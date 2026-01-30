En la cuarta fecha del Clausura 2026, las Chivas de Guadalajara exponen su condición de invictas y la cima de la tabla frente al Atlético de San Luis. El conjunto tapatío presume un arranque impecable que contrasta con la inconsistencia mostrada por los potosinos en este primer tramo del certamen este sábado 31 de enero a partir de las 5:00 p.m. hora de CDMX desde el Estadio Libertad Financiera , en la ciudad de San Luis Potosí.

La posible transferencia de Juan Manuel Sanabria al fútbol estadounidense pone en jaque el esquema potosino para su duelo frente a Chivas. Con el equipo situado en la octava posición, la ausencia del charrúa supone un reto mayúsculo para Abascal, ya que perdería a su titular más confiable y desestabilizar el planteamiento defensivo que ha venido utilizando.

Dónde ver San Luis vs. Chivas EN VIVO EN DIRECTO por TV y Online

El partido Atlético San Luis vs. Chivas (Jornada 4 Clausura 2026) se verá en TV y online de forma prácticamente unificada: ESPN en TV de paga y Disney+ Premium y ViX/ViX Premium en streaming, con variaciones menores según región latinoamericana.

Región / País Tipo de señal Canal / Plataforma principal México TV de paga ESPN (ESPN / ESPN 2 según operador). México Streaming Disney+ Premium México (partido en vivo). México Streaming ViX / ViX Premium México. México TV/OTT operador IzziGo, Sky+ (retransmiten la señal ESPN en sus apps). Estados Unidos (todos los estados) Streaming ViX (TelevisaUnivision, señal OTT oficial para este juego). Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Belice) TV de paga ESPN feed regional (dependiendo del operador). Centroamérica Streaming Disney+ Premium regional (donde esté habilitado con deportes). Centroamérica Streaming ViX / ViX Premium (OTT con derechos de Liga MX en la región). Sudamérica (Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, etc.) TV de paga ESPN (normalmente ESPN 2/Extra con feed México/Norte). Sudamérica Streaming Disney+ Premium regional. Sudamérica Streaming ViX / ViX Premium (donde esté disponible y con catálogo Liga MX).

Estados Unidos

La referencia principal para la jornada indica transmisión OTT por ViX en Estados Unidos para este partido.

ViX (app / web TelevisaUnivision, disponible en todos los estados de EEUU: California, Texas, Florida, Illinois, Nevada, Arizona, Nueva York, etc.).

No aparecen listados específicos de TV lineal (cadenas como TUDN, Univision, Fox Deportes o ESPN US) para este juego concreto en la parrilla consultada; la señal para EEUU se centraliza en ViX.

Centroamérica

En varios países centroamericanos, la distribución de derechos de Liga MX se hace vía señales regionales de ESPN y plataformas Disney+/ViX cuando el feed mexicano es el principal.

En términos prácticos para el partido Atlético San Luis vs. Chivas:

ESPN (feed Centro/Caribe, por cable/satélite en: Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Belice) siempre que el operador distribuya el partido que figura como “ESPN México / ESPN Norte” en la parrilla global.

Disney+ Premium (en países donde ya está disponible la versión con deportes en vivo; se alinea con la señal “Disney+ Premium Norte”/regional).

ViX / ViX Premium (OTT disponible en la mayoría de países centroamericanos con catálogo de Liga MX de TelevisaUnivision).

Sudamérica

Para Sudamérica, el patrón es similar: el partido aparece en parrillas internacionales ligado a ESPN y Disney+ Premium con variantes por país.

ESPN (generalmente ESPN 2 o ESPN Extra según país: Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, etc.; acceso por cable/satélite). El juego figura como emitido por “ESPN Mexico / ESPN Norte” en la grilla, que suele replicarse en el paquete panregional.

Disney+ Premium (versión regional con deportes en vivo; donde esté habilitada, replica la transmisión de ESPN/Disney Sports).

ViX / ViX Premium (en aquellos países donde la app cuente con derechos de Liga MX; se ofrece en modo OTT independiente de los operadores de TV).