Desde el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion ubicado en la ciudad de Paramaribo, no te pierdas la transmisión de Surinam vs. Guatemala EN VIVO y EN DIRECTO, un duelo de pronóstico reservado entre dos selecciones que pelean por alcanzar el primer lugar de su grupo en la Concacaf Nations League 2026-27. A continuación, te dejaré con los horarios y canales de TV donde podrás ver el juego de Surinam vs. Guatemala, este viernes 2 de octubre.
¿Dónde ver Surinam vs. Guatemala EN VIVO por Concacaf Nations League 2026?
Este viernes 2 de octubre, Surinam y Guatemala se enfrentan en la Concacaf Nations League 2026. El choque tendrá lugar en el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion de Paramaribo y será decisivo para las pretensiones del conjunto dirigido por Luis Fernando Tena, que busca sellar su pase a la siguiente ronda y encaminar su boleto a la Copa Oro 2027.
Aquí te contamos dónde sintonizarlo según tu ubicación:
- Guatemala: La transmisión irá en vivo a través de la señal de FOX, casa habitual de los partidos de la Bicolor en este certamen.
- Estados Unidos: Podrás verlo en español por FOX Deportes (además de las plataformas digitales con derechos del torneo) y en inglés a través de la cadena FOX Sports.
- México: La opción directa y gratuita es el canal oficial de YouTube de Concacaf, ideal para seguir las acciones desde cualquier dispositivo conectado a internet.
Horarios para ver Surinam vs. Guatemala EN VIVO por Nations League 2026
El partido Surinam vs. Guatemala se jugará este viernes 2 de octubre de 2026 a las 4:00 p. m. de Guatemala, equivalente a las 6:00 p. m. ET en Estados Unidos. La hora está confirmada por la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala y Concacaf.
|País
|Hora del partido
|Guatemala
|4:00 p. m.
|México
|4:00 p. m.
|Estados Unidos (ET)
|6:00 p. m.
|Honduras
|4:00 p. m.
|Nicaragua
|4:00 p. m.
|El Salvador
|4:00 p. m.
|Panamá
|5:00 p. m.
|Costa Rica
|4:00 p. m.