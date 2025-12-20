Pese a la ajustada victoria por 2-3 ante el Talavera, el equipo de Xabi Alonso atraviesa un presente incierto. Aunque los resultados acompañan y Mbappé mantiene su idilio con el gol, el juego del equipo no termina de convencer. Esta vez el Real Madrid recibe al Sevilla el sábado 20 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 21:00 horario peninsular . Si estás en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, te comparto la lista de canales de televisión y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Con la motivación de haber goleado al Oviedo y puntuado en Valencia, el Sevilla pretende estirar su racha de imbatibilidad frente al Real Madrid. El conjunto capitalino aterriza en este compromiso con sensaciones encontradas: sólido en Copa y Liga, pero golpeado por su reciente caída europea en el Bernabéu. Para los merengues, este partido es una prueba de fuego necesaria para disipar dudas y cerrar el año con una victoria revitalizante.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

Conoce los canales de TV y dónde ver el partido Real Madrid vs. Sevilla en vivo en directo y por streaming online este sábado 20 de diciembre en España, México, Estados Unidos y otros países del mundo.

Estado de EE. UU. (todos) TV disponible (según paquete) Streaming / OTT disponible Alabama – Wyoming (todos los 50 estados y D.C.) ESPN Deportes, ESPN Select (partido), a menudo ESPN/ESPN2 según parrilla, canales de cable/satélite que revenden ESPN (Xfinity, Spectrum, DirecTV, Dish, etc.). ​ ESPN App / ESPN+ (según empaquetado local), Fubo, DirecTV Stream, Hulu + Live TV, YouTube TV cuando incluyan ESPN y ESPN Deportes en su oferta. ​

Ciudades de México (todas: CDMX, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mérida, etc.) TV disponible Streaming / OTT disponible Todas las ciudades mexicanas con cobertura de Sky Sky Sports (canales de LaLiga en TV de paga satelital/cable de Sky). ​ Sky+ / Sky Go (app de Sky para suscriptores, acceso online al mismo contenido de LaLiga). ​

País / bloque LATAM TV disponible para este partido Streaming / OTT principal Argentina Señales lineales de ESPN ligadas al paquete Disney (operador local de TV paga que incluya ESPN). ​ Disney+ Plan Premium (Sudamérica) transmite el partido en vivo. ​ Uruguay ESPN en TV paga (vía cable/satélite local). ​ Disney+ Plan Premium Sudamérica en directo. ​ Chile ESPN en operadores locales (VTR, Claro, Movistar, etc., según paquete).​ Disney+ Plan Premium Sudamérica en directo. ​ Colombia ESPN en TV por suscripción (Claro, Tigo, DirecTV, etc.). ​ Disney+ Plan Premium Sudamérica en directo. ​ Perú ESPN en TV por suscripción. ​ Disney+ Plan Premium Sudamérica en directo. ​ Ecuador ESPN vía TV paga local. ​ Disney+ Plan Premium Sudamérica en directo. ​ Bolivia, Paraguay ESPN / señales asociadas vía operadores de TV paga. ​ Disney+ Plan Premium Sudamérica (modelo similar al resto de la región). ​ Venezuela ESPN a través de operadores de TV paga (cuando la licencia esté disponible). ​ Disney+ Plan Premium Sudamérica (según disponibilidad local de Disney+). ​ Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, R. Dominicana Canales deportivos regionales que tienen el paquete de LaLiga vía ESPN/Mediapro (suelen ser los mismos ESPN en cable). ​ Apps de esos operadores (Claro video, Tigo Sports, etc.) y ESPN App donde esté comercializada. ​ Cuba No hay un broadcaster único claro listado oficialmente; la señal suele llegar vía paquetes internacionales (por ejemplo, operadores satelitales con ESPN). ​ Acceso potencial vía OTT internacionales (ESPN App / Disney+) si están habilitados en el país o vía VPN, lo cual ya es uso no regulado por el broadcaster. ​ Caribe hispano (Puerto Rico como territorio de EE. UU.) Sigue el esquema de Estados Unidos: canales de ESPN y agregadores (ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, etc.). ​ ESPN App / ESPN+ y OTT con ESPN en catálogo (Fubo, DirecTV Stream, etc.). ​

Posibles alineaciones del Real Madrid y Sevilla por LaLiga

Real Madrid: Thibaut Courtois, Rüdiger, Asencio, Fran García, Valverde, Arda Güler, Tchouaméni, Vinicius Jr, Bellingham, Rodrygo, Mbappé.

Sevilla FC: Odysseas, Carmona, Cardoso, Gudelj, Andrés Castrin, Gabriel Suazo, Sow, Batista, Agoumé, Isaac Romero y Peque.

Fecha, hora, TV y dónde ver Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO

Partido: Real Madrid vs. Sevilla

Fecha: sábado 20 de diciembre de 2025

Hora: 21:00 horario peninsular, 15:00 hora ET, 12:00 hora PT

Estadio: Santiago Bernabéu

Jornada: Decimoséptima