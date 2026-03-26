Este jueves 26 de marzo, empieza la Concacaf Series 2026 y se podrá ver el partido de República Dominicana vs. El Salvador, en lo que es un juego amistoso en esta fecha FIFA internacional. Por esta razón, aquí te dejaré con las opciones en TV y Streaming para ver este juego, a partir de las 8:00 p.m. Dominicana, 6:00 p.m. El Salvador o desde las 8:00 p.m. Tiempo del Este. Recordemos que esta es una iniciativa de la Concacaf para las selecciones de esta confederación que no lograron clasificarse al Mundial.

¿Dónde ver República Dominicana vs. El Salvador EN VIVO por Concacaf Series 2026?

Este jueves 26 de marzo, te dejo con las opciones para ver República Dominicana vs. El Salvador EN VIVO por TV abierta y Streaming, tanto en Centroamérica, El Caribe y Estados Unidos, por esta primera fecha de la Concacaf Series 2026.

Dónde ver en Centroamérica y El Caribe: la transmisión será vía TiGo Sports

la transmisión será vía TiGo Sports Dónde ver en Estados Unidos: Fox Sports 1, FuboTV, Peacock, ViX, FOX One y Telemundo Deportes.

Estas son las opciones oficiales tanto en EE.UU. como en Centroamérica y El Caribe, para seguir la transmisión minuto a minuto de este juego amistoso internacional.

Dominicana vs. El Salvador: posibles alineaciones

Dominicana : Xavier Valdez; Joao Urbáez, Juan Familia, Alejandro López, Noah Dollenmayer, Junior Firpo; Jean C. López, Pablo Rosario; Peter González, Dorny Romero y Edarlyn Reyes. DT : Marcelo Neveleff.

: Xavier Valdez; Joao Urbáez, Juan Familia, Alejandro López, Noah Dollenmayer, Junior Firpo; Jean C. López, Pablo Rosario; Peter González, Dorny Romero y Edarlyn Reyes. : Marcelo Neveleff. El Salvador: Mario González; Rudy Clavel, Julio Sibrián, Jefferson Valladares, Noel Rivera; Marcelo Díaz, Mauricio Cerritos, Nathan Ordaz; Brayan Gil, Styven Vásquez y Jairo Henríquez. DT: Hernán Bolillo Gómez.