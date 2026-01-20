El equipo azulgrana encara un duelo determinante en su regreso al máximo torneo europeo. En esta séptima fecha, Slavia Praga juega contra FC Barcelona, que llega al Eden Arena con el objetivo claro de conseguir un triunfo para asegurar un puesto en el top 8, garantizando su pase directo a octavos sin depender de la repesca. El enfrentamiento será este miércoles 21 de enero, a partir de las 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España) por la séptima jornada de la UEFA Champions League 2025-2026. Conoce cómo y dónde ver el partido en vivo en directo por canal TV (señal abierta) y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.
Dónde ver Slavia Praga vs. FC Barcelona EN VIVO por TV y Señal Online
El Slavia Praga — FC Barcelona del miércoles 21 de enero de 2026 (jornada 7 de Champions 25/26) se verá principalmente vía DAZN/Paramount+ en EE. UU., Movistar Liga de Campeones en España y TNT Sports/Discovery+ en parte de Europa, con opciones adicionales según país en Latinoamérica y otros mercados.
|Región / país / ciudad (prioridad)
|Canal TV principal
|Streaming / señal online principal
|Estados Unidos
|— (partido seleccionado en español vía OTT)
|DAZN (Champions en español en USA)
|Estados Unidos
|—
|ViX (partidos adicionales, según parrilla)
|Estados Unidos
|—
|ESPN.com / app (marcador en vivo, estadísticas, highlights)
|México (CDMX y resto)
|No se indica TV lineal específica para este partido
|Fox One (streaming en México)
|México
|—
|ESPN digital (seguimiento en vivo)
|Guatemala / El Salvador / Honduras / Nicaragua / Costa Rica / Panamá / Belice / R. Dominicana
|Depende del operador local con derechos de Champions (no listado partido a partido)
|Apps de operadores locales + posible acceso vía Apple TV según país
|Argentina (Buenos Aires)
|ESPN (Plan Premium Disney+)
|Disney+ Plan Premium (solo Sudamérica)
|Chile (Santiago)
|ESPN (Plan Premium Disney+)
|Disney+ Plan Premium (Sudamérica)
|Uruguay
|ESPN (Plan Premium Disney+)
|Disney+ Plan Premium (Sudamérica)
|Colombia (Bogotá)
|ESPN (Plan Premium Disney+)
|Disney+ Plan Premium (Sudamérica)
|Perú (Lima)
|ESPN (Perú)
|Disney+ (Perú)
|Ecuador
|ESPN (Plan Premium Disney+)
|Disney+ Plan Premium (Sudamérica)
|Bolivia / Paraguay / Venezuela
|ESPN (Plan Premium Disney+)
|Disney+ Plan Premium (Sudamérica)
|Brasil
|TNT Sports Brasil (operador habitual Champions; no ficha específica confirmada para este partido)
|Max / Discovery+ con paquete TNT Sports (donde aplique)
|España
|Movistar Liga de Campeones (Movistar+)
|Movistar Plus+ (app / deco, canal Liga de Campeones)
|Reino Unido
|TNT Sports 6
|Discovery+ (TNT Sports en streaming)
|Europa (países con TNT Sports)
|TNT Sports (feed local según país)
|Discovery+ (OTT de TNT Sports a nivel europeo)
|Europa (otros mercados DAZN)
|— (en muchos casos solo OTT)
|DAZN (derechos Champions país‑dependiente)
|Chequia (Praga, mercado local)
|Operador local de Champions (no especificado en las fuentes consultadas)
|Apps de operadores checos; posibles referencias vía plataformas globales (Apple TV, JustWatch)
Horario, TV y dónde ver online el partido Slavia Praga vs. FC Barcelona
- Ciudad: Praga, Chequia
- Fecha: miércoles 21 de enero
- Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Fortuna Arena