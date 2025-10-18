El Clásico de Costa Rica tiene una nueva edición. Este domingo 19 de octubre, el Estadio Alejandro Morera Soto será el escenario de un nuevo enfrentamiento entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa, esta vez por la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promerica. Aquí te cuento dónde podrás ver el enfrentamiento, así como también los horarios disponibles y otros detalles sobre el duelo más importante del fútbol costarricense.

Cabe señalar que Deportivo Saprissa es el actual líder del campeonato con 23 puntos, luego de 7 victorias, 2 empates y 3 derrotas en lo que va del torneo. Sin embargo, el local, LDA, se ubica en el segundo lugar con 21 unidades y un triunfo en casa será crucial para pasar al primer lugar del torneo.

¿Dónde ver Saprissa vs. LDA Alajuelense EN VIVO por clásico de Costa Rica?

La transmisión del partido de Saprissa vs. LDA Alajuelense será únicamente por FuTV, canal exclusivo que transmite toda la Liga de Costa Rica 2025 y no será la excepción en este juego de la Jornada 13 del Torneo Apertura. Cabe señalar que a través de esta señal, podrás ver el partido en todo Centroamérica, por lo que deberás consultar con tu cableoperador para verificar el canal disponible.

¿A qué hora juegan Saprissa vs. LDA Alajuelense EN VIVO por clásico de Costa Rica?

La transmisión del clásico de Saprissa vs. LDA Alajuelense empezará a partir de las 6:00 p.m. hora San José o desde las 8:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos, donde hay una gran cantidad de aficionados de ambos clubes, interesados en ver el clásico de Costa Rica en este Torneo Apertura 2025.

Saprissa vs. LDA: posibles alineaciones del clásico

Saprissa: Esteban Alvarado; Kenan Myrie, Pablo Arboine, Óscar Duarte, Gerald Taylor; David Guzmán, Jefferson Brenes; Mauricio Villalobos, Mariano Torres, Nicolás Delgadillo; y Orlando Sinclair.

LDA Alajuelense: Washington Ortega; Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Alexis Gamboa; Joel Campbell, Ronald Matarrita, Jeison Lucumí, Kenyel Michel; Ronaldo Cisneros y Rashir Parkins.

Saprissa vs. LDA Alajuelense EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: domingo 19 de octubre de 2025

domingo 19 de octubre de 2025 Lugar: Estadio Alejandro Morera Soto

Estadio Alejandro Morera Soto Horario: 6:00 p.m. San José

6:00 p.m. San José Canal TV y Streaming: FuTV