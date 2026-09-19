Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO por señal abierta, cable y streaming online hoy 19 de septiembre. (Foto: Composición El Comercio Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO por señal abierta, cable y streaming online hoy 19 de septiembre. (Foto: Composición El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
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El Sevilla FC recibe al FC Barcelona este sábado 19 de septiembre por LaLiga EA Sports. El duelo, uno de los más atractivos de la jornada, se jugará desde las 21:00 horas (CEST), desde las 16:00 en Argentina, Chile y Uruguay, mientras que en Colombia, Perú y Ecuador iniciará a las 14:00. en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario habitual del conjunto hispalense y una plaza históricamente exigente para cualquier visitante. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce los canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura completa desde México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo.

Conoce qué canales de TV y streaming online pasan el partido Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 19 de septiembre por LaLiga. (Foto: Composición El Comercio Mag)
Conoce qué canales de TV y streaming online pasan el partido Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 19 de septiembre por LaLiga. (Foto: Composición El Comercio Mag)
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¿Dónde ver Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO y GRATIS por TV y Streaming Online?

Sevilla FC vs. FC Barcelona se juega este sábado 19 de septiembre, por la jornada 7 de LaLiga 2026/27, en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El inicio está programado para las 21:00 en España; 15:00 ET / 12:00 PT en EE. UU.; 13:00 en México; y 16:00 en Argentina, Chile y Uruguay (14:00 en Perú, Colombia y Ecuador). La disponibilidad exacta online puede depender del plan contratado y del operador local.

País o regiónTVStreaming online
Estados UnidosESPN DeportesESPN+ y ESPN App. También puede estar accesible mediante fuboTV si el plan incluye ESPN Deportes
MéxicoSky SportsSky+; clientes de izzi con el paquete que incluya Sky Sports
EspañaMovistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1Movistar Plus+; DAZN LaLiga según la suscripción/paquete
ArgentinaDSportsDGO. Algunas guías regionales también lo listan dentro de ESPN/Disney+ según la señal y paquete disponibles
ChileDSports y DSports HDDGO
UruguayDSportsDGO
PerúDSportsDGO
ColombiaDSportsDGO
EcuadorDSportsDGO
BoliviaDSportsDGO
ParaguayDSportsDGO
VenezuelaDSportsDGO
BrasilESPNDisney+

¿Cómo ver Sevilla-Barcelona EN VIVO en Estados Unidos?

La señal lineal confirmada es ESPN Deportes, con emisión digital en ESPN+. ESPN también ha incorporado el evento a su programación de Watch ESPN, y fuboTV puede ofrecerlo a quienes tengan un paquete con ESPN Deportes.

  • TV: ESPN Deportes.
  • Online: ESPN+ y ESPN App.
  • Alternativa vía TV en streaming: fuboTV, sujeto al plan contratado.
  • Hora: 15:00 ET, 14:00 CT, 13:00 MT y 12:00 PT.

¿Cómo ver Sevilla-Barcelona EN VIVO en México?

En México, el partido irá por Sky Sports, disponible a las 13:00, hora del centro del país. Sky+ funciona como la alternativa online del propio ecosistema Sky; algunos paquetes de izzi también incluyen la señal deportiva. No hay confirmación fiable de transmisión por TV abierta.

  • TV: Sky Sports.
  • Online: Sky+.
  • Operador alternativo: izzi, si el paquete incluye la señal.
  • Horarios de referencia: 12:00 en el noroeste/Pacífico y 14:00 en el sureste, según el huso horario local.

¿Cómo ver Sevilla-Barcelona EN VIVO en España?

En España, la asignación oficial de LaLiga incluye Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1 para el partido de las 21:00. Para verlo por internet, revisa si tu tarifa Movistar Plus+ incluye el canal de LaLiga correspondiente; DAZN LaLiga puede figurar como vía online dentro de paquetes elegibles, pero no conviene asumir que una suscripción individual estándar de DAZN necesariamente habilita este encuentro.

  • TV: Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1.
  • Online: Movistar Plus+; DAZN LaLiga, según paquete.
  • Hora: 21:00 CEST.

¿Cómo ver Sevilla-Barcelona EN VIVO en países de Sudamérica?

La información de programación más específica para Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Ecuador coloca el partido en DSports, la señal deportiva de DirecTV, y por extensión en su plataforma DGO. Para Chile, la confirmación publicada menciona expresamente DSports y DSports HD, exclusivos para abonados de DirecTV.

  • Cono Sur: Argentina, Chile y Uruguay lo tienen a las 16:00.
  • Región andina: Perú, Colombia y Ecuador lo tienen a las 14:00.
  • Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00.
  • Acceso principal: DSports por DirecTV y DGO online.
  • Brasil: la distribución regional se asocia a ESPN y Disney+

¿A qué hora juega Sevilla FC vs. FC Barcelona por la J7 de LaLiga?

Sevilla FC vs. FC Barcelona se juega este sábado 19 de septiembre por la jornada 7 de LaLiga, desde las 21:00 en España. A continuación tienes la lista de horarios locales por país.

País / zonaHora local
España21:00
Estados Unidos — Este (ET)15:00
Estados Unidos — Central (CT)14:00
Estados Unidos — Montaña (MT)13:00
Estados Unidos — Pacífico (PT)12:00
México — Ciudad de México13:00
México — Tijuana12:00
México — Quintana Roo / Cancún14:00
Guatemala13:00
El Salvador13:00
Honduras13:00
Nicaragua13:00
Costa Rica13:00
Panamá14:00
Colombia14:00
Ecuador14:00
Perú14:00
Venezuela15:00
Bolivia15:00
Paraguay15:00
República Dominicana15:00
Puerto Rico15:00
Argentina16:00
Chile16:00
Uruguay16:00
Brasil — Brasilia / São Paulo / Río de Janeiro16:00

Alineaciones posibles de Sevilla FC y FC Barcelona

El posible once del Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Castrín, Juan Iglesias, Suazo; Fofana, Kochorashvili, Agoumé; Miguel Sierra, Alfon y Robbie Ure.

El posible once del FC Barcelona: Sczcesny; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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