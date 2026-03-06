El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está regalando partidos de infarto y el Rep. Dominicana – Nicaragua no será la excepción. El encuentro, que se disputará en el LoanDepot Park de Miami este viernes 6 de marzo, es imperdible. Por esa razón, entérate de una vez a qué hora empezará el juego y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

Con Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr. y Juan Soto, la escuadra de República Dominicana quiere dejar en claro desde el primer inning por qué es la favorita del certamen, pero no la tendrá fácil, ya que al frente estará un rival (Nicaragua) que respira béisbol y que llega con la motivación de dar la gran sorpresa.

El Rep. Dominicana - Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es uno de los partidos más atractivos del viernes 6 de marzo. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Rep. Dominicana – Nicaragua en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Rep. Dominicana - Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este viernes 6 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:00 pm

Estados Unidos (CT): 6:00 pm

Estados Unidos (MT): 5:00 pm

Estados Unidos (PT): 4:00 pm

México (CDMX): 6:00 pm

Puerto Rico: 8:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

N i caragua: 6:00 pm

caragua: 6:00 pm Panamá: 7:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Rep. Dominicana - Nicaragua?

Este viernes 6 de marzo se podrá ver el Rep. Dominicana - Nicaragua por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FS2 (FOX Sports 2), FOX Sports App y Fubo

República Dominicana: VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39

Nicaragua: Viva Nicaragua (Canal 13)

Resto de Latinoamérica y el Caribe: ESPN y Disney+