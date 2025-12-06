Luego del empate a un gol en el partido de ida, Tigres UANL vs. Cruz Azul se miden este sábado 6 de diciembre, a partir de las 9:10 p.m. (Tiempo del Centro de México) desde el Estadio Universitario conocido como “El Volcán” en la ciudad de Nueva León . Si estás en Estados Unidos, México y otros países de Centroamérica, te comparto la lista de canales de televisión y streaming online para ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver el partido Tigres UANL vs. Cruz Azul EN VIVO por TV y Online

Revisa los canales de televisión y streaming online para ver el partido entre Tigres UANL vs. Cruz Azul en vivo este sábado 6 de diciembre por la semifinal de vuelta de la Liga MX. La transmisión en TV Abierta a través de Canal 5 y Canal 7 es la opción más amplia y gratuita para el público en México. ViX Premium es la principal opción de streaming de pago para estos partidos.

Tipo de Transmisión Canales de Televisión Plataformas de Streaming (Online) TV Abierta (Gratuita) Canal 5 (Televisa) App de TV Azteca Deportes Canal 7 (TV Azteca) Tubi (Gratuito, según algunas fuentes) TV de Paga TUDN TUDN (App y Web con suscripción de TV de paga) FOX Sports ViX Premium (Suscripción de pago) FOX Sports App (Con suscripción de TV de paga)

¿A qué hora juega Tigres UANL vs. Cruz Azul por la Liga MX?

Revisa los horarios de inicio por país para ver el partido entre Tigres UANL vs. Cruz Azul por la semifinal de vuelta de la Liga MX.

Región / País Zona Horaria Hora Local México (Centro) GMT-6 21:10 horas (9:10 PM) Estados Unidos (ET) GMT-5 22:10 horas (10:10 PM) Estados Unidos (CT) GMT-6 21:10 horas (9:10 PM) Estados Unidos (MT) GMT-7 20:10 horas (8:10 PM) Estados Unidos (PT) GMT-8 19:10 horas (7:10 PM) Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua GMT-6 21:10 horas (9:10 PM) Panamá, Colombia, Ecuador, Perú GMT-5 22:10 horas (10:10 PM) Bolivia, Venezuela, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana GMT-4 23:10 horas (11:10 PM) Argentina, Chile, Uruguay, Brasil (Brasilia) GMT-3 00:10 horas (12:10 AM del domingo 7 de diciembre)

Fecha, hora, TV y dónde ver Tigres UANL vs. Cruz Azul EN VIVO

Estos son los datos clave para ver el partido entre Tigres UANL vs. Cruz Azul este sábado 6 de diciembre por el pase a la gran final del Torneo Apertura de la Liga MX.

Evento: Semifinal de Vuelta, Torneo Apertura 2025

Semifinal de Vuelta, Torneo Apertura 2025 Partido: Tigres UANL vs. Cruz Azul

Tigres UANL vs. Cruz Azul Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025

Sábado 6 de diciembre de 2025 Hora: 19:10 horas (Tiempo del Centro de México)

19:10 horas (Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio Universitario (El Volcán)