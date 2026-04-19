Conoce los canales de TV y dónde ver el clásico River-Boca este domingo 19 de abril, por la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol en el Más Monumental de Buenos Aires. (Foto: Mag)
Conoce los canales de TV y dónde ver el clásico River-Boca este domingo 19 de abril, por la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol en el Más Monumental de Buenos Aires. (Foto: Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El Más Monumental será escenario de una nueva edición del Superclásico Argentino entre River Plate vs. Boca Juniors, que vuelven a tomar el protagonismo la Liga Profesional de Fútbol, en un enfrentamiento que suele definirse por detalles y que concentra la máxima atención regional. El juego es hoy, domingo 19 de abril, a partir de las 17:00 horas (Buenos Aires) y promete duelos clave en cada sector del campo. Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo y en directo por cualquier dispositivo móvil.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido River Plate vs. Boca Juniors en vivo online este domingo 19 de abril por el superclásico argentino. (Foto: Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido River Plate vs. Boca Juniors en vivo online este domingo 19 de abril por el superclásico argentino. (Foto: Mag)
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¿Dónde ver el clásico River - Boca EN VIVO GRATIS por TV y Online?

El Superclásico Argentino se transmite en diferentes canales de TV y plataformas online. Para ver el juego River Plate - Boca Juniors EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, te comparto la guía TV y streaming online para ver la cobertura hoy, domingo 19 de abril, a partir de las 17:00 horas desde el Más Monumental, ciudad de Buenos Aires.

País / RegiónCanal(es) de TV (pago)Streaming / señal online principal
ArgentinaESPN Premium, TNT Sports (Pack Fútbol) Apps de ESPN Premium y TNT Sports (operadores de TV paga), Disney+ como opción de streaming deportivo donde esté habilitado
PerúESPN (feed Cono Norte/Colombia, según operador) Disney+ Premium (sección deportes) y posiblemente Fanatiz/AFA Play según disponibilidad local
ChileESPN (feed Sur) Disney+ Premium; Fanatiz/AFA Play donde esté disponible
Colombia / EcuadorESPN Colombia Disney+ Premium; AFA Play o Fanatiz según acuerdos locales
UruguayESPN (regional) Disney+ Premium y plataformas OTT de operadores locales
ParaguayESPN (regional) Disney+ Premium; posibles señales de AFA Play/Fanatiz
BoliviaESPN (regional) Disney+ Premium (si está habilitado), OTT de cableoperadores
México y CentroaméricaESPN (regional) Disney+ Premium y Fanatiz en algunos mercados
Estados UnidosESPN Deportes o ESPN+ cuando adquieren derechos de Superclásico (referencia a distribuciones recientes) ESPN App/ESPN+ y Fanatiz en mercados donde tenga la licencia del fútbol argentino
Europa (ej. España)DAZN o ESPN a través de acuerdos puntuales en eventos recientes, depende del país DAZN App, Fanatiz y AFA Play según disponibilidad local
Resto del mundo (internacional)No siempre hay señal lineal fija; suele ir por cable local con feed ESPN internacional Fanatiz (Internacional), AFA Play y Disney+ Premium donde tengan derechos del fútbol argentino

¿A qué hora es e juego River-Boca por el Superclásico Argentino?

El partido está programado para el domingo 19 de abril a las 17:00 hora de Argentina en el Estadio Monumental. A partir de ese dato, estos son los horarios en distintos países.

País / RegiónCiudad de referenciaHora del partido el 19/04
ArgentinaBuenos Aires17:00
UruguayMontevideo17:00
Chile (horario continental)Santiago17:00
Brasil (São Paulo, Río)São Paulo17:00
ParaguayAsunción17:00
BoliviaLa Paz16:00
VenezuelaCaracas16:00
PerúLima15:00
ColombiaBogotá15:00
EcuadorQuito15:00
México (CDMX)Ciudad de México14:00
Estados Unidos (ET)Miami / Nueva York16:00
Estados Unidos (CT)Chicago15:00
Estados Unidos (MT)Denver14:00
Estados Unidos (PT)Los Ángeles13:00
EspañaMadrid22:00
PortugalLisboa21:00
Reino UnidoLondres21:00
Francia / Alemania / ItaliaParís / Berlín / Roma22:00
JapónTokio05:00 (del 20/04)
Australia (Sydney)Sídney06:00 (del 20/04)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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