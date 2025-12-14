Conoce en qué canal TV y dónde ver Real Madrid vs. Alavés en vivo por la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
El próximo partido de LaLiga enfrentará a Real Madrid vs. Alavés este domingo 14 de diciembre. El encuentro, correspondiente a la décima sexta jornada de la temporada 2025-2026, se jugará a las 21:00 horas (horario de España) en el estadio Mendizorroza. Si estás en Estados Unidos, España, México y otros países de Latinoamérica, conoce en qué canales de TV abierta y streaming online puedes ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Los Babazorros se presentan a este encuentro con un reciente triunfo de 1-0 sobre la Real Sociedad en la jornada 15, gracias a una anotación de Lucas Boye. Actualmente, el conjunto de Eduardo Coudet ocupa el décimo primer puesto en la tabla, acumulando un total de 18 unidades.Con 36 puntos, el equipo de Xabi Alonso (los Merengues) ocupa el segundo lugar de la tabla, a cuatro del líder Barcelona. Su partido de liga más reciente resultó en una derrota por 0-2 contra Celta de Vigo, donde se registraron las tarjetas rojas de Fran García, Endrick y Álvaro Carreras.

Dónde ver Real Madrid vs. Alavés EN VIVO GRATIS por TV y Online

Revisa la guía TV y streaming online para ver el partido entre Real Madrid vs. Alavés EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-2026 en el estadio Mendizorroza.

Zona en MéxicoTV
Noroeste (Baja California)SKY Sports
Pacífico (Chihuahua, Sonora)SKY Sports
Centro (CDMX, Monterrey, Guadalajara)SKY Sports
Zona en Estados UnidosTV
Este (Nueva York, Miami)ESPN Select, ESPN App, Fubo Sports, ESPN Deportes
Central (Chicago, Dallas)ESPN Select, ESPN App, Fubo Sports, ESPN Deportes
Montaña (Denver, Phoenix)ESPN Select, ESPN App, Fubo Sports, ESPN Deportes
Pacífico (Los Ángeles, Seattle)ESPN Select, ESPN App, Fubo Sports, ESPN Deportes
PaísTV
ArgentinaDGO, DSports
UruguayDGO, DSports
Paraguay-
ChileDGO, DSports, Amazon Prime Video
Venezuela-
Bolivia-
PerúDGO
ColombiaDGO
EcuadorDGO

Fecha, hora, TV y online para ver Real Madrid vs. Alavés EN VIVO

Real Madrid vs. Alavés se encuentran en partido de la Jornada 16 de LaLiga. Conoce la hora y canal para ver al equipo merengue el domingo 14 de diciembre.

  • Partido: Real Madrid vs. Alavés
  • Fase; Jornada 16 de LaLiga
  • Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025
  • Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio de Mendizorroza
  • Transmisión: SKY Sports
