La Copa Libertadores 2025 entra en su etapa más vibrante y uno de los duelos más esperados de los cuartos de final será el que enfrente a River Plate y Palmeiras, dos gigantes del continente con historia de campeones y cuentas pendientes. El choque de ida se jugará en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde el conjunto argentino buscará hacerse fuerte en casa ante un rival brasileño que ya sabe lo que es ganar en este escenario.

Más allá de la expectativa deportiva, los hinchas en toda Sudamérica quieren saber a qué hora empieza el partido y en qué canal verlo en vivo. A continuación, te dejamos la guía completa con horarios y canales de TV/streaming según cada país.

Dónde ver River vs. Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2025

Argentina : Pluto TV, Telefe, FOX Sports, ESPN y streaming de Disney+

: Pluto TV, Telefe, FOX Sports, ESPN y streaming de Disney+ Brasil : Disney+ Premium, GE Globo

: Disney+ Premium, GE Globo Estados Unidos: Fanatiz, Fubo Sports, beIN Sports

Fanatiz, Fubo Sports, beIN Sports México: Disney+, Pluto TV, ESPN 2

Disney+, Pluto TV, ESPN 2 Resto de Sudamérica: cobertura confirmada por ESPN y plataforma Disney+

Horarios del River vs. Palmeiras en Sudamérica

Argentina : 21:30

: 21:30 Bolivia : 20:30

: 20:30 Brasil : 21:30

: 21:30 Chile : 20:30

: 20:30 Colombia : 19:30

: 19:30 Estados Unidos (ET): 20:30

20:30 Ecuador : 19:30

: 19:30 Paraguay : 20:30

: 20:30 México: 18:30

18:30 Perú : 19:30

: 19:30 Uruguay : 21:30

: 21:30 Venezuela: 20:30

Alineaciones probables del River Plate vs. Palmeiras

River Plate (4-1-3-2): Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Acuña; Castaño; Nacho Fernández, Galarza Fonda, Colidio; Driussi, Borja. Entrenador: Marcelo Gallardo.

Palmeiras (4-2-3-1): Weverton; Giay, Fuch, Gómez, Piquerez; Evangelista, Emiliano Martínez; Mauricio, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. Entrenador: Abel Ferreira.

River Plate vs. Palmeiras: lesionados y sancionados

River Plate: Giuliano Galoppo (sancionado). Germán Pezzella, Maximiliano Meza (lesionados).

Palmeiras: Paulinho (lesionado).

Historial de partidos entre River Plate y Palmeiras

Año Competencia Partido 1999 Libertadores (Semifinal ida) River 1-0 Palmeiras 1999 Libertadores (Semifinal vuelta) Palmeiras 3-0 River 1999 Mercosur (Fase de grupos) River 3-3 Palmeiras 1999 Mercosur (Fase de grupos) Palmeiras 3-0 River 2001 Mercosur (Fase de grupos) Palmeiras 2-2 River 2001 Mercosur (Fase de grupos) River 3-3 Palmeiras 2021 Libertadores (Semifinal ida) River 0-3 Palmeiras 2021 Libertadores (Semifinal vuelta) Palmeiras 0-2 River

River Plate recibe a Palmeiras este miércoles 17 en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la ida de los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores 2025. | Crédito: GEC