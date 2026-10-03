Natalia Silva y Wang Cong encabezan la cartelera del UFC 332 con su combate por el campeonato mundial de peso mosca femenino, el cual dejó vacante Valentina Shevchenko debido a una lesión. La brasileña llega a la oportunidad titular tras colocarse como la contendiente número uno de la categoría de las 125 libras, mientras que la china tendrá su primera pelea de campeonato dentro de la empresa de artes marciales mixtas (MMA). El evento UFC 332 se celebrará este sábado 3 de octubre en el Delta Center de Salt Lake City, Utah: las preliminares tempranas iniciarán a las 4:00 p. m. ET, las preliminares a las 6:00 p. m. ET y la cartelera principal comenzará a las 8:00 p. m. ET.
¿Dónde ver Silva vs. Wang EN VIVO ONLINE por UFC 332?
UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong se disputa este sábado 3 de octubre en Salt Lake City. La vía principal para seguir toda la cartelera en Estados Unidos, Perú y México es Paramount+; en España, la emisión corresponde a HBO Max.
¿A qué hora pelea Natalia Silva vs. Wang Cong por UFC 332 EN VIVO?
UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong se disputa este sábado 3 de octubre en el Delta Center de Salt Lake City, Utah. La programación comienza por la tarde con los preliminares iniciales y cierra con la cartelera principal desde las 19:00 en Perú, Colombia y Ecuador; 20:00 en Bolivia, Chile y Venezuela; 21:00 en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Cartelera completa de UFC 332
Cartelera principal:
- Natalia Silva vs. Wang Cong - Pelea por el campeonato vacante de peso mosca femenino
- Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott - Peso gallo
- King Green vs. Esteban Ribovics - Peso ligero
- Roberto Soldić vs. Khaos Williams - Pso wélter
- Ateba Gautier vs. Roman Kopylov - Peso mediano
Preliminares:
- Imanol Rodriguez vs. Alden Coria - Peso mosca
- Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev - Peso mediano
- Marcus McGhee vs. Anthony Romero - Peso pluma
- Anthony Wint vs. Lucas Armand - Pso completo
Primeras preliminares:
- Johnny Walker vs. Mick Parkin - Peso completo
- Jacobe Smith vs. Bruce Whitehead - Peso wélter
- Rafael Dos Anjos vs. Alexander Hernandez - Peso ligero
- Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev - Peso mediano
- Court McGee vs. Eric Nolan - Peso wélter