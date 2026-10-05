Conoce dónde ver el duelo entre la Selección de Guatemala y su similar de Surinam por la cuarta y última jornada de la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026. | Crédito: concacaf.com / Composición Mag
Conoce dónde ver el duelo entre la Selección de Guatemala y su similar de Surinam por la cuarta y última jornada de la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026. | Crédito: concacaf.com / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

Guatemala recibe a Surinam este lunes 5 de octubre de 2026 en un duelo definitorio por el Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026-27. ¿Quieres ver el partido Guatemala vs. Surinam EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? A continuación, te comparto la lista de canales de TV por señal abierta y streaming online para seguir el partido desde el Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol) en Ciudad de Guatemala.

Ambas selecciones se midieron recientemente el pasado viernes 2 de octubre en Paramaribo, firmando un empate 0-0 muy disputado. Los Chapines tienen la obligación absoluta de ganar en casa para superar a los caribeños o clasificar a la siguiente ronda, mientras que De Natio llegan como el líder invicto del Grupo B con 7 puntos y un empate o una victoria en condición de visitante les asegurará de forma matemática su pasaje a los cuartos de final.

¿Dónde ver Surinam vs. Guatemala EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

Surinam y Guatemala se verán las caras este lunes 5 de octubre por la jornada 4 del Grupo B de la Liga A de la CONCACAF Nations League 2026/27. El inicio oficial está programado para las 6:00 p. m. en Ciudad de Guatemala, en el Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol).

País o zonaDónde ver
SurinamBluu, SCCNTV2 Suriname, YouTube, CONCACAF GO
GuatemalaFOX Guatemala, YouTube, CONCACAF GO
El SalvadorFOX El Salvador, YouTube, CONCACAF GO
NicaraguaFOX Nicaragua, YouTube, CONCACAF GO
Costa RicaFOX Costa Rica, YouTube, CONCACAF GO
México (hora del centro)YouTube, CONCACAF GO
PanamáFOX Panama, YouTube, CONCACAF GO
PerúVPN
ColombiaVPN
EcuadorVPN
VenezuelaVPN
Estados Unidos (ET)Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO
Estados Unidos (CT)Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO
Estados Unidos (MT)Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO
Estados Unidos (PT)Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO
BoliviaVPN
ChileVPN
ArgentinaVPN
UruguayVPN
ParaguayVPN
Brasil (Brasilia)VPN
España peninsularVPN

Para los aficionados en Guatemala, la oferta más completa estará en la TV de paga: FOX transmitirá el encuentro desde Ciudad de Guatemala. En Internet, se podrá ver por YouTube y CONCACAF GO, una alternativa especialmente útil para seguirlo desde computadora o dispositivo móvil dentro del país.

En Perú, México y buena parte de Latinoamérica, la ruta digital indicada es la Concacaf App y el canal oficial de Concacaf en YouTube (usando un VPN si vives en Sudamérica). El partido comienza a las 7:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 8:00 p. m. en Bolivia, Chile y Venezuela; a las 9:00 p. m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En Estados Unidos, la señal confirmada es Fox Sports 2, fuboTV, ViX y FOX One, con acceso también mediante YouTube y CONCACAF GO. El horario es 8:00 p. m. del Este, 7:00 p. m. del Centro y 5:00 p. m. del Pacífico.

¿A qué hora juega Surinam vs. Guatemala hoy por la Liga de Naciones de CONCACAF?

Guatemala recibe a Surinam hoy, lunes 5 de octubre, por la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026/27. El encuentro se juega en el Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol) de Ciudad de Guatemala a las 6:00 p. m. de Guatemala y México (8:00 p. m. ET), según el calendario oficial de Concacaf.

País o regiónHora local
Guatemala6:00 p. m.
Surinam9:00 p. m.
Perú7:00 p. m.
México6:00 p. m.
Colombia7:00 p. m.
Ecuador7:00 p. m.
Venezuela8:00 p. m.
Chile8:00 p. m.
Argentina y Uruguay9:00 p. m.
Estados Unidos8:00 p. m. ET / 7:00 p. m. CT / 5:00 p. m. PT
España2:00 a. m. del martes 6

El encuentro corresponde al Grupo B de la Liga A y es determinante en la definición de la fase de grupos. Concacaf programó el duelo en el Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol), mientras que los dos primeros del grupo avanzarán a los cuartos de final de la Nations League.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC