Este domingo 18 de enero, conoceremos al ganador de la Copa Africana de Naciones 2026. Los dos finalistas son Senegal y Marruecos, que chocarán desde el Estadio Prince Moulay Abdellah Stadium, donde los marroquíes serán locales. Aquí te dejo con las opciones en TV y Streaming, así como los horarios, para seguir esta gran final entre dos candidatos que también apuntan a la Copa del Mundo 2026.
¿Dónde ver Senegal - Marruecos EN VIVO por final de Copa Africana de Naciones 2026?
Desde España, la transmisión de Senegal vs. Marruecos será a través de Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones y M+ #VamosBar2. Estas son las opciones oficiales para seguir el partido.
Desde México, tendrás la alternativa de Claro Sports y FOX One, siendo los canales que van a pasar la final de Senegal vs. Marruecos. Mientras tanto, desde Estados Unidos será por beIN Sports.
Aquí te dejo con todas las alternativas en TV y Streaming para ver el partido.
|País
|Horario
|Canal TV y Streaming
|Argentina
|4:00 p.m.
|Claro Sports YouTube
|Chile
|4:00 p.m.
|Claro Sports YouTube
|Colombia
|2:00 p.m.
|Win Sports Plus
|Ecuador
|2:00 p.m.
|Claro Sports YouTube
|Centroamérica
|1:00 p.m.
|Claro Sports YouTube
|Paraguay
|4:00 p.m.
|Claro Sports YouTube
|Perú
|2:00 p.m.
|Claro Sports YouTube
|Uruguay
|4:00 p.m.
|Claro Sports YouTube
|Venezuela
|3:00 p.m.
|Claro Sports YouTube
Posibles alineaciones de Senegal vs. Marruecos
- Senegal: Mendy; Diatta, Sarr, Niakhate, Diouf; Gana Gueye, P. Gueye, Diarra; Ndiaye, Jackson, Mane.
- Marruecos: Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui, Saibari; El Khannouss, , Diaz, Ezzalzouli; El Kaabi.
Senegal vs. Marruecos EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: domingo 18 de enero de 2026
- Partido: Senegal vs. Marruecos, final Copa Africana de Naciones 2026
- Lugar: Estadio Prince Moulay Abdellah Stadium, Marruecos
- Horario: 8:00 p.m. España / 1:00 p.m. México / 2:00 p.m. ET en USA
- Canal TV: Movistar Plus+ (España) / Claro Sports y Fox One (México) / beIN Sports (USA)