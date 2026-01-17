Este domingo 18 de enero, conoceremos al ganador de la Copa Africana de Naciones 2026. Los dos finalistas son Senegal y Marruecos, que chocarán desde el Estadio Prince Moulay Abdellah Stadium, donde los marroquíes serán locales. Aquí te dejo con las opciones en TV y Streaming, así como los horarios , para seguir esta gran final entre dos candidatos que también apuntan a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver Senegal - Marruecos EN VIVO por final de Copa Africana de Naciones 2026?

Desde España, la transmisión de Senegal vs. Marruecos será a través de Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones y M+ #VamosBar2. Estas son las opciones oficiales para seguir el partido.

Desde México, tendrás la alternativa de Claro Sports y FOX One, siendo los canales que van a pasar la final de Senegal vs. Marruecos. Mientras tanto, desde Estados Unidos será por beIN Sports.

Aquí te dejo con todas las alternativas en TV y Streaming para ver el partido.

País Horario Canal TV y Streaming Argentina 4:00 p.m. Claro Sports YouTube Chile 4:00 p.m. Claro Sports YouTube Colombia 2:00 p.m. Win Sports Plus Ecuador 2:00 p.m. Claro Sports YouTube Centroamérica 1:00 p.m. Claro Sports YouTube Paraguay 4:00 p.m. Claro Sports YouTube Perú 2:00 p.m. Claro Sports YouTube Uruguay 4:00 p.m. Claro Sports YouTube Venezuela 3:00 p.m. Claro Sports YouTube

Posibles alineaciones de Senegal vs. Marruecos

Mendy; Diatta, Sarr, Niakhate, Diouf; Gana Gueye, P. Gueye, Diarra; Ndiaye, Jackson, Mane. Marruecos: Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui, Saibari; El Khannouss, , Diaz, Ezzalzouli; El Kaabi.

