El Sao Paulo se prepara para recibir al Atlético Nacional en el Estadio Cícero Pompeu de Toledo, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo brasileño llega con una racha positiva en su liga local, donde recientemente remontó un 2-2 contra Sport Recife. Con el impulso de su buen momento, el Sao Paulo buscará aprovechar la localía para sellar su pase a los cuartos de final ante su afición, tras el empate sin goles obtenido en el partido de ida.

Por su parte, el Atlético Nacional de Colombia también ha tenido un buen inicio en su temporada doméstica. Sin embargo, el equipo tiene una tarea pendiente en la Copa Libertadores, luego de no poder capitalizar su ventaja como local en el encuentro de ida. A pesar de haber dominado el primer partido, los colombianos fueron incapaces de concretar las oportunidades, especialmente su jugador Edwin Cardona, quien falló dos penales cruciales.

Ambos equipos buscan un lugar en los cuartos de final, pero el Sao Paulo tiene la ventaja de jugar en casa después de haber conseguido un empate valioso en Colombia. El Atlético Nacional, con la presión de la ida, deberá corregir sus errores de definición si quiere seguir con vida en el prestigioso torneo continental. Sin duda, este partido es una prueba definitiva para ambos equipos, donde el que logre imponer su estilo de juego se llevará la victoria y el boleto a la siguiente ronda de la CONMEBOL Libertadores.

São Paulo recibe a Atlético Nacional por la Copa Libertadores hoy, 19 de agosto. Aquí te damos todos los detalles: la hora exacta y los canales de televisión para ver el partido en directo. | Crédito: Composición Mag

¿Dónde ver Sao Paulo vs. Atlético Nacional EN VIVO GRATIS por Copa Libertadores?

Desde México, Estados Unidos, Argentina y el resto de países de Latinoamérica, podrás seguir el partido en vivo entre Sao Paulo y Atlético Nacional este martes 19 de agosto de 2025, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores a través de ESPN y Disney Plus, la plataforma oficial que transmite todos los partidos del torneo de Conmebol en Latinoamérica tanto por televisión por cable como streaming.

México, Argentina y resto de Latinoamérica

Transmisión online: ESPN (TV) y Disney Plus (Streaming)

Requiere suscripción: Sí

Estados Unidos

Transmisión online: Fanatiz, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español (Streaming)

Requiere suscripción: Sí

Atlético Nacional vs. Sao Paulo en vivo: ver partido por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Cuándo y dónde ver el Sao Paulo vs. Atlético Nacional por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Datos claves para ver el partido de vuelta de octavos de final de la edición 2025 de la Copa CONMEBOL Libertadores entre Sao Paulo y Atlético Nacional.

Partido : Sao Paulo vs. Atlético Nacional

: Sao Paulo vs. Atlético Nacional Fecha : Martes, 19 de agosto de 2025

: Martes, 19 de agosto de 2025 Hora : 8:30 pm ET / 7:30 pm CT / 6:30 pm MT / 5:30 pm PT

: 8:30 pm ET / 7:30 pm CT / 6:30 pm MT / 5:30 pm PT Estadio : Estadio Cícero Pompeu de Toledo “Morumbi”, São Paulo, Brasil.

: Estadio Cícero Pompeu de Toledo “Morumbi”, São Paulo, Brasil. Instancia: Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025