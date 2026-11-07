Por la Fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026, se enfrentarán Tigres UANL y Cruz Azul en el Estadio Universitario de la UANL este sábado 7 de noviembre. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Tigres UANL - Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Tigres UANL - Cruz Azul en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Tigres UANL - Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 este sábado 7 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

España: 2:00 am del domingo 8 de noviembre

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Tigres UANL - Cruz Azul?

Este sábado 7 de noviembre se podrá ver el Tigres UANL - Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: fuboTV, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes, Estrella TV

México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX México, FOX One

Costa Rica: Azteca Deportes En Vivo

El Salvador: Azteca Deportes En Vivo

Guatemala: Azteca Deportes En Vivo

Honduras: Azteca Deportes En Vivo

Panamá: Azteca Deportes En Vivo

Puerto Rico: Peacock, Telemundo, UNIVERSO, FOX Deportes, NAICOM