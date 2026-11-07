Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el Tigres UANL - Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora inicia y qué canal transmite el Tigres UANL - Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
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Por la Fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026, se enfrentarán Tigres UANL y Cruz Azul en el Estadio Universitario de la UANL este sábado 7 de noviembre. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Tigres UANL - Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)
El Tigres UANL - Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Tigres UANL - Cruz Azul en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Tigres UANL - Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 este sábado 7 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 8:00 pm                                   
  • Estados Unidos (CT): 7:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 6:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 5:00 pm
  • México (CDMX): 7:00 pm
  • España: 2:00 am del domingo 8 de noviembre
  • Puerto Rico: 9:00 pm        
  • Panamá: 8:00 pm                     
  • Costa Rica: 7:00 pm
  • República Dominicana: 9:00 pm
  • El Salvador: 7:00 pm
  • Guatemala: 7:00 pm
  • Honduras: 7:00 pm
  • Nicaragua: 7:00 pm
  • Argentina: 10:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 10:00 pm
  • Uruguay: 10:00 pm
  • Chile (Santiago): 10:00 pm
  • Paraguay: 10:00 pm
  • Bolivia: 9:00 pm
  • Venezuela: 9:00 pm
  • Ecuador: 8:00 pm
  • Perú: 8:00 pm
  • Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Tigres UANL - Cruz Azul?

Este sábado 7 de noviembre se podrá ver el Tigres UANL - Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: fuboTV, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes, Estrella TV
  • México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX México, FOX One
  • Costa Rica: Azteca Deportes En Vivo
  • El Salvador: Azteca Deportes En Vivo
  • Guatemala: Azteca Deportes En Vivo
  • Honduras: Azteca Deportes En Vivo
  • Panamá: Azteca Deportes En Vivo
  • Puerto Rico: Peacock, Telemundo, UNIVERSO, FOX Deportes, NAICOM
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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