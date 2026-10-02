Desde el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion ubicado en la ciudad de Paramaribo, no te pierdas la transmisión de Surinam vs. Guatemala EN VIVO y EN DIRECTO, un duelo de pronóstico reservado entre dos selecciones que pelean por alcanzar el primer lugar de su grupo en la Concacaf Nations League 2026-27. A continuación, te dejaré con los horarios y canales de TV donde podrás ver el juego de Surinam vs. Guatemala , este viernes 2 de octubre.

Guía de canales para ver a la selección de Guatemala saltar al terreno de juego bajo el aliento de su hinchada en busca de una victoria clave en la Concacaf Nations League ante su similar de Surinam. | Crédito: concacaf.com / Composición Mag

¿Dónde ver Surinam vs. Guatemala EN VIVO por Concacaf Nations League 2026?

Este viernes 2 de octubre, Surinam y Guatemala se enfrentan en la Concacaf Nations League 2026. El choque tendrá lugar en el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion de Paramaribo y será decisivo para las pretensiones del conjunto dirigido por Luis Fernando Tena, que busca sellar su pase a la siguiente ronda y encaminar su boleto a la Copa Oro 2027.

Aquí te contamos dónde sintonizarlo según tu ubicación:

Guatemala: La transmisión irá en vivo a través de la señal de FOX , casa habitual de los partidos de la Bicolor en este certamen.

La transmisión irá en vivo a través de la señal de , casa habitual de los partidos de la en este certamen. Estados Unidos: Podrás verlo en español por FOX Deportes (además de las plataformas digitales con derechos del torneo) y en inglés a través de la cadena FOX Sports .

Podrás verlo en español por (además de las plataformas digitales con derechos del torneo) y en inglés a través de la cadena . México: La opción directa y gratuita es el canal oficial de YouTube de Concacaf, ideal para seguir las acciones desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Horarios para ver Surinam vs. Guatemala EN VIVO por Nations League 2026

El partido Surinam vs. Guatemala se jugará este viernes 2 de octubre de 2026 a las 4:00 p. m. de Guatemala, equivalente a las 6:00 p. m. ET en Estados Unidos. La hora está confirmada por la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala y Concacaf.

País Hora del partido Guatemala 4:00 p. m. México 4:00 p. m. Estados Unidos (ET) 6:00 p. m. Honduras 4:00 p. m. Nicaragua 4:00 p. m. El Salvador 4:00 p. m. Panamá 5:00 p. m. Costa Rica 4:00 p. m.