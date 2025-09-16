River recibe a Palmeiras por la ida de cuartos de final de la Libertadores 2025. (Foto: Club Atlético River Plate)
River recibe a Palmeiras por la ida de cuartos de final de la Libertadores 2025. (Foto: Club Atlético River Plate)
Renato Cardenas C.
Renato Cardenas C.

La Copa Libertadores 2025 entra en su etapa más vibrante y uno de los duelos más esperados de los cuartos de final será el que enfrente a River Plate y Palmeiras, dos gigantes del continente con historia de campeones y cuentas pendientes. El choque de ida se jugará en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde el conjunto argentino buscará hacerse fuerte en casa ante un rival brasileño que ya sabe lo que es ganar en este escenario.

Más allá de la expectativa deportiva, los hinchas en toda Sudamérica quieren saber a qué hora empieza el partido y en qué canal verlo en vivo. A continuación, te dejamos la guía completa con horarios y canales de TV/streaming según cada país.

Dónde ver River vs. Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2025

  • Argentina: Pluto TV, Telefe, FOX Sports, ESPN y streaming de Disney+
  • Brasil: Disney+ Premium, GE Globo
  • Estados Unidos: Fanatiz, Fubo Sports, beIN Sports
  • México: Disney+, Pluto TV, ESPN 2
  • Resto de Sudamérica: cobertura confirmada por ESPN y plataforma Disney+

Horarios del River vs. Palmeiras en Sudamérica

  • Argentina: 21:30
  • Bolivia: 20:30
  • Brasil: 21:30
  • Chile: 20:30
  • Colombia: 19:30
  • Estados Unidos (ET): 20:30
  • Ecuador: 19:30
  • Paraguay: 20:30
  • México: 18:30
  • Perú: 19:30
  • Uruguay: 21:30
  • Venezuela: 20:30

Alineaciones probables del River Plate vs. Palmeiras

River Plate (4-1-3-2): Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Acuña; Castaño; Nacho Fernández, Galarza Fonda, Colidio; Driussi, Borja. Entrenador: Marcelo Gallardo.

Palmeiras (4-2-3-1): Weverton; Giay, Fuch, Gómez, Piquerez; Evangelista, Emiliano Martínez; Mauricio, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. Entrenador: Abel Ferreira.

River Plate vs. Palmeiras: lesionados y sancionados

River Plate: Giuliano Galoppo (sancionado). Germán Pezzella, Maximiliano Meza (lesionados).

Palmeiras: Paulinho (lesionado).

Historial de partidos entre River Plate y Palmeiras

AñoCompetenciaPartido
1999Libertadores (Semifinal ida)River 1-0 Palmeiras
1999Libertadores (Semifinal vuelta)Palmeiras 3-0 River
1999Mercosur (Fase de grupos)River 3-3 Palmeiras
1999Mercosur (Fase de grupos)Palmeiras 3-0 River
2001Mercosur (Fase de grupos)Palmeiras 2-2 River
2001Mercosur (Fase de grupos)River 3-3 Palmeiras
2021Libertadores (Semifinal ida)River 0-3 Palmeiras
2021Libertadores (Semifinal vuelta)Palmeiras 0-2 River
River Plate vs. Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
River Plate recibe a Palmeiras este miércoles 17 en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la ida de los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores 2025. | Crédito: GEC
Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.

