Guatemala recibe a Surinam este lunes 5 de octubre de 2026 en un duelo definitorio por el Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026-27. ¿Quieres ver el partido Guatemala vs. Surinam EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? A continuación, te comparto la lista de canales de TV por señal abierta y streaming online para seguir el partido desde el Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol) en Ciudad de Guatemala.
Ambas selecciones se midieron recientemente el pasado viernes 2 de octubre en Paramaribo, firmando un empate 0-0 muy disputado. Los Chapines tienen la obligación absoluta de ganar en casa para superar a los caribeños o clasificar a la siguiente ronda, mientras que De Natio llegan como el líder invicto del Grupo B con 7 puntos y un empate o una victoria en condición de visitante les asegurará de forma matemática su pasaje a los cuartos de final.
¿Dónde ver Surinam vs. Guatemala EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?
Surinam y Guatemala se verán las caras este lunes 5 de octubre por la jornada 4 del Grupo B de la Liga A de la CONCACAF Nations League 2026/27. El inicio oficial está programado para las 6:00 p. m. en Ciudad de Guatemala, en el Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol).
|País o zona
|Dónde ver
|Surinam
|Bluu, SCCNTV2 Suriname, YouTube, CONCACAF GO
|Guatemala
|FOX Guatemala, YouTube, CONCACAF GO
|El Salvador
|FOX El Salvador, YouTube, CONCACAF GO
|Nicaragua
|FOX Nicaragua, YouTube, CONCACAF GO
|Costa Rica
|FOX Costa Rica, YouTube, CONCACAF GO
|México (hora del centro)
|YouTube, CONCACAF GO
|Panamá
|FOX Panama, YouTube, CONCACAF GO
|Perú
|VPN
|Colombia
|VPN
|Ecuador
|VPN
|Venezuela
|VPN
|Estados Unidos (ET)
|Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO
|Estados Unidos (CT)
|Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO
|Estados Unidos (MT)
|Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO
|Estados Unidos (PT)
|Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO
|Bolivia
|VPN
|Chile
|VPN
|Argentina
|VPN
|Uruguay
|VPN
|Paraguay
|VPN
|Brasil (Brasilia)
|VPN
|España peninsular
|VPN
Para los aficionados en Guatemala, la oferta más completa estará en la TV de paga: FOX transmitirá el encuentro desde Ciudad de Guatemala. En Internet, se podrá ver por YouTube y CONCACAF GO, una alternativa especialmente útil para seguirlo desde computadora o dispositivo móvil dentro del país.
En Perú, México y buena parte de Latinoamérica, la ruta digital indicada es la Concacaf App y el canal oficial de Concacaf en YouTube (usando un VPN si vives en Sudamérica). El partido comienza a las 7:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 8:00 p. m. en Bolivia, Chile y Venezuela; a las 9:00 p. m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
En Estados Unidos, la señal confirmada es Fox Sports 2, fuboTV, ViX y FOX One, con acceso también mediante YouTube y CONCACAF GO. El horario es 8:00 p. m. del Este, 7:00 p. m. del Centro y 5:00 p. m. del Pacífico.
¿A qué hora juega Surinam vs. Guatemala hoy por la Liga de Naciones de CONCACAF?
Guatemala recibe a Surinam hoy, lunes 5 de octubre, por la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026/27. El encuentro se juega en el Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol) de Ciudad de Guatemala a las 6:00 p. m. de Guatemala y México (8:00 p. m. ET), según el calendario oficial de Concacaf.
|País o región
|Hora local
|Guatemala
|6:00 p. m.
|Surinam
|9:00 p. m.
|Perú
|7:00 p. m.
|México
|6:00 p. m.
|Colombia
|7:00 p. m.
|Ecuador
|7:00 p. m.
|Venezuela
|8:00 p. m.
|Chile
|8:00 p. m.
|Argentina y Uruguay
|9:00 p. m.
|Estados Unidos
|8:00 p. m. ET / 7:00 p. m. CT / 5:00 p. m. PT
|España
|2:00 a. m. del martes 6
El encuentro corresponde al Grupo B de la Liga A y es determinante en la definición de la fase de grupos. Concacaf programó el duelo en el Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol), mientras que los dos primeros del grupo avanzarán a los cuartos de final de la Nations League.