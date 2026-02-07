Green Day estará en el apertura y Bad Bunny en el halftime show del Super Bowl este domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara. (Foto: Composición Mag)
Antes de que Bad Bunny nos sorprenda en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, donde los New England Patriots se enfrentarán a los Seattle Seahawks para ver quién levantará el Trofeo Lombardi, una de las bandas de rock más importantes de la última década (Green Day) se prepara para dar una patada en la ceremonia de apertura del gran juego en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California. Conoce dónde verlo por TV y streaming online desde Estados Unidos, México, países de Centroamérica, Sudamérica y resto del mundo.

Cómo ver a Green Day en vivo en la ceremonia de apertura del Super Bowl

La actuación de Green Day y la ceremonia de apertura se transmitirán en vivo el domingo 8 de febrero a las 3 p. m., hora del Pacífico, por NBC, Telemundo, Peacock y Universo.

La ceremonia de apertura es parte de una semana de festividades del Super Bowl y se llevará a cabo antes del entretenimiento previo al juego, que también incluye a Brandi Carlile cantando “America the Beautiful”, Coco Jones cantando “Lift Every Voice and Sing” y Charlie Puth interpretando el himno nacional.

Dónde ver el show de medio tiempo EN VIVO EN DIRECTO del Super Bowl por TV y Streaming

El show de Medio Tiempo del Super Bowl LX 2026 con Bad Bunny (y la participación especial de Green Day en el pre‑show/entorno del evento) empezará aproximadamente entre las 20:00 y las 20:30 del Este de EE. UU., tras el kickoff de las 18:30 ET. Se verá por los mismos canales y plataformas que el partido completo.

Estados Unidos – horarios, TV y streaming

Estado EE. UU.Zona horaria principalHora estimada Halftime Show (rango)Canal de TV principalStreaming principal
AlabamaCentral (CT)7:00–7:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+ (móvil), YouTube TV, Hulu + Live TV, DirecTV Stream, Sling (mercados NBC).
AlaskaAlaska (AKT)4:00–4:30 p. m.NBC localPeacock, apps de cable/satélite, NFL+.
ArizonaMountain (sin DST, febrero)6:00–6:30 p. m.NBC local (Phoenix, Tucson)Peacock, apps de operadores, NFL+.
ArkansasCentral (CT)7:00–7:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT con NBC.
CaliforniaPacific (PT)5:00–5:30 p. m.NBC local (Los Ángeles, SF, San Diego)Peacock (4K), NFL+, OTT con NBC.
Carolina del NorteEastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT con NBC.
Carolina del SurEastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT con NBC.
ColoradoMountain (MT)6:00–6:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT con NBC.
ConnecticutEastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT con NBC.
DelawareEastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC local (mercado Filadelfia)Peacock, NFL+, OTT con NBC.
Florida (mayor parte)Eastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT con NBC.
Florida (Panhandle oeste)Central (CT)7:00–7:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
GeorgiaEastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC local (Atlanta)Peacock, NFL+, OTT.
HawáiHawaii (HST)3:00–3:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.
Idaho (sur/este)Mountain (MT)6:00–6:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
Idaho (oeste)Pacific (PT)5:00–5:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
IllinoisCentral (CT)7:00–7:30 p. m.NBC local (Chicago)Peacock, NFL+, OTT.
Indiana (mayor parte)Eastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
Indiana (noroeste/suroeste)Central (CT)7:00–7:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
IowaCentral (CT)7:00–7:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
Kansas (este)Central (CT)7:00–7:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
Kansas (oeste)Mountain (MT)6:00–6:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
Kentucky (este)Eastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
Kentucky (oeste)Central (CT)7:00–7:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
LuisianaCentral (CT)7:00–7:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
MaineEastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
MarylandEastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
MassachusettsEastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC local (Boston)Peacock, NFL+, OTT.​
Míchigan (mayor parte)Eastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
Míchigan (oeste UP)Central (CT)7:00–7:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
MinnesotaCentral (CT)7:00–7:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
MisisipiCentral (CT)7:00–7:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
MisuriCentral (CT)7:00–7:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
MontanaMountain (MT)6:00–6:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
Nebraska (este)Central (CT)7:00–7:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
Nebraska (oeste)Mountain (MT)6:00–6:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
NevadaPacific (PT)5:00–5:30 p. m.NBC local (Las Vegas, Reno)Peacock, NFL+, OTT.
Nueva HampshireEastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
Nueva JerseyEastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC local (mercado NYC/Philadelphia)Peacock, NFL+, OTT.
Nueva YorkEastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC 4 New YorkPeacock, NFL+, OTT.
Nuevo MéxicoMountain (MT)6:00–6:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
OhioEastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
OklahomaCentral (CT)7:00–7:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
Oregón (mayor parte)Pacific (PT)5:00–5:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
PensilvaniaEastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
Rhode IslandEastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
Tennessee (oeste/centro)Central (CT)7:00–7:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
Tennessee (este)Eastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
Texas (mayor parte)Central (CT)7:00–7:30 p. m.NBC local (Dallas, Houston, San Antonio)Peacock, NFL+, OTT.
Texas (oeste, El Paso)Mountain (MT)6:00–6:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
UtahMountain (MT)6:00–6:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
VermontEastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
VirginiaEastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
WashingtonPacific (PT)5:00–5:30 p. m.NBC local (Seattle, Spokane)Peacock, NFL+, OTT.
Virginia OccidentalEastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
WisconsinCentral (CT)7:00–7:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
WyomingMountain (MT)6:00–6:30 p. m.NBC localPeacock, NFL+, OTT.​
Distrito de Columbia (D. C.)Eastern (ET)8:00–8:30 p. m.NBC 4 WashingtonPeacock, NFL+, OTT.

México, Centroamérica y Sudamérica (resumen por región)

Región / paísHora estimada Halftime localTV principal (español)Streaming principal
México (todo el país)7:00–7:30 p. m. (CT)Canal 5 (Televisa), Azteca 7, cadenas de TV de paga con feed NBC/TUDN.ViX, apps de Televisa/Azteca, apps de operadores (izzi, Sky, Megacable).
Guatemala6:00–6:30 p. m.Señales que replican feed mexicano/ESPN NFL​Apps de cable/satélite, NFL+ International/DAZN​
Costa Rica6:00–6:30 p. m.ESPN / señales abiertas con sublicencia NFL​Star+ / ESPN App, NFL+ International/DAZN​
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá6:00–6:30 p. m.ESPN/TUDN u operadores regionales.​Apps de operadores, NFL+ International/DAZN​
Argentina10:00–10:30 p. m.ESPN, señales abiertas con sublicencia.​Star+ / ESPN App, NFL+ International/DAZN
Colombia8:00–8:30 p. m.ESPN, Caracol/RCN si sublicencian.Star+ / ESPN App, NFL+ International/DAZN​
Perú8:00–8:30 p. m.ESPN.​Star+ / ESPN App, NFL+ International/DAZN.​
Chile10:00–10:30 p. m.ESPN / operador local.​Star+ / ESPN App, NFL+ International/DAZN.​
Brasil10:00–10:30 p. m. (Brasilia)ESPN Brasil, señal abierta si hay acuerdo.​Star+ / ESPN App, NFL+ International/DAZN.​
Resto de Sudamérica8:00–10:30 p. m. según husoESPN u operador con derechos NFL.Star+ / ESPN App, NFL+ International/DAZN

Europa y resto del mundo (visión global)

Región / paísHora estimada Halftime localTV principalStreaming principal
Reino Unido1:00–1:30 a. m. (lunes 9, GMT)ITV/BBC/Channel 5 (según acuerdo vigente).NFL Game Pass vía DAZN, apps de la cadena.​
España2:00–2:30 a. m. (lunes 9, CET)Movistar+/operador con derechos NFL.Movistar Plus+ OTT, NFL Game Pass/DAZN.​
Francia2:00–2:30 a. m. (CET)M6/TF1/operador NFL.​OTT de la cadena, NFL Game Pass/DAZN.​
Alemania, Austria, Suiza2:00–2:30 a. m. (CET)RTL NFL.RTL+, NFL Game Pass/DAZN.​
Italia2:00–2:30 a. m. (CET)DAZN/Sky Sport NFL.​DAZN Italia, Sky Go, NFL Game Pass.​
Portugal1:00–1:30 a. m. (WET)Operador local (Sport TV, etc.).​App del operador, NFL Game Pass/DAZN.​
Resto de Europa1:00–3:30 a. m. según huso horarioBroadcaster NFL de cada país.​NFL Game Pass vía DAZN.​
Asia–Pacífico (ej. Japón)10:00–10:30 a. m. (lunes 9, JST)Operador NFL local.​NFL Game Pass/DAZN.​
Oceanía (Sídney)12:00–12:30 p. m. (lunes 9, AEDT)Operador NFL local.​NFL Game Pass/DAZN.​
