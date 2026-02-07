Antes de que Bad Bunny nos sorprenda en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, donde los New England Patriots se enfrentarán a los Seattle Seahawks para ver quién levantará el Trofeo Lombardi, una de las bandas de rock más importantes de la última década (Green Day) se prepara para dar una patada en la ceremonia de apertura del gran juego en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California. Conoce dónde verlo por TV y streaming online desde Estados Unidos, México, países de Centroamérica, Sudamérica y resto del mundo.

Cómo ver a Green Day en vivo en la ceremonia de apertura del Super Bowl

La actuación de Green Day y la ceremonia de apertura se transmitirán en vivo el domingo 8 de febrero a las 3 p. m., hora del Pacífico , por NBC, Telemundo, Peacock y Universo.

La ceremonia de apertura es parte de una semana de festividades del Super Bowl y se llevará a cabo antes del entretenimiento previo al juego, que también incluye a Brandi Carlile cantando “America the Beautiful”, Coco Jones cantando “Lift Every Voice and Sing” y Charlie Puth interpretando el himno nacional.

Dónde ver el show de medio tiempo EN VIVO EN DIRECTO del Super Bowl por TV y Streaming

El show de Medio Tiempo del Super Bowl LX 2026 con Bad Bunny (y la participación especial de Green Day en el pre‑show/entorno del evento) empezará aproximadamente entre las 20:00 y las 20:30 del Este de EE. UU., tras el kickoff de las 18:30 ET . Se verá por los mismos canales y plataformas que el partido completo.

Estados Unidos – horarios, TV y streaming

Estado EE. UU. Zona horaria principal Hora estimada Halftime Show (rango) Canal de TV principal Streaming principal Alabama Central (CT) 7:00–7:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+ (móvil), YouTube TV, Hulu + Live TV, DirecTV Stream, Sling (mercados NBC). Alaska Alaska (AKT) 4:00–4:30 p. m. NBC local Peacock, apps de cable/satélite, NFL+. Arizona Mountain (sin DST, febrero) 6:00–6:30 p. m. NBC local (Phoenix, Tucson) Peacock, apps de operadores, NFL+. Arkansas Central (CT) 7:00–7:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT con NBC. California Pacific (PT) 5:00–5:30 p. m. NBC local (Los Ángeles, SF, San Diego) Peacock (4K), NFL+, OTT con NBC. Carolina del Norte Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT con NBC. Carolina del Sur Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT con NBC. Colorado Mountain (MT) 6:00–6:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT con NBC. Connecticut Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT con NBC. Delaware Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC local (mercado Filadelfia) Peacock, NFL+, OTT con NBC. Florida (mayor parte) Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT con NBC. Florida (Panhandle oeste) Central (CT) 7:00–7:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Georgia Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC local (Atlanta) Peacock, NFL+, OTT. Hawái Hawaii (HST) 3:00–3:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT. Idaho (sur/este) Mountain (MT) 6:00–6:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Idaho (oeste) Pacific (PT) 5:00–5:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Illinois Central (CT) 7:00–7:30 p. m. NBC local (Chicago) Peacock, NFL+, OTT. Indiana (mayor parte) Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Indiana (noroeste/suroeste) Central (CT) 7:00–7:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Iowa Central (CT) 7:00–7:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Kansas (este) Central (CT) 7:00–7:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Kansas (oeste) Mountain (MT) 6:00–6:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Kentucky (este) Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Kentucky (oeste) Central (CT) 7:00–7:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Luisiana Central (CT) 7:00–7:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Maine Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Maryland Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Massachusetts Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC local (Boston) Peacock, NFL+, OTT.​ Míchigan (mayor parte) Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Míchigan (oeste UP) Central (CT) 7:00–7:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Minnesota Central (CT) 7:00–7:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Misisipi Central (CT) 7:00–7:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Misuri Central (CT) 7:00–7:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Montana Mountain (MT) 6:00–6:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Nebraska (este) Central (CT) 7:00–7:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Nebraska (oeste) Mountain (MT) 6:00–6:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Nevada Pacific (PT) 5:00–5:30 p. m. NBC local (Las Vegas, Reno) Peacock, NFL+, OTT. Nueva Hampshire Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Nueva Jersey Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC local (mercado NYC/Philadelphia) Peacock, NFL+, OTT. Nueva York Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC 4 New York Peacock, NFL+, OTT. Nuevo México Mountain (MT) 6:00–6:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Ohio Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Oklahoma Central (CT) 7:00–7:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Oregón (mayor parte) Pacific (PT) 5:00–5:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Pensilvania Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Rhode Island Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Tennessee (oeste/centro) Central (CT) 7:00–7:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Tennessee (este) Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Texas (mayor parte) Central (CT) 7:00–7:30 p. m. NBC local (Dallas, Houston, San Antonio) Peacock, NFL+, OTT. Texas (oeste, El Paso) Mountain (MT) 6:00–6:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Utah Mountain (MT) 6:00–6:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Vermont Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Virginia Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Washington Pacific (PT) 5:00–5:30 p. m. NBC local (Seattle, Spokane) Peacock, NFL+, OTT. Virginia Occidental Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Wisconsin Central (CT) 7:00–7:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Wyoming Mountain (MT) 6:00–6:30 p. m. NBC local Peacock, NFL+, OTT.​ Distrito de Columbia (D. C.) Eastern (ET) 8:00–8:30 p. m. NBC 4 Washington Peacock, NFL+, OTT.

México, Centroamérica y Sudamérica (resumen por región)

Región / país Hora estimada Halftime local TV principal (español) Streaming principal México (todo el país) 7:00–7:30 p. m. (CT) Canal 5 (Televisa), Azteca 7, cadenas de TV de paga con feed NBC/TUDN. ViX, apps de Televisa/Azteca, apps de operadores (izzi, Sky, Megacable). Guatemala 6:00–6:30 p. m. Señales que replican feed mexicano/ESPN NFL​ Apps de cable/satélite, NFL+ International/DAZN​ Costa Rica 6:00–6:30 p. m. ESPN / señales abiertas con sublicencia NFL​ Star+ / ESPN App, NFL+ International/DAZN​ Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá 6:00–6:30 p. m. ESPN/TUDN u operadores regionales.​ Apps de operadores, NFL+ International/DAZN​ Argentina 10:00–10:30 p. m. ESPN, señales abiertas con sublicencia.​ Star+ / ESPN App, NFL+ International/DAZN Colombia 8:00–8:30 p. m. ESPN, Caracol/RCN si sublicencian. Star+ / ESPN App, NFL+ International/DAZN​ Perú 8:00–8:30 p. m. ESPN.​ Star+ / ESPN App, NFL+ International/DAZN.​ Chile 10:00–10:30 p. m. ESPN / operador local.​ Star+ / ESPN App, NFL+ International/DAZN.​ Brasil 10:00–10:30 p. m. (Brasilia) ESPN Brasil, señal abierta si hay acuerdo.​ Star+ / ESPN App, NFL+ International/DAZN.​ Resto de Sudamérica 8:00–10:30 p. m. según huso ESPN u operador con derechos NFL. Star+ / ESPN App, NFL+ International/DAZN

Europa y resto del mundo (visión global)

Región / país Hora estimada Halftime local TV principal Streaming principal Reino Unido 1:00–1:30 a. m. (lunes 9, GMT) ITV/BBC/Channel 5 (según acuerdo vigente). NFL Game Pass vía DAZN, apps de la cadena.​ España 2:00–2:30 a. m. (lunes 9, CET) Movistar+/operador con derechos NFL. Movistar Plus+ OTT, NFL Game Pass/DAZN.​ Francia 2:00–2:30 a. m. (CET) M6/TF1/operador NFL.​ OTT de la cadena, NFL Game Pass/DAZN.​ Alemania, Austria, Suiza 2:00–2:30 a. m. (CET) RTL NFL. RTL+, NFL Game Pass/DAZN.​ Italia 2:00–2:30 a. m. (CET) DAZN/Sky Sport NFL.​ DAZN Italia, Sky Go, NFL Game Pass.​ Portugal 1:00–1:30 a. m. (WET) Operador local (Sport TV, etc.).​ App del operador, NFL Game Pass/DAZN.​ Resto de Europa 1:00–3:30 a. m. según huso horario Broadcaster NFL de cada país.​ NFL Game Pass vía DAZN.​ Asia–Pacífico (ej. Japón) 10:00–10:30 a. m. (lunes 9, JST) Operador NFL local.​ NFL Game Pass/DAZN.​ Oceanía (Sídney) 12:00–12:30 p. m. (lunes 9, AEDT) Operador NFL local.​ NFL Game Pass/DAZN.​