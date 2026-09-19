El Sevilla FC recibe al FC Barcelona este sábado 19 de septiembre por LaLiga EA Sports. El duelo, uno de los más atractivos de la jornada, se jugará desde las 21:00 horas (CEST), desde las 16:00 en Argentina, Chile y Uruguay, mientras que en Colombia, Perú y Ecuador iniciará a las 14:00 . en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario habitual del conjunto hispalense y una plaza históricamente exigente para cualquier visitante. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce los canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura completa desde México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo.

Conoce qué canales de TV y streaming online pasan el partido Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 19 de septiembre por LaLiga. (Foto: Composición El Comercio Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO y GRATIS por TV y Streaming Online?

Sevilla FC vs. FC Barcelona se juega este sábado 19 de septiembre, por la jornada 7 de LaLiga 2026/27, en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El inicio está programado para las 21:00 en España; 15:00 ET / 12:00 PT en EE. UU.; 13:00 en México; y 16:00 en Argentina, Chile y Uruguay (14:00 en Perú, Colombia y Ecuador). La disponibilidad exacta online puede depender del plan contratado y del operador local.

País o región TV Streaming online Estados Unidos ESPN Deportes ESPN+ y ESPN App. También puede estar accesible mediante fuboTV si el plan incluye ESPN Deportes México Sky Sports Sky+; clientes de izzi con el paquete que incluya Sky Sports España Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1 Movistar Plus+; DAZN LaLiga según la suscripción/paquete Argentina DSports DGO. Algunas guías regionales también lo listan dentro de ESPN/Disney+ según la señal y paquete disponibles Chile DSports y DSports HD DGO Uruguay DSports DGO Perú DSports DGO Colombia DSports DGO Ecuador DSports DGO Bolivia DSports DGO Paraguay DSports DGO Venezuela DSports DGO Brasil ESPN Disney+

¿Cómo ver Sevilla-Barcelona EN VIVO en Estados Unidos?

La señal lineal confirmada es ESPN Deportes, con emisión digital en ESPN+. ESPN también ha incorporado el evento a su programación de Watch ESPN, y fuboTV puede ofrecerlo a quienes tengan un paquete con ESPN Deportes.

TV: ESPN Deportes.

Online: ESPN+ y ESPN App.

Alternativa vía TV en streaming: fuboTV, sujeto al plan contratado.

Hora: 15:00 ET, 14:00 CT, 13:00 MT y 12:00 PT.

¿Cómo ver Sevilla-Barcelona EN VIVO en México?

En México, el partido irá por Sky Sports, disponible a las 13:00, hora del centro del país. Sky+ funciona como la alternativa online del propio ecosistema Sky; algunos paquetes de izzi también incluyen la señal deportiva. No hay confirmación fiable de transmisión por TV abierta.

TV: Sky Sports.

Online: Sky+.

Operador alternativo: izzi, si el paquete incluye la señal.

Horarios de referencia: 12:00 en el noroeste/Pacífico y 14:00 en el sureste, según el huso horario local.

¿Cómo ver Sevilla-Barcelona EN VIVO en España?

En España, la asignación oficial de LaLiga incluye Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1 para el partido de las 21:00. Para verlo por internet, revisa si tu tarifa Movistar Plus+ incluye el canal de LaLiga correspondiente; DAZN LaLiga puede figurar como vía online dentro de paquetes elegibles, pero no conviene asumir que una suscripción individual estándar de DAZN necesariamente habilita este encuentro.

TV: Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1.

Online: Movistar Plus+; DAZN LaLiga, según paquete.

Hora: 21:00 CEST.

¿Cómo ver Sevilla-Barcelona EN VIVO en países de Sudamérica?

La información de programación más específica para Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Ecuador coloca el partido en DSports, la señal deportiva de DirecTV, y por extensión en su plataforma DGO. Para Chile, la confirmación publicada menciona expresamente DSports y DSports HD, exclusivos para abonados de DirecTV.

Cono Sur: Argentina, Chile y Uruguay lo tienen a las 16:00.

Región andina: Perú, Colombia y Ecuador lo tienen a las 14:00.

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00.

Acceso principal: DSports por DirecTV y DGO online.

Brasil: la distribución regional se asocia a ESPN y Disney+

¿A qué hora juega Sevilla FC vs. FC Barcelona por la J7 de LaLiga?

Sevilla FC vs. FC Barcelona se juega este sábado 19 de septiembre por la jornada 7 de LaLiga, desde las 21:00 en España. A continuación tienes la lista de horarios locales por país.

País / zona Hora local España 21:00 Estados Unidos — Este (ET) 15:00 Estados Unidos — Central (CT) 14:00 Estados Unidos — Montaña (MT) 13:00 Estados Unidos — Pacífico (PT) 12:00 México — Ciudad de México 13:00 México — Tijuana 12:00 México — Quintana Roo / Cancún 14:00 Guatemala 13:00 El Salvador 13:00 Honduras 13:00 Nicaragua 13:00 Costa Rica 13:00 Panamá 14:00 Colombia 14:00 Ecuador 14:00 Perú 14:00 Venezuela 15:00 Bolivia 15:00 Paraguay 15:00 República Dominicana 15:00 Puerto Rico 15:00 Argentina 16:00 Chile 16:00 Uruguay 16:00 Brasil — Brasilia / São Paulo / Río de Janeiro 16:00

Alineaciones posibles de Sevilla FC y FC Barcelona

El posible once del Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Castrín, Juan Iglesias, Suazo; Fofana, Kochorashvili, Agoumé; Miguel Sierra, Alfon y Robbie Ure.

El posible once del FC Barcelona: Sczcesny; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.