El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está regalando partidos de infarto y el República Dominicana – Países Bajos no será la excepción. El encuentro, que se disputará en el LoanDepot Park de Miami este domingo 8 de marzo, es imperdible. Por esa razón, entérate de una vez a qué hora empezará el juego y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

Con Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr. y Juan Soto, la escuadra de República Dominicana quiere dejar en claro desde el primer inning por qué es la favorita del certamen, pero no la tendrá fácil, ya que al frente estará un conjunto de Países Bajos que respira béisbol y que llega con la motivación de dar la gran sorpresa en la segunda fecha del Grupo D.

El República Dominicana - Países Bajos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es uno de los partidos más atractivos de este domingo 8 de marzo.

¿A qué hora ver EN VIVO el República Dominicana – Países Bajos en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego República Dominicana - Países Bajos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este domingo 8 de marzo, a continuación te comparto una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. El duelo arranca a las 13:00 horas de Santo Domingo (UTC-4).

Estados Unidos (ET): 12:00 pm

Estados Unidos (CT): 11:00 am

Estados Unidos (MT): 10:00 am

Estados Unidos (PT): 9:00 am

México (CDMX): 11:00 am

Puerto Rico: 1:00 pm

Costa Rica: 11:00 am

República Dominicana: 1:00 pm

El Salvador: 11:00 am

Guatemala: 11:00 am

Honduras: 11:00 am

Nicaragua: 11:00 am

Panamá: 12:00 pm

Argentina: 2:00 pm

Brasil (Brasilia): 2:00 pm

Uruguay: 2:00 pm

Chile (Santiago): 2:00 pm

Paraguay: 2:00 pm

Bolivia: 1:00 pm

Venezuela: 1:00 pm

Ecuador: 12:00 pm

Perú: 12:00 pm

Colombia: 12:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el República Dominicana - Países Bajos?

Este domingo 8 de marzo se podrá ver el República Dominicana - Países Bajos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FS2 (FOX Sports 2), FOX Sports App y Fubo

República Dominicana: VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39

Países Bajos: (por confirmar, sujeto a anuncio oficial de la organización)

Resto de Latinoamérica y el Caribe: ESPN y Disney+