Las finales 2025 de la NBA llegan a su fin este domingo 22 de junio con el último duelo entre los Oklahoma City Thunder vs. Indiana Pacers, que se verán las caras desde el Paycom Center, a partir de las 20:00 Tiempo del Este o 18:00 Tiempo Centro de México. ¿Dónde puedes ver el Juego 7 de Thunder vs. Pacers? Aquí te dejaré con las opciones en TV y streaming para seguir este enfrentamiento , donde también se pondrá en juego el MVP de las finales entre Tyrese Haliburton y Shai Gilgeous-Alexander.

Favorito absoluto al inicio de la serie, Oklahoma City ha sido incapaz de someter a los Pacers, y el jueves desperdició su primera oportunidad de coronarse en Indianápolis en el sexto episodio de estas Finales. La inesperada paliza de los Pacers ante los Thunder en el Juego 6 sirvió en bandeja el primer ‘Game 7’ de las Finales desde la histórica victoria de los Cleveland Cavaliers de LeBron James sobre los Golden State Warriors de Stephen Curry en 2016.

¿Dónde ver Thunder vs. Pacers EN VIVO Juego 7 desde USA?

Este domingo 22 de junio, mira la transmisión de Oklahoma City Thunder vs. Indiana Pacers por el Juego 7 EN VIVO desde Estados Unidos a través de ABC o NBA League Pass en streaming online. Estas son las únicas opciones para seguir el enfrentamiento de estas finales de NBA 2025.

¿Dónde ver Thunder vs. Pacers EN VIVO Juego 7 desde México?

Si vives en México, no te pierdas el Juego 7 de Oklahoma City Thunder vs. Indiana Pacers EN VIVO a través de la señal de Disney Plus. Cabe mencionar que no estará disponible en TV abierta.

Oklahoma City Thunder vs. Indiana Pacers, Juego 7: hora, TV y dónde ver

Fecha: domingo 22 de junio de 2025

domingo 22 de junio de 2025 Hora México: 18:00 CDMX

18:00 CDMX Hora USA: 20:00 ET - 17:00 PT

20:00 ET - 17:00 PT Canal TV México: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus Canal TV USA: ABC

ABC Lugar: Paycom Center