La gran final del Apertura 2025 de la Liga MX ya tiene protagonistas: Tigres UANL vs. Tigres. Este duelo por el título será un evento sin precedentes en la historia del fútbol mexicano este jueves 11 de diciembre a las 19:50 horas en el Estadio Universitario de la UANL . Si bien ambos equipos tienen un historial de enfrentamientos en Liguilla, esta será la primera vez que se midan directamente en una final para definir al campeón. Si estás en México, Estados Unidos u otros países de Centroamérica, conoce en qué canales de TV y streaming online están disponibles para ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Tigres, respaldado por su solidez histórica y figuras de talla internacional, aspira a conquistar su novena estrella. La fiel hinchada felina confía en que el Estadio Universitario sea testigo de otro festejo. Del otro lado de la cancha, Toluca emerge como un competidor formidable. Los Diablos Rojos han resurgido en el torneo y se ilusionan con asegurar su duodécimo campeonato, igualando así a Chivas en títulos históricos. El equipo mexiquense, con un esquema ofensivo y equilibrado, se enfocará en obtener una ventaja crucial en el partido de ida.

Dónde ver la Final Tigres UANL vs. Toluca EN VIVO por TV y Online

La gran final contra Toluca tiene una cita ineludible: jueves 11 de diciembre a las 19:50 horas. La transmisión será por TV Azteca (Azteca 7, sitio web y APP de Azteca Deportes), contando con el equipo de narradores y analistas de lujo: Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano.

Región Canales de TV (Abierta/Cable) Streaming Online / APP México TV Azteca (Azteca 7) ViX Premium Televisa (Canal 5) Azteca Deportes APP / Sitio Web TUDN Estados Unidos TUDN ViX Premium Univisión FuboTV Fox Deportes Canadá TUDN ViX Premium Centroamérica TUDN ViX Premium Sudamérica Generalmente no hay transmisión en TV abierta/cable. ViX Premium Resto del Mundo Depende de la región. ViX Premium

A qué hora juega Tigres UANL vs. Toluca

Estos son los horarios por país para ver la primera final entre Tigres UANL vs. Toluca este jueves 11 de diciembre en la ciudad de Nueva León.

Región / País Zona Horaria (Referencia) Hora de Inicio México Tiempo del Centro (CDMX) 20:00 hrs. (8:00 PM) Estados Unidos (Este) ET (Nueva York, Miami) 21:00 hrs. (9:00 PM) Estados Unidos (Centro) CT (Chicago, Dallas) 20:00 hrs. (8:00 PM) Estados Unidos (Pacífico) PT (Los Ángeles, Seattle) 18:00 hrs. (6:00 PM) Centroamérica Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua CST (Mismo que CDMX) 20:00 hrs. (8:00 PM) Panamá EST (Mismo que Nueva York) 21:00 hrs. (9:00 PM) Sudamérica Colombia, Ecuador, Perú COT (Lima, Bogotá) 21:00 hrs. (9:00 PM) Bolivia, Venezuela BOT/VET (La Paz, Caracas) 22:00 hrs. (10:00 PM) Argentina, Brasil (Brasilia), Chile, Uruguay ART/BRT/CLT/UYT 23:00 hrs. (11:00 PM) Otras Regiones España (Península) CET (Madrid) 03:00 hrs. del viernes 12 de dic. Reino Unido GMT (Londres) 02:00 hrs. del viernes 12 de dic.

Fecha, hora, TV y online para ver UANL vs. Toluca

Estos son los datos clave para ver la primera final entre Tigres UANL vs. Toluca EN VIVO EN DIRECTO este jueves 11 de diciembre.

Fecha: 11 de diciembre de 2025

Partido: Tigres UANL vs. Toluca

Fase: Final del Apertura.

Estadio: Estadio Universitario UANL, Nuevo León

Hora: 19:50 horas (Tiempo del Centro de México)