El partido River vs. Libertad EN VIVO promete ser uno de los choques más apasionantes de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Este jueves 21 de agosto, el Monumental de Núñez será escenario de la definición entre el Millonario y el Gumarelo, dos equipos que buscan asegurar un lugar en los cuartos de final.

En el encuentro de ida disputado en Asunción, los dirigidos por Marcelo Gallardo no lograron abrir el marcador y la serie quedó completamente abierta. Sin embargo, River llega motivado tras golear a Godoy Cruz en el torneo local, lo que le da confianza para buscar el pase a la siguiente fase en casa.

Por su parte, Libertad sumó un nuevo empate sin goles en la liga paraguaya y se mantiene expectante en la Copa. Los conducidos por Sergio Aquino viajarán a Buenos Aires con la esperanza de dar el golpe y eliminar a uno de los grandes candidatos del certamen.

River busca la clasificación ante Libertad en un partido clave de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. (Fotos: AFP)

¿A qué hora juegan River vs. Libertad por Copa Libertadores 2025?

Estados Unidos (ET): 20:30

20:30 México: 18:30

18:30 Argentina: 21:30

21:30 Colombia, Perú, Ecuador: 19:30

19:30 Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 20:30

20:30 Uruguay: 21:30

¿Qué canal transmite River vs. Libertad EN VIVO?

País / Región Canales de TV Streaming Online Estados Unidos BeIN SPORTS Fubo, Fanatiz, BeIN Sports Connect Argentina Fox Sports, Telefe Disney+, MiTelefe, YouTube Telefe, DGo, Flow, Telecentro Play México ESPN3 Disney+ Premium Bolivia ESPN Disney+ Premium Chile ESPN Disney+ Premium Colombia ESPN Disney+ Premium Ecuador ESPN Disney+ Premium Perú ESPN Disney+ Premium Paraguay ESPN Disney+ Premium Venezuela ESPN Disney+ Premium Uruguay ESPN Disney+ Premium