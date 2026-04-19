El Más Monumental será escenario de una nueva edición del Superclásico Argentino entre River Plate vs. Boca Juniors, que vuelven a tomar el protagonismo la Liga Profesional de Fútbol, en un enfrentamiento que suele definirse por detalles y que concentra la máxima atención regional. El juego es hoy, domingo 19 de abril, a partir de las 17:00 horas (Buenos Aires) y promete duelos clave en cada sector del campo. Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo y en directo por cualquier dispositivo móvil.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido River Plate vs. Boca Juniors en vivo online este domingo 19 de abril por el superclásico argentino. (Foto: Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver el clásico River - Boca EN VIVO GRATIS por TV y Online?

El Superclásico Argentino se transmite en diferentes canales de TV y plataformas online. Para ver el juego River Plate - Boca Juniors EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, te comparto la guía TV y streaming online para ver la cobertura hoy, domingo 19 de abril, a partir de las 17:00 horas desde el Más Monumental, ciudad de Buenos Aires.

País / Región Canal(es) de TV (pago) Streaming / señal online principal Argentina ESPN Premium, TNT Sports (Pack Fútbol) Apps de ESPN Premium y TNT Sports (operadores de TV paga), Disney+ como opción de streaming deportivo donde esté habilitado Perú ESPN (feed Cono Norte/Colombia, según operador) Disney+ Premium (sección deportes) y posiblemente Fanatiz/AFA Play según disponibilidad local Chile ESPN (feed Sur) Disney+ Premium; Fanatiz/AFA Play donde esté disponible Colombia / Ecuador ESPN Colombia Disney+ Premium; AFA Play o Fanatiz según acuerdos locales Uruguay ESPN (regional) Disney+ Premium y plataformas OTT de operadores locales Paraguay ESPN (regional) Disney+ Premium; posibles señales de AFA Play/Fanatiz Bolivia ESPN (regional) Disney+ Premium (si está habilitado), OTT de cableoperadores México y Centroamérica ESPN (regional) Disney+ Premium y Fanatiz en algunos mercados Estados Unidos ESPN Deportes o ESPN+ cuando adquieren derechos de Superclásico (referencia a distribuciones recientes) ESPN App/ESPN+ y Fanatiz en mercados donde tenga la licencia del fútbol argentino Europa (ej. España) DAZN o ESPN a través de acuerdos puntuales en eventos recientes, depende del país DAZN App, Fanatiz y AFA Play según disponibilidad local Resto del mundo (internacional) No siempre hay señal lineal fija; suele ir por cable local con feed ESPN internacional Fanatiz (Internacional), AFA Play y Disney+ Premium donde tengan derechos del fútbol argentino

¿A qué hora es e juego River-Boca por el Superclásico Argentino?

El partido está programado para el domingo 19 de abril a las 17:00 hora de Argentina en el Estadio Monumental . A partir de ese dato, estos son los horarios en distintos países.

País / Región Ciudad de referencia Hora del partido el 19/04 Argentina Buenos Aires 17:00 Uruguay Montevideo 17:00 Chile (horario continental) Santiago 17:00 Brasil (São Paulo, Río) São Paulo 17:00 Paraguay Asunción 17:00 Bolivia La Paz 16:00 Venezuela Caracas 16:00 Perú Lima 15:00 Colombia Bogotá 15:00 Ecuador Quito 15:00 México (CDMX) Ciudad de México 14:00 Estados Unidos (ET) Miami / Nueva York 16:00 Estados Unidos (CT) Chicago 15:00 Estados Unidos (MT) Denver 14:00 Estados Unidos (PT) Los Ángeles 13:00 España Madrid 22:00 Portugal Lisboa 21:00 Reino Unido Londres 21:00 Francia / Alemania / Italia París / Berlín / Roma 22:00 Japón Tokio 05:00 (del 20/04) Australia (Sydney) Sídney 06:00 (del 20/04)