

En Estados Unidos, algunos encuentros de LaLiga se ofrece principalmente mediante ABC; mientras otros también cuentan con señal lineal en ESPN Deportes para la audiencia en español. Además, servicios como FuboTV pueden incluir las señales deportivas necesarias según el plan contratado.

En España, el partido se reparte habitualmente entre LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV y Movistar+, los operadores que poseen los principales derechos domésticos de LaLiga. En mercados europeos, DAZN tiene presencia en países como Italia, Alemania, Austria y Portugal; Francia cuenta con una cobertura compartida entre DAZN y Disney+ desde la temporada 2026-27.

¿A qué hora juega Real Madrid — Sevilla HOY 18 de octubre?

Real Madrid y Sevilla FC se enfrentarán el domingo 17 de octubre de 2026 en el Estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 9 de LaLiga 2026/27. El inicio está fijado para las 21:00 en España peninsular (19:00 GMT/UTC).

País o región Hora local España (peninsular) 21:00 Islas Canarias 20:00 Reino Unido 20:00 Portugal 20:00 México (centro) 13:00 México (Pacífico) 12:00 Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua 13:00 Panamá 14:00 Colombia, Perú y Ecuador 14:00 Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana 15:00 Estados Unidos (ET: Miami, Nueva York) 15:00 Estados Unidos (CT: Chicago, Dallas) 14:00 Estados Unidos (MT: Denver) 13:00 Estados Unidos (PT: Los Ángeles) 12:00 Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (Brasilia) 16:00

Encuentro de alta intensidad entre Real Madrid y Sevilla FC sintonizado a través de la señal de alta definición de SKY Sports y SKY Plus. | Crédito: Composición Gestión Mix

Posibles alineaciones del Real Madrid — Sevilla FC

Real Madrid Club de Fútbol: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Francisco García (o Mendy); Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde; Arda Güler, Jude Bellingham, Brahim Díaz; Kylian Mbappé.

Sevilla Fútbol Club: Álvaro Fernández; Juanlu Sánchez, Ousmane Diomandé, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoumé, Datro Fofana Chupando Banqueta; Chidera Ejuke, Giorgi Kochorashvili, Félix Correia Chupando Banqueta; Robbie Ure.