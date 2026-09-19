El Sevilla FC recibe al FC Barcelona este sábado 19 de septiembre por LaLiga EA Sports. El duelo, uno de los más atractivos de la jornada, se jugará desde las 21:00 horas (CEST), desde las 16:00 en Argentina, Chile y Uruguay, mientras que en Colombia, Perú y Ecuador iniciará a las 14:00. en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario habitual del conjunto hispalense y una plaza históricamente exigente para cualquier visitante. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? Conoce los canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura completa desde México, Estados Unidos, España y otras partes del mundo.
¿Dónde ver Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO y GRATIS por TV y Streaming Online?
Sevilla FC vs. FC Barcelona se juega este sábado 19 de septiembre, por la jornada 7 de LaLiga 2026/27, en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El inicio está programado para las 21:00 en España; 15:00 ET / 12:00 PT en EE. UU.; 13:00 en México; y 16:00 en Argentina, Chile y Uruguay (14:00 en Perú, Colombia y Ecuador). La disponibilidad exacta online puede depender del plan contratado y del operador local.
|País o región
|TV
|Streaming online
|Estados Unidos
|ESPN Deportes
|ESPN+ y ESPN App. También puede estar accesible mediante fuboTV si el plan incluye ESPN Deportes
|México
|Sky Sports
|Sky+; clientes de izzi con el paquete que incluya Sky Sports
|España
|Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1
|Movistar Plus+; DAZN LaLiga según la suscripción/paquete
|Argentina
|DSports
|DGO. Algunas guías regionales también lo listan dentro de ESPN/Disney+ según la señal y paquete disponibles
|Chile
|DSports y DSports HD
|DGO
|Uruguay
|DSports
|DGO
|Perú
|DSports
|DGO
|Colombia
|DSports
|DGO
|Ecuador
|DSports
|DGO
|Bolivia
|DSports
|DGO
|Paraguay
|DSports
|DGO
|Venezuela
|DSports
|DGO
|Brasil
|ESPN
|Disney+
¿Cómo ver Sevilla-Barcelona EN VIVO en Estados Unidos?
La señal lineal confirmada es ESPN Deportes, con emisión digital en ESPN+. ESPN también ha incorporado el evento a su programación de Watch ESPN, y fuboTV puede ofrecerlo a quienes tengan un paquete con ESPN Deportes.
- TV: ESPN Deportes.
- Online: ESPN+ y ESPN App.
- Alternativa vía TV en streaming: fuboTV, sujeto al plan contratado.
- Hora: 15:00 ET, 14:00 CT, 13:00 MT y 12:00 PT.
¿Cómo ver Sevilla-Barcelona EN VIVO en México?
En México, el partido irá por Sky Sports, disponible a las 13:00, hora del centro del país. Sky+ funciona como la alternativa online del propio ecosistema Sky; algunos paquetes de izzi también incluyen la señal deportiva. No hay confirmación fiable de transmisión por TV abierta.
- TV: Sky Sports.
- Online: Sky+.
- Operador alternativo: izzi, si el paquete incluye la señal.
- Horarios de referencia: 12:00 en el noroeste/Pacífico y 14:00 en el sureste, según el huso horario local.
¿Cómo ver Sevilla-Barcelona EN VIVO en España?
En España, la asignación oficial de LaLiga incluye Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1 para el partido de las 21:00. Para verlo por internet, revisa si tu tarifa Movistar Plus+ incluye el canal de LaLiga correspondiente; DAZN LaLiga puede figurar como vía online dentro de paquetes elegibles, pero no conviene asumir que una suscripción individual estándar de DAZN necesariamente habilita este encuentro.
- TV: Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1.
- Online: Movistar Plus+; DAZN LaLiga, según paquete.
- Hora: 21:00 CEST.
¿Cómo ver Sevilla-Barcelona EN VIVO en países de Sudamérica?
La información de programación más específica para Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Ecuador coloca el partido en DSports, la señal deportiva de DirecTV, y por extensión en su plataforma DGO. Para Chile, la confirmación publicada menciona expresamente DSports y DSports HD, exclusivos para abonados de DirecTV.
- Cono Sur: Argentina, Chile y Uruguay lo tienen a las 16:00.
- Región andina: Perú, Colombia y Ecuador lo tienen a las 14:00.
- Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00.
- Acceso principal: DSports por DirecTV y DGO online.
- Brasil: la distribución regional se asocia a ESPN y Disney+
¿A qué hora juega Sevilla FC vs. FC Barcelona por la J7 de LaLiga?
Sevilla FC vs. FC Barcelona se juega este sábado 19 de septiembre por la jornada 7 de LaLiga, desde las 21:00 en España. A continuación tienes la lista de horarios locales por país.
|País / zona
|Hora local
|España
|21:00
|Estados Unidos — Este (ET)
|15:00
|Estados Unidos — Central (CT)
|14:00
|Estados Unidos — Montaña (MT)
|13:00
|Estados Unidos — Pacífico (PT)
|12:00
|México — Ciudad de México
|13:00
|México — Tijuana
|12:00
|México — Quintana Roo / Cancún
|14:00
|Guatemala
|13:00
|El Salvador
|13:00
|Honduras
|13:00
|Nicaragua
|13:00
|Costa Rica
|13:00
|Panamá
|14:00
|Colombia
|14:00
|Ecuador
|14:00
|Perú
|14:00
|Venezuela
|15:00
|Bolivia
|15:00
|Paraguay
|15:00
|República Dominicana
|15:00
|Puerto Rico
|15:00
|Argentina
|16:00
|Chile
|16:00
|Uruguay
|16:00
|Brasil — Brasilia / São Paulo / Río de Janeiro
|16:00
Alineaciones posibles de Sevilla FC y FC Barcelona
El posible once del Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Castrín, Juan Iglesias, Suazo; Fofana, Kochorashvili, Agoumé; Miguel Sierra, Alfon y Robbie Ure.
El posible once del FC Barcelona: Sczcesny; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.