Duelo de urgencias en Mestalla. Los merengues afrontan este compromiso liguero sumidos en un bache de juego tras su reciente caída en Champions y una victoria gris en el torneo doméstico. Real Madrid visita a Valencia CF por la jornada 23 de LaLiga EA Sports desde el Estadio Mestalla este domingo 8 de febrero, a partir de las 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. horario peninsular. Si estás en España, Estados Unidos, México y otros países del mundo, te comparto la lista de canales de TV y señal online que pasan el partido en vivo en directo desde cualquier dispositivo móvil.
Lo que comenzó como una temporada estable en Chamartín se transformó en caos a raíz del enfrentamiento contra el Barça. Aquella explosión de Vinícius Jr. tras su polémico cambio fue el primer síntoma de una fractura que terminó por llevarse por delante a Xabi Alonso. Con Arbeloa ahora en el banquillo, la caída libre no cesa: el Madrid ya se ha despedido de la Copa y agoniza en Europa, situándose lejos de los puestos de clasificación directa en la máxima competición continental.
Dónde ver Real Madrid — Valencia CF EN VIVO EN DIRECTO por TV y Streaming Online
Conoce qué canales de TV y streaming online están disponibles para ver el partido entre Real Madrid — Valencia CF EN DIRECTO ONLINE por la jornada 23 de LaLiga.
|Región / país
|Canal(es) de TV confirmados o habituales
|Streaming / señal online principal
|España
|DAZN LaLiga, DAZN (plataforma que comparte derechos con Movistar+).
|DAZN (app/web), Movistar Plus+ a través del canal DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar en bares.
|Estados Unidos (inglés)
|ESPN (feed LaLiga en algunos mercados).
|ESPN App / ESPN+ con operador compatible; Fubo, DirecTV Stream suelen incluir ESPN/LaLiga.
|Estados Unidos (español)
|ESPN Deportes USA.
|ESPN App (con login de TV que incluya ESPN Deportes), Fubo Latino, DirecTV Stream Latino.
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey, etc.)
|DAZN (derechos de LaLiga en México).
|DAZN México (app/web y Smart TV), operadores de TV de pago que integren DAZN en su deco.
|Guatemala
|Señal de LaLiga distribuida vía operadores con paquete DAZN/ESPN LaLiga (cable/satélite).
|Apps del operador local (cable/satélite) y acceso a DAZN si está disponible en el país.
|Costa Rica
|Operadores que ofrecen ESPN LaLiga o paquete con derechos de LaLiga (cable/satélite).
|ESPN App / plataforma OTT del operador local; posibles acuerdos regionales con DAZN.
|Honduras
|Canales deportivos locales asociados a ESPN/LaLiga según operador.
|Apps de los operadores de TV de pago; ESPN App donde aplique.
|El Salvador
|Señal LaLiga vía operador regional (cable/satélite con ESPN/DAZN).
|Apps de operador local; posibles accesos OTT (ESPN App / DAZN donde esté disponible).
|Nicaragua
|Operadores de TV de pago que incluyan ESPN/LaLiga.
|Apps del operador, ESPN App si el país está habilitado.
|Panamá
|ESPN / operador deportivo regional con derechos de LaLiga.
|ESPN App / app del operador de cable o satélite.
|Argentina
|ESPN.
|Star+ (donde siga activo), ESPN App con suscripción de TV de pago.
|Colombia
|ESPN.
|Star+ / ESPN App en función de disponibilidad local.
|Perú
|ESPN.
|Star+ / ESPN App, más plataformas de operadores locales.
|Chile
|ESPN.
|Star+ / ESPN App.
|Uruguay
|ESPN.
|Star+ / ESPN App.
|Paraguay
|ESPN.
|Star+ / ESPN App.
|Brasil
|ESPN Brasil (pack LaLiga).
|Star+ / ESPN App Brasil.
|Bolivia
|ESPN, a veces combinado con operadores como Tigo Sports según acuerdos.
|Apps de ESPN / Tigo Sports u operador local.
|Venezuela
|ESPN, IVC o señal deportiva local con sublicencia de LaLiga.
|Apps de ESPN, IVC Play u operador de TV.
|Europa – Reino Unido e Irlanda
|LaLiga TV a través de Premier Sports / socios locales (según ciclo de derechos).
|Apps de Premier Sports / LaLiga TV; OTT de operador local.
|Europa – Francia
|beIN Sports.
|beIN Sports Connect Francia.
|Europa – Alemania, Austria, Suiza
|DAZN (derechos de LaLiga).
|DAZN (app/web en estos países).
|Europa – Italia
|DAZN (y eventualmente Sky Italia según el acuerdo concreto de LaLiga).
|DAZN Italia; Sky Go si mantiene parte de los derechos.
|Europa – Portugal
|Operador deportivo local (ELEVEN/DAZN Portugal según la temporada).
|App del operador (ELEVEN Sports / DAZN Portugal, etc.).
|Resto de Europa
|beIN, DAZN o canales deportivos nacionales con sublicencia (según país).
|OTT de cada operador (beIN Connect, DAZN, apps de TV de pago).
Posibles alineaciones de Real Madrid vs. Valencia CF
- Real Madrid: Courtois, Álvaro Carreras, Asencio, Huijsen, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Brahim, Rodrygo, Mastantuono, Mbappé.
- Valencia CF: Dmitrievski, Copete, Cömert, Foulquier, Gayá, Ugrinic, Pepelu, Danjuma, Luis Rioja, Fran Beltrán, Hugo Duro.