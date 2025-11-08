La Bombonera se alista para recibir a los dos clubes más grandes de Argentina en lo que será una nueva edición del Superclásico. Este domingo 9 de noviembre, mira el partido de Boca Juniors vs. River Plate por la Jornada 15 del Torneo Clausura 2025, un duelo importante en la lucha por los primeros lugares del campeonato. Aquí te cuento cuáles son los horarios y los canales que pasarán la transmisión de este crucial encuentro.

Recordemos que Boca Juniors viene en la mejor etapa, habiendo obtenido dos triunfos consecutivos (ante Estudiantes de la Plata y Barracas Central) y es el actual líder del Grupo A con 23 unidades, ubicado además segundo en la tabla general por detrás de Rosario Central y ocupando puesto de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

Por el contrario, River Plate no la pasa nada bien. Los de Marcelo Gallardo se ubican en la sexta posición de la Zona B con 21 puntos y registran 8 derrotas en sus últimos 10 partidos, lo que representa una posición peligrosa de cara a su participación en la próxima Copa Libertadores. Eso sí, Gallardo ya sabe lo que es ganar en La Bombonera y se juega todas sus cartas en este duelo.

La Bombonera vibró con otra edición del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por el Clausura 2025. (Fotos: AFP)

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. River Plate por el Superclásico 2025?

El partido de Boca Juniors vs. River Plate está programado para iniciar a partir de las 16:30 horas de Buenos Aires. Sin embargo, aquí te dejo con el resto de horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir este Superclásico en La Bombonera.

País Horario Argentina 16:30 Bolivia 15:30 Chile 16:30 Colombia 14:30 Ecuador 14:30 España 20:30 Estados Unidos 14:30 ET México 13:30 Paraguay 16:30 Perú 14:30 Uruguay 16:30 Venezuela 15:30

¿Dónde ver Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO por Superclásico 2025?

La transmisión del partido de Boca Juniors vs. River Plate será a través de ESPN Premium y TNT Sports en Argentina. Además, para todos aquellos que se encuentren en Estados Unidos podrán hacerlo mediante Fanatiz o TyC Sports Play USA, siendo estas las opciones oficiales para seguir el Superclásico. Conoce el resto de canales y plataformas para seguirlo desde cualquier parte de Latinoamérica.

País Canales TV y Streaming Argentina ESPN Premium y TNT Sports Bolivia ESPN y Disney Plus Chile ESPN y Disney Plus Colombia ESPN y Disney Plus Ecuador ESPN y Disney Plus Estados Unidos ESPN y Disney Plus Paraguay ESPN y Disney Plus Perú ESPN y Disney Plus Uruguay ESPN y Disney Plus Venezuela ESPN y Disney Plus

Boca Juniors y River Plate se enfrentan este domingo 9 de noviembre de 2025 en el mítico estadio La Bombonera. (Foto generada por MAG El Comercio con la IA de ChatGPT)

Formaciones de Boca Juniors y River Plate para el Superclásico

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. River Plate: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Juan Portillo, Enzo Pérez, Marcos Acuña, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero; Maxi Salas.

Historial del Superclásico, Boca Juniors vs. River Plate

Boca Juniors y River Plate vuelven a chocar en un partido oficial de la Primera División. El historial, desde su primer partido en 1931, indica que son 75 victorias a favor de Boca, 69 victorias a favor de River y 63 empates. Además, en lo que es la Copa de la Liga Profesional son dos victorias para Boca, dos victorias para River y 3 empates.

Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: domingo 9 de noviembre 2025

domingo 9 de noviembre 2025 Lugar: La Bombonera

La Bombonera Horario: 16:30 horas Buenos Aires

16:30 horas Buenos Aires Canal TV: ESPN Premium y TNT Sports

ESPN Premium y TNT Sports Streaming: Disney Plus y TNT Sports Play