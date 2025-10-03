Luego de perder el liderazgo en LaLiga 2025-2026, el equipo de Xabi Alonso buscará reivindicarse para no perder el rumbo en el objetivo local. Real Madrid recibe a Villarreal este sábado 4 de octubre, a partir de las 9:00 p.m. (horario peninsular) en el estadio Santiago Bernabéu , correspondiente a la Jornada 8. Si estás en España, México y Estados Unidos, conoce en qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo online por cualquier dispositivo móvil.

Tras la abultada derrota (5-2) sufrida ante un Atlético de Madrid superior en el Riyadh Air Metropolitano, el Real Madrid pasó página goleando 5-0 al Kairat en la competición continental. Kylian Mbappé fue, una vez más, el protagonista al conseguir un hat-trick. El delantero francés, considerado uno de los jugadores más determinantes de Europa, es una pieza inamovible para Xabi Alonso. Ahora, el equipo se prepara para otro reto mayúsculo en la jornada 8, donde se medirá al Villarreal, el tercer mejor posicionado de la liga.

El equipo de Marcelino García Toral ha cedido únicamente cinco puntos, con derrotas en Balaídos y el Metropolitano (dos y tres, respectivamente). Esta última caída ante los rojiblancos entregó el liderato de LaLiga al FC Barcelona, que actualmente supera al Real Madrid por un punto y al “submarino amarillo” por tres. Este enfrentamiento se presenta como un factor potencial para agitar la parte alta de la clasificación.

Dónde ver Real Madrid - Villarreal EN VIVO ONLINE por LaLiga

El partido entre Real Madrid vs. Villarreal será este sábado 4 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 21:00 horas de España, 16:00 horas en Argentina: 15:00 horas del Este de Estados Unidos y 13:00 horas en Ciudad de México . Si te encuentras en algunos de estos países, te doy a conocer por qué canal TV y dónde ver streaming online.

PAÍS CANALES TV / STREAMING España DAZN La Liga y DAZN México Sky Sports e Izzi Go Estados Unidos ESPN Deportes por DirecTV , Fubo (prueba gratuita), ESPN Argentina ESPN y Disney+

Alineaciones posibles de Real Madrid y Villarreal

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

Villarreal: Luiz Junior; Mouriño, Veiga, Rafa Marín, Sergi Cardona; Buchanan, Pape Gueye, Comesaña, Moleiro; Mikautadze y Pépé.