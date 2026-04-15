Tigres UANL aterriza en Seattle con una ventaja decisiva y un objetivo muy claro: defender el 2-0 conseguido en Monterrey y sellar su pase a las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026. El conjunto regiomontano dio el primer golpe en la ida y ahora afronta una visita exigente, en una de esas noches que pueden definir el rumbo de toda una temporada. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? Te comparto la lista de canales de TV y dónde seguir la cobertura streaming desde cualquier dispositivo móvil.
Para verlo desde México, la única manera para poder ver este partido será mediante el streaming y canal de Fox+, sólo pagando la membresía se podrá seguir este duelo de los Cuartos de Final de vuelta de la Concachampions. Mientras que en Estados Unidos las opciones son más variadas y se puede ver por Fox Sports 1, TUDN o UniMás.
¿Dónde ver Seattle Sounders vs. Tigres EN VIVO por TV y Streaming Online?
El Seattle Sounders vs. Tigres (vuelta de cuartos de final de Concachampions) se juega hoy con señal principal para México y buena parte de Latinoamérica a través de la cadena Fox y socios regionales, mientras que en Estados Unidos la transmisión se reparte entre canales de TV en inglés y español y plataformas OTT.
A continuación, una tabla simplificada con los canales de TV y opciones de streaming más relevantes por territorio, basada en la info disponible para esta Concacaf Champions Cup 2026 y en las señales que ya vienen transmitiendo la serie Tigres–Seattle.
|País / Región
|TV abierta
|TV de cable / satélite (deportes)
|Streaming / OTT principal
|México
|—
|Fox One, Fox Sports (según operador)
|App de Fox (Fox One online), Disney+ Premium, ViX
|Estados Unidos (USA)
|UniMás (mercados selectos)
|Fox Sports 2, TUDN USA
|ViX, fuboTV, apps de Fox Sports y TUDN
|Canadá
|—
|Fox Sports 2 (según paquete internacional)
|fuboTV (plan con deportes internacionales)
|Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua)
|—
|Señal regional de Fox Sports / Fox One
|Disney+ Premium, ViX (según país)
|Costa Rica
|—
|Fox Sports / Fox One
|Disney+ Premium, apps de operador de cable
|Panamá
|—
|Fox Sports / Fox One
|Disney+ Premium, ViX (si está disponible)
|Caribe hispano (R. Dominicana, etc.)
|—
|Fox Sports 2, TUDN (según operador local)
|ViX, fuboTV (en territorios habilitados)
|Colombia
|—
|Fox Sports (señal panregional)
|Disney+ Premium, Star+ migrado (si aplica), ViX
|Perú
|—
|Fox Sports (feed sudamericano)
|Disney+ Premium (sección deportes), apps de cable
|Ecuador
|—
|Fox Sports (feed andino/panregional)
|Disney+ Premium, apps de operador
|Bolivia
|—
|Fox Sports (panregional)
|Disney+ Premium, ViX (si está disponible)
|Venezuela
|—
|Fox Sports (panregional)
|Disney+ Premium, OTT local con señal Fox
|Chile
|—
|Fox Sports, ESPN (con derechos de Concacaf vía acuerdo regional)
|Disney+ Premium
|Argentina
|—
|Fox Sports, ESPN (dependiendo del acuerdo regional)
|Disney+ Premium, Star+ migrado (si aplica)
|Uruguay
|—
|Fox Sports, ESPN (según grilla)
|Disney+ Premium
|Paraguay
|—
|Fox Sports (panregional)
|Disney+ Premium
|Brasil
|—
|ESPN Brasil (en caso de sublicencia)
|Disney+ / Star+ (según esquema local)
|España
|—
|Canal internacional de Fox Sports o plataforma con derechos Concacaf (según operador)
|DAZN / plataforma local si tiene Concacaf
|Resto de Europa
|—
|Señal internacional contratada por operadoras locales
|OTT local con derechos de Concacaf
|Global (mercados sin TV local)
|—
|—
|Plataforma oficial CONCACAF GO o equivalente, si está habilitada en la región
Alineaciones posibles de Seattle Sounders vs. Tigres
- Seattle Sounders: Stefan Frei, Kalani Kossa-Rienzi, Álex Roldán, Jackson Ragen, Nouhou Tolo, Snyder Brunell, Cristian Roldan, Paul Arriola, Albert Rusnak, Paul Rothrock y Jordan Morris
- Tigres: Nahuel Guzman, Jesús Garza, Jesús Angulo, Joaquim, Rafael Guerrero, Cesar Araujo, Fernando Gorriarán, Angel Correa, Juan Brunetta, Ozziel Herrera y Rodrigo Aguirre
Fecha, hora, TV y dónde ver Seattle Sounder vs. Tigres
- Fecha: Miércoles 15 de abril
- Sede: Lumen Field
- Horario: 9:30 p. m. (CDMX)
- Dónde ver: Fox One y Fox