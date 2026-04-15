Tigres UANL aterriza en Seattle con una ventaja decisiva y un objetivo muy claro: defender el 2-0 conseguido en Monterrey y sellar su pase a las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026. El conjunto regiomontano dio el primer golpe en la ida y ahora afronta una visita exigente, en una de esas noches que pueden definir el rumbo de toda una temporada. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? Te comparto la lista de canales de TV y dónde seguir la cobertura streaming desde cualquier dispositivo móvil.

Para verlo desde México, la única manera para poder ver este partido será mediante el streaming y canal de Fox+, sólo pagando la membresía se podrá seguir este duelo de los Cuartos de Final de vuelta de la Concachampions. Mientras que en Estados Unidos las opciones son más variadas y se puede ver por Fox Sports 1, TUDN o UniMás.

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Seattle Sounders vs. Tigres en vivo hoy 15 de abril por cuartos de final de la Concachampions 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Seattle Sounders vs. Tigres EN VIVO por TV y Streaming Online?

El Seattle Sounders vs. Tigres (vuelta de cuartos de final de Concachampions) se juega hoy con señal principal para México y buena parte de Latinoamérica a través de la cadena Fox y socios regionales, mientras que en Estados Unidos la transmisión se reparte entre canales de TV en inglés y español y plataformas OTT.

A continuación, una tabla simplificada con los canales de TV y opciones de streaming más relevantes por territorio, basada en la info disponible para esta Concacaf Champions Cup 2026 y en las señales que ya vienen transmitiendo la serie Tigres–Seattle.

País / Región TV abierta TV de cable / satélite (deportes) Streaming / OTT principal México — Fox One, Fox Sports (según operador) App de Fox (Fox One online), Disney+ Premium, ViX Estados Unidos (USA) UniMás (mercados selectos) Fox Sports 2, TUDN USA ViX, fuboTV, apps de Fox Sports y TUDN Canadá — Fox Sports 2 (según paquete internacional) fuboTV (plan con deportes internacionales) Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua) — Señal regional de Fox Sports / Fox One Disney+ Premium, ViX (según país) Costa Rica — Fox Sports / Fox One Disney+ Premium, apps de operador de cable Panamá — Fox Sports / Fox One Disney+ Premium, ViX (si está disponible) Caribe hispano (R. Dominicana, etc.) — Fox Sports 2, TUDN (según operador local) ViX, fuboTV (en territorios habilitados) Colombia — Fox Sports (señal panregional) Disney+ Premium, Star+ migrado (si aplica), ViX Perú — Fox Sports (feed sudamericano) Disney+ Premium (sección deportes), apps de cable Ecuador — Fox Sports (feed andino/panregional) Disney+ Premium, apps de operador Bolivia — Fox Sports (panregional) Disney+ Premium, ViX (si está disponible) Venezuela — Fox Sports (panregional) Disney+ Premium, OTT local con señal Fox Chile — Fox Sports, ESPN (con derechos de Concacaf vía acuerdo regional) Disney+ Premium Argentina — Fox Sports, ESPN (dependiendo del acuerdo regional) Disney+ Premium, Star+ migrado (si aplica) Uruguay — Fox Sports, ESPN (según grilla) Disney+ Premium Paraguay — Fox Sports (panregional) Disney+ Premium Brasil — ESPN Brasil (en caso de sublicencia) Disney+ / Star+ (según esquema local) España — Canal internacional de Fox Sports o plataforma con derechos Concacaf (según operador) DAZN / plataforma local si tiene Concacaf Resto de Europa — Señal internacional contratada por operadoras locales OTT local con derechos de Concacaf Global (mercados sin TV local) — — Plataforma oficial CONCACAF GO o equivalente, si está habilitada en la región

Alineaciones posibles de Seattle Sounders vs. Tigres

Seattle Sounders: Stefan Frei, Kalani Kossa-Rienzi, Álex Roldán, Jackson Ragen, Nouhou Tolo, Snyder Brunell, Cristian Roldan, Paul Arriola, Albert Rusnak, Paul Rothrock y Jordan Morris

Stefan Frei, Kalani Kossa-Rienzi, Álex Roldán, Jackson Ragen, Nouhou Tolo, Snyder Brunell, Cristian Roldan, Paul Arriola, Albert Rusnak, Paul Rothrock y Jordan Morris Tigres: Nahuel Guzman, Jesús Garza, Jesús Angulo, Joaquim, Rafael Guerrero, Cesar Araujo, Fernando Gorriarán, Angel Correa, Juan Brunetta, Ozziel Herrera y Rodrigo Aguirre

Fecha, hora, TV y dónde ver Seattle Sounder vs. Tigres

Fecha: Miércoles 15 de abril

Miércoles 15 de abril Sede: Lumen Field

Lumen Field Horario: 9:30 p. m. (CDMX)

9:30 p. m. (CDMX) Dónde ver: Fox One y Fox