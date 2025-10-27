La Serie Mundial 2025 de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) se encuentra totalmente empatada y lista para trasladarse al sur de la frontera, con los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers continuando la acción en el icónico Dodger Stadium a partir de este lunes 27 de octubre. Después de dividir honores en los dos primeros juegos disputados en Toronto, la serie está a punto de entrar en la fase de alta presión en Los Ángeles, que será la sede de los próximos tres juegos consecutivos. Este empate inicial ha confirmado que el Clásico de Otoño será un enfrentamiento impredecible y emocionante.

Cada equipo logró su victoria inicial aplicando su fórmula ganadora: los Blue Jays se llevaron el primer partido al desgastar la rotación de pitchers de los Dodgers para luego atacar su bullpen con éxito. Por otro lado, los Dodgers respondieron con una actuación dominante en el Juego 2, gracias a una magistral apertura de su pitcher estelar, Yoshinobu Yamamoto. Este intercambio de triunfos sugiere que ambos equipos tienen estrategias claras y efectivas para buscar la victoria en el campo contrario.

Con la Serie Mundial empatada 1-1, los equipos se preparan para tres días consecutivos de béisbol de máxima exigencia en la ciudad californiana. Esta intensa secuencia de partidos bajo el formato de “tres juegos en tres días” es el tipo de situación de alto estrés que, históricamente, suele desechar los planes tácticos preestablecidos. La presión ahora recae en los Dodgers para aprovechar la ventaja de jugar en casa y ante su afición, pero los Blue Jays buscarán robar al menos uno de los tres juegos en LA.

El Juego 3 de la Serie Mundial de la MLB es un evento importante ya que el marcador se encuentra igualado 1-1. El partido Toronto Los Angeles Dodgers vs. Blue Jays se llevará a cabo el lunes 27 de octubre en el Dodgers Stadium, con el primer lanzamiento programado para las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT en FOX. | Crédito: mlb.com

¿Dónde ver Dodgers vs. Blue Jays por Juego 3 de Serie Mundial MLB 2025 desde California?

En California (PT), podrás disfrutar del Juego 3 de Serie Mundial MLB 2025 entre Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays en vivo a las 5:00 p.m. a través de FOX (FOX Deportes, the FOX Sports App y FOX One) y MLB.TV. Prepárate para una noche llena de emoción, con las estrellas del béisbol mostrando su mejor juego en este evento único.

¿Cómo ver Dodgers vs. Blue Jays por Juego 3 de Serie Mundial MLB 2025 desde Florida?

Si te encuentras en Florida (ET), no te pierdas el partido Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays en vivo por el Juego 3 de Serie Mundial MLB 2025, que se transmitirá en vivo a las 8:00 p.m. a través de FOX (FOX Deportes, the FOX Sports App y FOX One) y MLB.TV. Disfruta de todo el espectáculo y la emoción del evento más esperado del béisbol directamente desde la comodidad de tu hogar.

¿En qué canal ver Dodgers vs. Blue Jays por Juego 3 de Serie Mundial MLB 2025 desde Texas?

El duelo Dodgers vs. Blue Jays en vivo por el Juego 3 de Serie Mundial MLB 2025 se podrá ver en Texas (CT) a las 7:00 p.m. a través de FOX (FOX Deportes, the FOX Sports App y FOX One) y MLB.TV. No te pierdas la oportunidad de ver a los mejores jugadores de la liga de béisbol competir en este emocionante evento lleno de talento y adrenalina.

Juego 3 de la Serie Mundial 2025: Dodgers y Blue Jays se enfrentan EN VIVO hoy en Los Ángeles. (Composición Mag)

¿A qué hora ver Dodgers vs. Blue Jays EN VIVO EN DIRECTO por Juego 3 de Serie Mundial MLB 2025 desde el resto de ciudades de USA?

HORARIOS CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS 8:00 p.m. ET - Hora del Este (UTC -4) Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT - Hora del Centro (UTC -5) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT - Hora de la Montaña (UTC -6) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 p.m. PT - Hora del Pacífico (UTC -7) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿Cómo ver la Serie Mundial MLB 2025 por MLB.TV?

Para los aficionados al béisbol en Estados Unidos y gran parte del mundo (excluyendo Canadá), MLB.TV es la opción principal para seguir la Serie Mundial MLB 2025 y el Postseason. El paquete tiene un costo de $29.99 y ofrece acceso a la transmisión en vivo de cada partido de la Postemporada, además de incluir juegos seleccionados del Spring Training de 2026. Esta suscripción es ideal para el aficionado visual, ya que también incluye contenido en español de la Liga Dominicana y la Liga Mexicana del Pacífico.

Es importante notar que la suscripción a MLB.TV para esta temporada tiene una fecha de caducidad específica, expirando alrededor del 24 de marzo de 2026, y no se renovará automáticamente de manera anual. Esto brinda a los usuarios un control total sobre su suscripción sin preocuparse por cargos inesperados al inicio de la siguiente temporada. El pago único de $29.99 asegura la cobertura completa de los playoffs de la MLB, haciendo de esta una opción simple para disfrutar del béisbol en alta calidad.

Alternativamente, para aquellos que solo desean seguir la acción a través de la narración, está disponible la suscripción At Bat Monthly por solo $3.99 al mes. Este paquete permite a los usuarios escuchar en vivo cada partido de la Postemporada sin necesidad de autenticación, además de incluir el streaming de juegos seleccionados del Spring Training 2026. Es una excelente opción de bajo costo para mantenerse al tanto de los resultados y el ambiente de la Serie Mundial desde cualquier lugar.

A diferencia del paquete de video, la suscripción mensual de At Bat se renueva automáticamente cada mes en la misma fecha de compra, con facturación durante doce meses al año. Si un usuario decide no continuar, tiene la flexibilidad de cancelar su suscripción en cualquier momento antes del siguiente periodo de facturación. La cancelación es un proceso sencillo que puede realizarse directamente en línea, accediendo a la sección “Manage Subscriptions” en MLB.com o enviando un correo electrónico.