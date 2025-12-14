El próximo partido de LaLiga enfrentará a Real Madrid vs. Alavés este domingo 14 de diciembre . El encuentro, correspondiente a la décima sexta jornada de la temporada 2025-2026, se jugará a las 21:00 horas (horario de España) en el estadio Mendizorroza. Si estás en Estados Unidos, España, México y otros países de Latinoamérica, conoce en qué canales de TV abierta y streaming online puedes ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Los Babazorros se presentan a este encuentro con un reciente triunfo de 1-0 sobre la Real Sociedad en la jornada 15, gracias a una anotación de Lucas Boye. Actualmente, el conjunto de Eduardo Coudet ocupa el décimo primer puesto en la tabla, acumulando un total de 18 unidades.Con 36 puntos, el equipo de Xabi Alonso (los Merengues) ocupa el segundo lugar de la tabla, a cuatro del líder Barcelona. Su partido de liga más reciente resultó en una derrota por 0-2 contra Celta de Vigo, donde se registraron las tarjetas rojas de Fran García, Endrick y Álvaro Carreras.

Dónde ver Real Madrid vs. Alavés EN VIVO GRATIS por TV y Online

Revisa la guía TV y streaming online para ver el partido entre Real Madrid vs. Alavés EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-2026 en el estadio Mendizorroza.

Zona en México TV Noroeste (Baja California) SKY Sports Pacífico (Chihuahua, Sonora) SKY Sports Centro (CDMX, Monterrey, Guadalajara) SKY Sports

Zona en Estados Unidos TV Este (Nueva York, Miami) ESPN Select, ESPN App, Fubo Sports, ESPN Deportes Central (Chicago, Dallas) ESPN Select, ESPN App, Fubo Sports, ESPN Deportes Montaña (Denver, Phoenix) ESPN Select, ESPN App, Fubo Sports, ESPN Deportes Pacífico (Los Ángeles, Seattle) ESPN Select, ESPN App, Fubo Sports, ESPN Deportes

País TV Argentina DGO, DSports Uruguay DGO, DSports Paraguay - Chile DGO, DSports, Amazon Prime Video Venezuela - Bolivia - Perú DGO Colombia DGO Ecuador DGO

Fecha, hora, TV y online para ver Real Madrid vs. Alavés EN VIVO

Real Madrid vs. Alavés se encuentran en partido de la Jornada 16 de LaLiga. Conoce la hora y canal para ver al equipo merengue el domingo 14 de diciembre.

Partido: Real Madrid vs. Alavés

Fase; Jornada 16 de LaLiga

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Mendizorroza

Transmisión: SKY Sports