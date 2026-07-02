Un duelo de dos fuerzas parejas. Argelia y Suiza se enfrentarán hoy por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá. Tras clasificar como líderes del Grupo B, los Rossocrociati se ilusionan con hacer historia en el magno evento. Granit Xhaka es la principal figura del equipo. De sus pies nacen las jugadas de peligro y asume el rol de líder.

Argelia, por su parte, logró su pase a los 16avos de final tras quedar como uno de los mejores terceros de la fase de grupos. Si bien no dejó gratas sensaciones en sus primeros tres compromisos en la Copa del Mundo, confían en sus bondades futbolísticas para lograr el pase a octavos.

¿Dónde ver Suiza-Argelia EN VIVO por Mundial 2026?

Revisa la guía de canales para que puedas disfrutar del partido entre Suiza contra Argelia por los 16avos de final del Mundial 2026.

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.

Bolivia: Tigo Sports y Entel TV

Brasil: Disney Plus y CazéTV

Canadá: TSN+, TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDS, CTV y RDS App

Chile: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+

Colombia: DIRECTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.

Costa Rica: FOX+

Ecuador: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports y FOX

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

Honduras: Tigo Sports Honduras

Italia: DAZN Italia

México: ViX Mexico

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.

Panamá: RPC, TVN Panamá, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports Panamá, Telemetro y FOX Panamá

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal

Perú: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.

Puerto Rico: FOX Sports 2 y Telemundo

España: DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+

Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+

Venezuela: DIRECTV Sports y DGO

En Estados Unidos, el duelo entre Suiza y Argelia está disponible en los siguientes canales o plataformas de streaming: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.

El partido entre Suiza y Argelia se disputa este jueves 2 de julio en Toronto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Mix MAG usando Gemini)

¿A qué hora juegan Suiza-Argelia?

Para que no te pierdas el juego Suiza-Argelia por la Copa Mundial FIFA 2026, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 11:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 10:00 p. m.

Estados Unidos (MT): 9:00 p. m.

Estados Unidos (PT): 8:00 p.m.

México (CDMX): 9:00 p.m.

España: 5:00 a. m. (día siguiente)

Puerto Rico: 11:00 p. m.

República Dominicana: 11:00 p. m.

Panamá: 10:00 p. m.

Costa Rica: 9:00 p. m.

El Salvador: 9:00 p. m.

Guatemala: 9:00 p. m.

Honduras: 9:00 p.m.

Nicaragua: 9:00 p. m.

Argentina: 12:00 a. m. (día siguiente)

Brasil (Brasilia): 12:00 a. m. (día siguiente)

Uruguay: 12:00 a. m. (día siguiente)

Paraguay: 12:00 a. m. (día siguiente)

Chile (Santiago): 11:00 p.m.

Bolivia: 11:00 p.m.

Venezuela: 11:00 p. m.

Ecuador: 10:00 p. m.

Perú: 10:00 p. m.

Colombia: 10:00 p. m.