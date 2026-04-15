Conoce qué canal TV y dónde ver online el partido Seattle Sounders vs. Tigres en vivo por cuartos de final de la Concachampions 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canal TV y dónde ver online el partido Seattle Sounders vs. Tigres en vivo por cuartos de final de la Concachampions 2026. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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Tigres UANL aterriza en Seattle con una ventaja decisiva y un objetivo muy claro: defender el 2-0 conseguido en Monterrey y sellar su pase a las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026. El conjunto regiomontano dio el primer golpe en la ida y ahora afronta una visita exigente, en una de esas noches que pueden definir el rumbo de toda una temporada. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? Te comparto la lista de canales de TV y dónde seguir la cobertura streaming desde cualquier dispositivo móvil.

Para verlo desde México, la única manera para poder ver este partido será mediante el streaming y canal de Fox+, sólo pagando la membresía se podrá seguir este duelo de los Cuartos de Final de vuelta de la Concachampions. Mientras que en Estados Unidos las opciones son más variadas y se puede ver por Fox Sports 1, TUDN o UniMás.

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Seattle Sounders vs. Tigres en vivo hoy 15 de abril por cuartos de final de la Concachampions 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce los horarios por país para ver el partido entre Seattle Sounders vs. Tigres en vivo hoy 15 de abril por cuartos de final de la Concachampions 2026. (Foto: Composición Mag)
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¿Dónde ver Seattle Sounders vs. Tigres EN VIVO por TV y Streaming Online?

El Seattle Sounders vs. Tigres (vuelta de cuartos de final de Concachampions) se juega hoy con señal principal para México y buena parte de Latinoamérica a través de la cadena Fox y socios regionales, mientras que en Estados Unidos la transmisión se reparte entre canales de TV en inglés y español y plataformas OTT.

A continuación, una tabla simplificada con los canales de TV y opciones de streaming más relevantes por territorio, basada en la info disponible para esta Concacaf Champions Cup 2026 y en las señales que ya vienen transmitiendo la serie Tigres–Seattle.

País / RegiónTV abiertaTV de cable / satélite (deportes)Streaming / OTT principal
MéxicoFox One, Fox Sports (según operador)App de Fox (Fox One online), Disney+ Premium, ViX
Estados Unidos (USA)UniMás (mercados selectos) Fox Sports 2, TUDN USA ViX, fuboTV, apps de Fox Sports y TUDN
CanadáFox Sports 2 (según paquete internacional)fuboTV (plan con deportes internacionales)
Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua)Señal regional de Fox Sports / Fox One Disney+ Premium, ViX (según país)
Costa RicaFox Sports / Fox One Disney+ Premium, apps de operador de cable
PanamáFox Sports / Fox One Disney+ Premium, ViX (si está disponible)
Caribe hispano (R. Dominicana, etc.)Fox Sports 2, TUDN (según operador local) ViX, fuboTV (en territorios habilitados)
ColombiaFox Sports (señal panregional)Disney+ Premium, Star+ migrado (si aplica), ViX
PerúFox Sports (feed sudamericano)Disney+ Premium (sección deportes), apps de cable
EcuadorFox Sports (feed andino/panregional)Disney+ Premium, apps de operador
BoliviaFox Sports (panregional)Disney+ Premium, ViX (si está disponible)
VenezuelaFox Sports (panregional)Disney+ Premium, OTT local con señal Fox
ChileFox Sports, ESPN (con derechos de Concacaf vía acuerdo regional) Disney+ Premium
ArgentinaFox Sports, ESPN (dependiendo del acuerdo regional) Disney+ Premium, Star+ migrado (si aplica)
UruguayFox Sports, ESPN (según grilla)Disney+ Premium
ParaguayFox Sports (panregional)Disney+ Premium
BrasilESPN Brasil (en caso de sublicencia)Disney+ / Star+ (según esquema local)
EspañaCanal internacional de Fox Sports o plataforma con derechos Concacaf (según operador)DAZN / plataforma local si tiene Concacaf
Resto de EuropaSeñal internacional contratada por operadoras localesOTT local con derechos de Concacaf
Global (mercados sin TV local)Plataforma oficial CONCACAF GO o equivalente, si está habilitada en la región

Alineaciones posibles de Seattle Sounders vs. Tigres

  • Seattle Sounders: Stefan Frei, Kalani Kossa-Rienzi, Álex Roldán, Jackson Ragen, Nouhou Tolo, Snyder Brunell, Cristian Roldan, Paul Arriola, Albert Rusnak, Paul Rothrock y Jordan Morris
  • Tigres: Nahuel Guzman, Jesús Garza, Jesús Angulo, Joaquim, Rafael Guerrero, Cesar Araujo, Fernando Gorriarán, Angel Correa, Juan Brunetta, Ozziel Herrera y Rodrigo Aguirre

Fecha, hora, TV y dónde ver Seattle Sounder vs. Tigres

  • Fecha: Miércoles 15 de abril
  • Sede: Lumen Field
  • Horario: 9:30 p. m. (CDMX)
  • Dónde ver: Fox One y Fox
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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