Este domingo 18 de enero, conoceremos al ganador de la Copa Africana de Naciones 2026. Los dos finalistas son Senegal y Marruecos, que chocarán desde el Estadio Prince Moulay Abdellah Stadium, donde los marroquíes serán locales. Aquí te dejo con las opciones en TV y Streaming, así como los horarios, para seguir esta gran final entre dos candidatos que también apuntan a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver Senegal - Marruecos EN VIVO por final de Copa Africana de Naciones 2026?

Desde España, la transmisión de Senegal vs. Marruecos será a través de Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones y M+ #VamosBar2. Estas son las opciones oficiales para seguir el partido.

Desde México, tendrás la alternativa de Claro Sports y FOX One, siendo los canales que van a pasar la final de Senegal vs. Marruecos. Mientras tanto, desde Estados Unidos será por beIN Sports.

Aquí te dejo con todas las alternativas en TV y Streaming para ver el partido.

PaísHorarioCanal TV y Streaming
Argentina4:00 p.m.Claro Sports YouTube
Chile4:00 p.m.Claro Sports YouTube
Colombia2:00 p.m.Win Sports Plus
Ecuador2:00 p.m.Claro Sports YouTube
Centroamérica1:00 p.m.Claro Sports YouTube
Paraguay4:00 p.m.Claro Sports YouTube
Perú2:00 p.m.Claro Sports YouTube
Uruguay4:00 p.m.Claro Sports YouTube
Venezuela3:00 p.m.Claro Sports YouTube

Posibles alineaciones de Senegal vs. Marruecos

  • Senegal: Mendy; Diatta, Sarr, Niakhate, Diouf; Gana Gueye, P. Gueye, Diarra; Ndiaye, Jackson, Mane.
  • Marruecos: Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui, Saibari; El Khannouss, , Diaz, Ezzalzouli; El Kaabi.

Senegal vs. Marruecos EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: domingo 18 de enero de 2026
  • Partido: Senegal vs. Marruecos, final Copa Africana de Naciones 2026
  • Lugar: Estadio Prince Moulay Abdellah Stadium, Marruecos
  • Horario: 8:00 p.m. España / 1:00 p.m. México / 2:00 p.m. ET en USA
  • Canal TV: Movistar Plus+ (España) / Claro Sports y Fox One (México) / beIN Sports (USA)
Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

