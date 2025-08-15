Este sábado 16 de agosto en punto de las 7:00 p.m. (Tiempo del Centro de México), la Liga MX nos regala un emocionante choque de titanes en la quinta jornada del Apertura 2025. El América se enfrentará al Tigres en el Estadio Universitario de la UANL, un duelo de alto voltaje que podría definir el rumbo de la temporada para ambos. Los Felinos llegan con un arranque espectacular, siendo líderes de la tabla, mientras que Las Águilas también mantiene un inicio invicto y busca imponer su autoridad en casa del rival. Si estás al pendiente de a qué hora y por dónde ver Tigres - América en TV abierta desde México y USA, en este artículo encontrarás todas estas respuestas y más.

El partido de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX será el Tigres vs América del sábado 16 de agosto en el Estadio UANL de Nuevo León. | Crédito: Club Tigres / Facebook

¿Dónde ver Tigres - América EN VIVO GRATIS por Liga MX 2025 desde México?

El Azteca 7 (TV Azteca Deportes) transmitirá EN VIVO y GRATIS el juego entre Tigres y América. Esa misma señal se verá por los cableoperadores como Canales 107 SD y 607 HD de Dish; 107 SD y 1107 HD de SKY; 107 SD y 1207 HD de Megacable; y 107 SD y 807 HD de Izzi.

Asimismo, los suscriptores de FOX en México verán el partido América vs. Querétaro por SKY (Canal 1547), Izzi (Canal 501), Star TV (Canal 510) y Totalplay (503).

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Tigres - América por Liga MX 2025?

Debes ingresar al sitio web de www.aztecadeportes.com para seguir el partido Tigres - América por el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular. También, cuentas con la opción de hacerlo descargando la app de TV Azteca en Google Play Store (Android) o desde la App Store de Apple (iOS).

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO, Tigres - América por Liga MX 2025 desde México?

El partido Tigres - América por la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX también va por FOX Sports y puedes sintonizar sus señales FOX Sports 1, 2 y 3 disponibles en cableoperadores de México como Megacable, SKY, Izzy, Totalplay, Dish y Star TV.

América visitará a Tigres por la quinta fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en el Estadio Universitario de la UANL. | Crédito: Club América / Facebook

¿Cómo ver FOX Sports Premium EN VIVO, Tigres - América por Liga MX 2025 desde México?

Fox Sports tiene una aplicación llamada Premium, el cual tiene un costo de 119 MXN mensuales. El servicio ofrece una programación exclusiva con transmisiones de la Liga MX 2025 en Premium sin cortes comerciales.

Además, puedes mirar el canal FOX Sports Premium por plataformas digitales como por Prime Video, Claro Video y la app Fox Sports MX a un precio sugerido mensual de $140.00 MXN, donde disfrutarás además de los 3 canales lineales de FOX Sports.

¿Cómo ver Tigres - América EN VIVO GRATIS por Liga MX 2025 desde EE.UU.?

Los comunidad latina que reside en los Estados Unidos también contará con la cobertura exclusiva del partido Tigres vs. América por TV y streaming a través de fuboTV, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, FOX Sports App, UNIVERSO, Fox Soccer Plus, Telemundo, FOX Deportes y Estrella TV.

Fecha, hora y TV para ver Tigres vs. América por Liga MX 2025

Consulta los datos claves para ver el partido entre Tigres vs. América por la quinta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Partido: Tigres vs. América

Día: Sábado, 16 de agosto de 2025

Estadio: Estadio Universitario de la UANL de San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Horario: 7 pm en CDMX; 9 pm ET / 6 pm PT