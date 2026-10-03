Guía de transmisión para ver en vivo la pelea entre Natalia Silva y Wang Cong en el UFC 332. Consulte los horarios por país, la lista de canales de televisión y las plataformas de streaming disponibles para seguir todas las peleas de la cartelera principal. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Mag
Guía de transmisión para ver en vivo la pelea entre Natalia Silva y Wang Cong en el UFC 332. Consulte los horarios por país, la lista de canales de televisión y las plataformas de streaming disponibles para seguir todas las peleas de la cartelera principal. | Crédito: ufcenespanol.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista
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Natalia Silva y Wang Cong encabezan la cartelera del UFC 332 con su combate por el campeonato mundial de peso mosca femenino, el cual dejó vacante Valentina Shevchenko debido a una lesión. La brasileña llega a la oportunidad titular tras colocarse como la contendiente número uno de la categoría de las 125 libras, mientras que la china tendrá su primera pelea de campeonato dentro de la empresa de artes marciales mixtas (MMA). El evento UFC 332 se celebrará este sábado 3 de octubre en el Delta Center de Salt Lake City, Utah: las preliminares tempranas iniciarán a las 4:00 p. m. ET, las preliminares a las 6:00 p. m. ET y la cartelera principal comenzará a las 8:00 p. m. ET.

SALT LAKE CITY, UTAH (ESTADOS UNIDOS), 3/10/2026. Revisa el resultado de la pelea entre Natalia Silva y Wang Cong por la estelar de UFC 332 que se realizó en Salt Lake City. FOTO de UFC.COM.
SALT LAKE CITY, UTAH (ESTADOS UNIDOS), 3/10/2026. Revisa el resultado de la pelea entre Natalia Silva y Wang Cong por la estelar de UFC 332 que se realizó en Salt Lake City. FOTO de UFC.COM.

¿Dónde ver Silva vs. Wang EN VIVO ONLINE por UFC 332?

UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong se disputa este sábado 3 de octubre en Salt Lake City. La vía principal para seguir toda la cartelera en Estados Unidos, Perú y México es Paramount+; en España, la emisión corresponde a HBO Max.

SALT LAKE CITY, UTAH (ESTADOS UNIDOS), 3/10/2026. Cobertura oficial de Paramount Plus EN VIVO ONLINE para ver la pelea entre Natalia Silva y Wang Cong este sábado 3 de octubre por el UFC 332 en Salt Lake City. FOTO de UFC.COM.
SALT LAKE CITY, UTAH (ESTADOS UNIDOS), 3/10/2026. Cobertura oficial de Paramount Plus EN VIVO ONLINE para ver la pelea entre Natalia Silva y Wang Cong este sábado 3 de octubre por el UFC 332 en Salt Lake City. FOTO de UFC.COM.

¿A qué hora pelea Natalia Silva vs. Wang Cong por UFC 332 EN VIVO?

UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong se disputa este sábado 3 de octubre en el Delta Center de Salt Lake City, Utah. La programación comienza por la tarde con los preliminares iniciales y cierra con la cartelera principal desde las 19:00 en Perú, Colombia y Ecuador; 20:00 en Bolivia, Chile y Venezuela; 21:00 en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Cartelera completa de UFC 332

Cartelera principal:

  • Natalia Silva vs. Wang Cong - Pelea por el campeonato vacante de peso mosca femenino
  • Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott - Peso gallo
  • King Green vs. Esteban Ribovics - Peso ligero
  • Roberto Soldić vs. Khaos Williams - Pso wélter
  • Ateba Gautier vs. Roman Kopylov - Peso mediano

Preliminares:

  • Imanol Rodriguez vs. Alden Coria - Peso mosca
  • Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev - Peso mediano
  • Marcus McGhee vs. Anthony Romero - Peso pluma
  • Anthony Wint vs. Lucas Armand - Pso completo

Primeras preliminares:

  • Johnny Walker vs. Mick Parkin - Peso completo
  • Jacobe Smith vs. Bruce Whitehead - Peso wélter
  • Rafael Dos Anjos vs. Alexander Hernandez - Peso ligero
  • Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev - Peso mediano
  • Court McGee vs. Eric Nolan - Peso wélter
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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