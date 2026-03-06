Team USA arranca su defensa del título del Clásico Mundial de Béisbol 2026 frente a Brasil el viernes 6 de marzo, a las 8:00 p.m. ET. El juego se disputará en Daikin Park, el estadio de los Houston Astros, ubicado en Houston, Texas . El juego podrá verse en todo Estados Unidos a través de FOX, FOX Deportes y plataformas de streaming oficiales como la app de FOX Sports y Tubi. A continuación, conoce los horarios, canales de TV y dónde seguir por cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver Team USA vs. Brasil EN VIVO EN DIRECTO por TV y Streaming Online

El partido Team USA vs. Brasil forma parte del paquete oficial de transmisión del Clásico Mundial de Béisbol 2026 de FOX Sports. Para este encuentro inaugural de Estados Unidos, la señal lineal principal será FOX a nivel nacional, mientras que FOX Deportes ofrecerá la transmisión en español para la audiencia hispana en EE.UU.

Tipo de plataforma Nombre del servicio ¿Qué ofrece para el Clásico Mundial? Requisitos de acceso Plataforma oficial de FOX Sports (app) FOX Sports App Transmisión en vivo del juego (incluido Team USA vs. Brasil) sin costo extra si ya tienes FOX o FOX Deportes. Tener FOX o FOX Deportes vía cable, satélite o live TV streaming (Fubo, YouTube TV, Hulu + Live TV) y autenticarse. Plataforma oficial de FOX (streaming AVOD) Tubi Juegos del Clásico Mundial, con opciones de transmisión en vivo y contenido on‑demand relacionado con el torneo. Crear cuenta en Tubi y acceder desde EE.UU.; algunos contenidos pueden requerir vinculación con proveedor de TV. Plataformas digitales de FOX FOX One / plataformas digitales de FOX Todos los partidos del torneo en streaming en vivo y on‑demand, incluido Team USA vs. Brasil. Usuario autenticado en EE.UU. con acceso a FOX a través de un proveedor participante. Servicios de TV en streaming con canal FOX Fubo Canal FOX en su paquete de TV en vivo para ver el partido directamente dentro de la app. Suscripción activa a Fubo y disponibilidad de FOX en tu mercado local. Servicios de TV en streaming con canal FOX YouTube TV Canal FOX incluido en la mayoría de mercados para ver la transmisión lineal del juego. Suscripción a YouTube TV y verificar que FOX esté disponible en tu área. Servicios de TV en streaming con canal FOX Hulu + Live TV Acceso al canal FOX en vivo para seguir el partido sin necesidad de cable tradicional. Suscripción a Hulu + Live TV y confirmar disponibilidad de FOX según tu código postal.

Canales principales en EE.UU.

FOX: transmisión nacional en inglés del Team USA vs. Brasil con inicio de juego a las 8:00 p.m. ET.

FOX Deportes: señal en español disponible en la mayoría de los paquetes de TV por cable y satélite.

FS1 y FS2: aunque el juego inaugural de USA vs. Brasil va por FOX, otros encuentros del torneo se reparten entre FS1 y FS2, por lo que son claves para seguir el resto de la competencia.

Fecha, hora y dónde juegan Team USA vs. Brasil

El debut de Team USA en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 será ante Brasil el viernes 6 de marzo, a las 8:00 p.m. ET. El juego se disputará en Daikin Park, el estadio de los Houston Astros, ubicado en Houston, Texas. Este duelo corresponde al inicio de la participación de Estados Unidos en el Grupo B, donde también aparecen México, Italia y Gran Bretaña. Para los aficionados que viven en diferentes zonas horarias de EE.UU., el horario del primer lanzamiento queda así:

Detalle Información Fecha Viernes 6 de marzo de 2026

olympics+1 Hora en ET 8:00 p.m. ET

olympics+2 Sede Daikin Park, Houston, Texas

olympics+1 Canal principal (inglés) FOX

noticias.foxnews+1 Canal en español FOX Deportes

noticias.foxnews+1 Streaming FOX Sports App, Tubi, FOX One

sports.yahoo+1 Zona horaria EE.UU. 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p.m. PT

olympics+1