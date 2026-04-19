El Más Monumental será escenario de una nueva edición del Superclásico Argentino entre River Plate vs. Boca Juniors, que vuelven a tomar el protagonismo la Liga Profesional de Fútbol, en un enfrentamiento que suele definirse por detalles y que concentra la máxima atención regional. El juego es hoy, domingo 19 de abril, a partir de las 17:00 horas (Buenos Aires) y promete duelos clave en cada sector del campo. Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo y en directo por cualquier dispositivo móvil.
¿Dónde ver el clásico River - Boca EN VIVO GRATIS por TV y Online?
El Superclásico Argentino se transmite en diferentes canales de TV y plataformas online. Para ver el juego River Plate - Boca Juniors EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, te comparto la guía TV y streaming online para ver la cobertura hoy, domingo 19 de abril, a partir de las 17:00 horas desde el Más Monumental, ciudad de Buenos Aires.
|País / Región
|Canal(es) de TV (pago)
|Streaming / señal online principal
|Argentina
|ESPN Premium, TNT Sports (Pack Fútbol)
|Apps de ESPN Premium y TNT Sports (operadores de TV paga), Disney+ como opción de streaming deportivo donde esté habilitado
|Perú
|ESPN (feed Cono Norte/Colombia, según operador)
|Disney+ Premium (sección deportes) y posiblemente Fanatiz/AFA Play según disponibilidad local
|Chile
|ESPN (feed Sur)
|Disney+ Premium; Fanatiz/AFA Play donde esté disponible
|Colombia / Ecuador
|ESPN Colombia
|Disney+ Premium; AFA Play o Fanatiz según acuerdos locales
|Uruguay
|ESPN (regional)
|Disney+ Premium y plataformas OTT de operadores locales
|Paraguay
|ESPN (regional)
|Disney+ Premium; posibles señales de AFA Play/Fanatiz
|Bolivia
|ESPN (regional)
|Disney+ Premium (si está habilitado), OTT de cableoperadores
|México y Centroamérica
|ESPN (regional)
|Disney+ Premium y Fanatiz en algunos mercados
|Estados Unidos
|ESPN Deportes o ESPN+ cuando adquieren derechos de Superclásico (referencia a distribuciones recientes)
|ESPN App/ESPN+ y Fanatiz en mercados donde tenga la licencia del fútbol argentino
|Europa (ej. España)
|DAZN o ESPN a través de acuerdos puntuales en eventos recientes, depende del país
|DAZN App, Fanatiz y AFA Play según disponibilidad local
|Resto del mundo (internacional)
|No siempre hay señal lineal fija; suele ir por cable local con feed ESPN internacional
|Fanatiz (Internacional), AFA Play y Disney+ Premium donde tengan derechos del fútbol argentino
¿A qué hora es e juego River-Boca por el Superclásico Argentino?
El partido está programado para el domingo 19 de abril a las 17:00 hora de Argentina en el Estadio Monumental. A partir de ese dato, estos son los horarios en distintos países.
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora del partido el 19/04
|Argentina
|Buenos Aires
|17:00
|Uruguay
|Montevideo
|17:00
|Chile (horario continental)
|Santiago
|17:00
|Brasil (São Paulo, Río)
|São Paulo
|17:00
|Paraguay
|Asunción
|17:00
|Bolivia
|La Paz
|16:00
|Venezuela
|Caracas
|16:00
|Perú
|Lima
|15:00
|Colombia
|Bogotá
|15:00
|Ecuador
|Quito
|15:00
|México (CDMX)
|Ciudad de México
|14:00
|Estados Unidos (ET)
|Miami / Nueva York
|16:00
|Estados Unidos (CT)
|Chicago
|15:00
|Estados Unidos (MT)
|Denver
|14:00
|Estados Unidos (PT)
|Los Ángeles
|13:00
|España
|Madrid
|22:00
|Portugal
|Lisboa
|21:00
|Reino Unido
|Londres
|21:00
|Francia / Alemania / Italia
|París / Berlín / Roma
|22:00
|Japón
|Tokio
|05:00 (del 20/04)
|Australia (Sydney)
|Sídney
|06:00 (del 20/04)