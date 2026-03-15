Este domingo 15 de marzo, el Clásico Mundial de Béisbol 2026 vivirá su primera semifinal y tenemos un duelo de infarto. Desde el LoanDepot Park de Miami, República Dominicana enfrentará al Team USA, en donde conoceremos al primer finalista de este certamen luego de una semana desde su inicio. Los dominicanos vienen de eliminar a Corea del Sur con un contundente 10-0, mientras que Estados Unidos dejó en el camino a Canadá por 5-3 en la ronda previa. A continuación, conoce a qué hora empieza y los canales de TV que transmiten el enfrentamiento .

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Seguir juego de República Dominicana (RD) vs. Estados Unidos (Team USA) EN VIVO GRATIS EN DIRECTO por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026: horarios y canales de TV. FOTO DE PERPLEXITY AI / PERPLEXITY AI

¿A qué hora juega República Dominicana vs. Team USA EN VIVO por CMB 2026?

El juego entre República Dominicana vs. Team USA por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se disputará a partir de las 8:00 p.m. (ET) en Estados Unidos. A continuación, revisa los horarios en distintos países para que no te pierdas el inicio de este partido del torneo:

País Horario México 6:00 p.m. República Dominicana 8:00 p.m. Puerto Rico 8:00 p.m. Colombia 7:00 p.m. Estados Unidos 8:00 p.m. ET Venezuela 8:00 p.m. Nicaragua 6:00 p.m. Panamá 7:00 p.m. Brasil 9:00 p.m. Cuba 8:00 p.m.

Con estos horarios podrás seguir en directo el juego de semifinal de ambas selecciones en el campeonato y no perderte el primer lanzamiento del encuentro.

¿A qué hora juega Dominicana hoy vs. Team USA por WBC 2026?

Disfruta del partido de Dominicana vs. Team USA por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 desde las 8:00 p.m. (hora de Santo Domingo). Aquí te contamos todos los detalles para que puedas seguir la transmisión EN VIVO y no perderte ningún momento del encuentro.

¿Dónde ver juego de Dominicana hoy vs. Italia por WBC 2026?

En República Dominicana, podrás ver el partido entre RD y Team USA por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol a través de la señal de TeleAntillas (Canal 10), Coral 39 y VTV Canal 32. Estos canales transmitirán el encuentro para que sigas cada jugada y el minuto a minuto del enfrentamiento.

¿Dónde ver República Dominicana vs. Team USA EN VIVO por el CMB 2026?

La transmisión del partido estará disponible en diferentes señales de televisión y plataformas de streaming, dependiendo del país.

Estados Unidos: FS1, FOX Deportes Fox Sports App

FS1, FOX Deportes Fox Sports App Latinoamérica: ESPN

ESPN República Dominicana: TeleAntillas (Canal 10), Coral 39 y VTV Canal 32

TeleAntillas (Canal 10), Coral 39 y VTV Canal 32 Streaming: Disney+ Premium en Latinoamérica y FOX Sports App en Estados Unidos

De esta manera, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto del juego correspondiente a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026, tanto por televisión como en plataformas digitales.

República Dominicana vs. Team USA EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: domingo 15 de marzo de 2026

domingo 15 de marzo de 2026 Lugar: Estadio LoanDepot Park de Miami, Florida, Estados Unidos.

Estadio LoanDepot Park de Miami, Florida, Estados Unidos. Horario: 8:00 p.m. Santo Domingo / 8:00 p.m. ET en USA

8:00 p.m. Santo Domingo / 8:00 p.m. ET en USA Canal TV: FS1 y FOX Deportes (USA) / Teleantillas, VTV y Coral (República Dominicana)

FS1 y FOX Deportes (USA) / Teleantillas, VTV y Coral (República Dominicana) Streaming: Disney Plus o Disney Plus Premium en Latinoamérica / Fox Sports App (USA)