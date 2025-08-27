Este jueves 28 de agosto de 2025 se celebrará uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico: el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26. Si estás en México y no quieres perderte este momento clave que definirá los enfrentamientos de la próxima temporada, en esta nota encontrarás cómo seguirlo en vivo desde el país y sin complicaciones.

Cuándo y a qué hora será el sorteo de la Champions League en México

El sorteo se realizará el jueves 28 de agosto, en el Grimaldi Forum de Mónaco. El evento está programado para que comience a las 13:00 (hora del Este de EE.UU., ET), lo que equivale a las 11:00 de la mañana en México.

En qué canales o plataformas y dónde se transmitirá en México

Para seguir el sorteo en vivo desde México, puedes sintonizar:

Disney+ , donde se transmitirá el evento en streaming.

, donde se transmitirá el evento en streaming. La plataforma oficial UEFA.com, que ofrecerá un stream gratuito y abierto a todo público

Estas son las opciones disponibles para que no te pierdas el sorteo y estés al tanto de la distribución de los grupos y duelos del torneo europeo.

Lo que está en juego con el sorteo

Este sorteo de la Champions League marca el inicio formal de la temporada europea. La fase de liga generará duelos internacionales de alto impacto. Los clubes se repartirán en cuatro “pots” según su ranking UEFA, lo que asegura rivalidades equilibradas y emocionantes.

