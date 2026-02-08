Duelo de urgencias en Mestalla. Los merengues afrontan este compromiso liguero sumidos en un bache de juego tras su reciente caída en Champions y una victoria gris en el torneo doméstico. Real Madrid visita a Valencia CF por la jornada 23 de LaLiga EA Sports desde el Estadio Mestalla este domingo 8 de febrero, a partir de las 3:00 p.m. ET / 9:00 p.m. horario peninsular . Si estás en España, Estados Unidos, México y otros países del mundo, te comparto la lista de canales de TV y señal online que pasan el partido en vivo en directo desde cualquier dispositivo móvil.

Lo que comenzó como una temporada estable en Chamartín se transformó en caos a raíz del enfrentamiento contra el Barça. Aquella explosión de Vinícius Jr. tras su polémico cambio fue el primer síntoma de una fractura que terminó por llevarse por delante a Xabi Alonso. Con Arbeloa ahora en el banquillo, la caída libre no cesa: el Madrid ya se ha despedido de la Copa y agoniza en Europa, situándose lejos de los puestos de clasificación directa en la máxima competición continental.

Dónde ver Real Madrid — Valencia CF EN VIVO EN DIRECTO por TV y Streaming Online

Conoce qué canales de TV y streaming online están disponibles para ver el partido entre Real Madrid — Valencia CF EN DIRECTO ONLINE por la jornada 23 de LaLiga.

Región / país Canal(es) de TV confirmados o habituales Streaming / señal online principal España DAZN LaLiga, DAZN (plataforma que comparte derechos con Movistar+). DAZN (app/web), Movistar Plus+ a través del canal DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar en bares. Estados Unidos (inglés) ESPN (feed LaLiga en algunos mercados). ESPN App / ESPN+ con operador compatible; Fubo, DirecTV Stream suelen incluir ESPN/LaLiga. Estados Unidos (español) ESPN Deportes USA. ESPN App (con login de TV que incluya ESPN Deportes), Fubo Latino, DirecTV Stream Latino. México (CDMX, Guadalajara, Monterrey, etc.) DAZN (derechos de LaLiga en México). DAZN México (app/web y Smart TV), operadores de TV de pago que integren DAZN en su deco. Guatemala Señal de LaLiga distribuida vía operadores con paquete DAZN/ESPN LaLiga (cable/satélite).​ Apps del operador local (cable/satélite) y acceso a DAZN si está disponible en el país.​ Costa Rica Operadores que ofrecen ESPN LaLiga o paquete con derechos de LaLiga (cable/satélite).​ ESPN App / plataforma OTT del operador local; posibles acuerdos regionales con DAZN.​ Honduras Canales deportivos locales asociados a ESPN/LaLiga según operador.​ Apps de los operadores de TV de pago; ESPN App donde aplique.​ El Salvador Señal LaLiga vía operador regional (cable/satélite con ESPN/DAZN).​ Apps de operador local; posibles accesos OTT (ESPN App / DAZN donde esté disponible).​ Nicaragua Operadores de TV de pago que incluyan ESPN/LaLiga.​ Apps del operador, ESPN App si el país está habilitado.​ Panamá ESPN / operador deportivo regional con derechos de LaLiga. ESPN App / app del operador de cable o satélite. Argentina ESPN. Star+ (donde siga activo), ESPN App con suscripción de TV de pago. Colombia ESPN. Star+ / ESPN App en función de disponibilidad local. Perú ESPN. Star+ / ESPN App, más plataformas de operadores locales. Chile ESPN.​ Star+ / ESPN App.​ Uruguay ESPN.​ Star+ / ESPN App.​ Paraguay ESPN.​ Star+ / ESPN App.​ Brasil ESPN Brasil (pack LaLiga).​ Star+ / ESPN App Brasil.​ Bolivia ESPN, a veces combinado con operadores como Tigo Sports según acuerdos.​ Apps de ESPN / Tigo Sports u operador local.​ Venezuela ESPN, IVC o señal deportiva local con sublicencia de LaLiga.​ Apps de ESPN, IVC Play u operador de TV.​ Europa – Reino Unido e Irlanda LaLiga TV a través de Premier Sports / socios locales (según ciclo de derechos).​ Apps de Premier Sports / LaLiga TV; OTT de operador local.​ Europa – Francia beIN Sports.​ beIN Sports Connect Francia.​ Europa – Alemania, Austria, Suiza DAZN (derechos de LaLiga).​ DAZN (app/web en estos países).​ Europa – Italia DAZN (y eventualmente Sky Italia según el acuerdo concreto de LaLiga).​ DAZN Italia; Sky Go si mantiene parte de los derechos.​ Europa – Portugal Operador deportivo local (ELEVEN/DAZN Portugal según la temporada).​ App del operador (ELEVEN Sports / DAZN Portugal, etc.).​ Resto de Europa beIN, DAZN o canales deportivos nacionales con sublicencia (según país).​ OTT de cada operador (beIN Connect, DAZN, apps de TV de pago).​

Posibles alineaciones de Real Madrid vs. Valencia CF

Real Madrid: Courtois, Álvaro Carreras, Asencio, Huijsen, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Brahim, Rodrygo, Mastantuono, Mbappé.

Valencia CF: Dmitrievski, Copete, Cömert, Foulquier, Gayá, Ugrinic, Pepelu, Danjuma, Luis Rioja, Fran Beltrán, Hugo Duro.