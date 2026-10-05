Guatemala recibe a Surinam este lunes 5 de octubre de 2026 en un duelo definitorio por el Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026-27. ¿Quieres ver el partido Guatemala vs. Surinam EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE ? A continuación, te comparto la lista de canales de TV por señal abierta y streaming online para seguir el partido desde el Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol) en Ciudad de Guatemala.

Ambas selecciones se midieron recientemente el pasado viernes 2 de octubre en Paramaribo, firmando un empate 0-0 muy disputado. Los Chapines tienen la obligación absoluta de ganar en casa para superar a los caribeños o clasificar a la siguiente ronda, mientras que De Natio llegan como el líder invicto del Grupo B con 7 puntos y un empate o una victoria en condición de visitante les asegurará de forma matemática su pasaje a los cuartos de final.

¿Dónde ver Surinam vs. Guatemala EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

Surinam y Guatemala se verán las caras este lunes 5 de octubre por la jornada 4 del Grupo B de la Liga A de la CONCACAF Nations League 2026/27. El inicio oficial está programado para las 6:00 p. m. en Ciudad de Guatemala, en el Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol).

País o zona Dónde ver Surinam Bluu, SCCNTV2 Suriname, YouTube, CONCACAF GO Guatemala FOX Guatemala, YouTube, CONCACAF GO El Salvador FOX El Salvador, YouTube, CONCACAF GO Nicaragua FOX Nicaragua, YouTube, CONCACAF GO Costa Rica FOX Costa Rica, YouTube, CONCACAF GO México (hora del centro) YouTube, CONCACAF GO Panamá FOX Panama, YouTube, CONCACAF GO Perú VPN Colombia VPN Ecuador VPN Venezuela VPN Estados Unidos (ET) Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO Estados Unidos (CT) Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO Estados Unidos (MT) Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO Estados Unidos (PT) Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One, YouTube, CONCACAF GO Bolivia VPN Chile VPN Argentina VPN Uruguay VPN Paraguay VPN Brasil (Brasilia) VPN España peninsular VPN

Para los aficionados en Guatemala, la oferta más completa estará en la TV de paga: FOX transmitirá el encuentro desde Ciudad de Guatemala. En Internet, se podrá ver por YouTube y CONCACAF GO, una alternativa especialmente útil para seguirlo desde computadora o dispositivo móvil dentro del país.

En Perú, México y buena parte de Latinoamérica, la ruta digital indicada es la Concacaf App y el canal oficial de Concacaf en YouTube (usando un VPN si vives en Sudamérica). El partido comienza a las 7:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 8:00 p. m. en Bolivia, Chile y Venezuela; a las 9:00 p. m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En Estados Unidos, la señal confirmada es Fox Sports 2, fuboTV, ViX y FOX One, con acceso también mediante YouTube y CONCACAF GO. El horario es 8:00 p. m. del Este, 7:00 p. m. del Centro y 5:00 p. m. del Pacífico.

¿A qué hora juega Surinam vs. Guatemala hoy por la Liga de Naciones de CONCACAF?

Guatemala recibe a Surinam hoy, lunes 5 de octubre, por la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026/27. El encuentro se juega en el Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol) de Ciudad de Guatemala a las 6:00 p. m. de Guatemala y México (8:00 p. m. ET), según el calendario oficial de Concacaf.

País o región Hora local Guatemala 6:00 p. m. Surinam 9:00 p. m. Perú 7:00 p. m. México 6:00 p. m. Colombia 7:00 p. m. Ecuador 7:00 p. m. Venezuela 8:00 p. m. Chile 8:00 p. m. Argentina y Uruguay 9:00 p. m. Estados Unidos 8:00 p. m. ET / 7:00 p. m. CT / 5:00 p. m. PT España 2:00 a. m. del martes 6

El encuentro corresponde al Grupo B de la Liga A y es determinante en la definición de la fase de grupos. Concacaf programó el duelo en el Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol), mientras que los dos primeros del grupo avanzarán a los cuartos de final de la Nations League.