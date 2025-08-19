La Leagues Cup 2025 llega a su fase de cuartos de final y uno de los duelos más esperados es el Seattle Sounders vs Puebla. La Franja, que sorprendió al avanzar por primera vez en la historia del torneo, buscará un histórico boleto a semifinales enfrentando a uno de los equipos más sólidos de la MLS en los últimos años. Este encuentro promete emociones y un fútbol intenso entre la liga mexicana y la estadounidense.

El Puebla llega motivado tras vencer a NYCFC y Montreal en la fase previa, a pesar de que en el Apertura 2025 han tenido un inicio complicado con solo tres puntos en cinco partidos. La salida de Pablo Guede y la llegada de Martín Bravo como nuevo técnico añade un ingrediente extra al desafío que tendrán en Lumen Field, casa del Seattle Sounders, donde intentarán mantener la sorpresa del torneo.

Por su parte, Seattle Sounders sigue siendo uno de los equipos contendientes en la MLS y llega con plantilla completa, liderada por jugadores como Jesús Ferreira y Cristian Roldán. Este partido será clave para el equipo estadounidense, que busca continuar su camino hacia las semifinales y mantener su tradición de protagonismo en la Leagues Cup.

Puebla busca dar la sorpresa frente a Seattle Sounders en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025; entérate dónde verlo EN VIVO. (Fotos: AFP)

¿A qué hora ver Seattle Sounders vs Puebla EN VIVO por cuartos de final de Leagues Cup 2025?

El partido entre Seattle Sounders y Puebla se jugará el miércoles 20 de agosto de 2025 en el Lumen Field. El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas en Seattle y 21:00 horas tiempo del centro de México, en un horario ideal para que los aficionados de ambos países puedan seguir el duelo en vivo.

¿Dónde ver Seattle Sounders vs Puebla EN VIVO por TV y online?

El encuentro será transmitido en México por Azteca 7, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por FS1 en inglés y UniMás y TUDN en español. Además, los aficionados de todo el mundo podrán disfrutar del partido a través del MLS Season Pass de Apple TV+, con transmisión en streaming en directo para no perder ningún detalle del enfrentamiento entre la MLS y Liga MX.