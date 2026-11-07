Por la Fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026, se enfrentarán Tigres UANL y Cruz Azul en el Estadio Universitario de la UANL este sábado 7 de noviembre. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Tigres UANL - Cruz Azul en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Tigres UANL - Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 este sábado 7 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 pm
- Estados Unidos (CT): 7:00 pm
- Estados Unidos (MT): 6:00 pm
- Estados Unidos (PT): 5:00 pm
- México (CDMX): 7:00 pm
- España: 2:00 am del domingo 8 de noviembre
- Puerto Rico: 9:00 pm
- Panamá: 8:00 pm
- Costa Rica: 7:00 pm
- República Dominicana: 9:00 pm
- El Salvador: 7:00 pm
- Guatemala: 7:00 pm
- Honduras: 7:00 pm
- Nicaragua: 7:00 pm
- Argentina: 10:00 pm
- Brasil (Brasilia): 10:00 pm
- Uruguay: 10:00 pm
- Chile (Santiago): 10:00 pm
- Paraguay: 10:00 pm
- Bolivia: 9:00 pm
- Venezuela: 9:00 pm
- Ecuador: 8:00 pm
- Perú: 8:00 pm
- Colombia: 8:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Tigres UANL - Cruz Azul?
Este sábado 7 de noviembre se podrá ver el Tigres UANL - Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: fuboTV, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, FOX Deportes, Estrella TV
- México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX México, FOX One
- Costa Rica: Azteca Deportes En Vivo
- El Salvador: Azteca Deportes En Vivo
- Guatemala: Azteca Deportes En Vivo
- Honduras: Azteca Deportes En Vivo
- Panamá: Azteca Deportes En Vivo
- Puerto Rico: Peacock, Telemundo, UNIVERSO, FOX Deportes, NAICOM