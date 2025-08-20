River Plate y Libertad se enfrentan en el Monumental por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. (Fotos: AFP / Composición Mag)
Andrés Manrique
Andrés Manrique

El partido River vs. Libertad EN VIVO promete ser uno de los choques más apasionantes de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Este jueves 21 de agosto, el Monumental de Núñez será escenario de la definición entre el Millonario y el Gumarelo, dos equipos que buscan asegurar un lugar en los cuartos de final.

En el encuentro de ida disputado en Asunción, los dirigidos por Marcelo Gallardo no lograron abrir el marcador y la serie quedó completamente abierta. Sin embargo, River llega motivado tras golear a Godoy Cruz en el torneo local, lo que le da confianza para buscar el pase a la siguiente fase en casa.

Por su parte, Libertad sumó un nuevo empate sin goles en la liga paraguaya y se mantiene expectante en la Copa. Los conducidos por Sergio Aquino viajarán a Buenos Aires con la esperanza de dar el golpe y eliminar a uno de los grandes candidatos del certamen.

River busca la clasificación ante Libertad en un partido clave de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. (Fotos: AFP)
¿A qué hora juegan River vs. Libertad por Copa Libertadores 2025?

  • Estados Unidos (ET): 20:30
  • México: 18:30
  • Argentina: 21:30
  • Colombia, Perú, Ecuador: 19:30
  • Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 20:30
  • Uruguay: 21:30

¿Qué canal transmite River vs. Libertad EN VIVO?

País / RegiónCanales de TVStreaming Online
Estados UnidosBeIN SPORTSFubo, Fanatiz, BeIN Sports Connect
ArgentinaFox Sports, TelefeDisney+, MiTelefe, YouTube Telefe, DGo, Flow, Telecentro Play
MéxicoESPN3Disney+ Premium
BoliviaESPNDisney+ Premium
ChileESPNDisney+ Premium
ColombiaESPNDisney+ Premium
EcuadorESPNDisney+ Premium
PerúESPNDisney+ Premium
ParaguayESPNDisney+ Premium
VenezuelaESPNDisney+ Premium
UruguayESPNDisney+ Premium
Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.

