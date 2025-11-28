Este sábado 29 de noviembre, un duelo importante se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario. Mira el partido de Tigres UANL vs. Xolos de Tijuana, por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla MX Torneo Apertura 2025, donde los locales deberán remontar una ventaja de 0-3 que obtuvieron los Xolos en el primer partido de la llave. Aquí te cuento dónde puedes ver este partido, qué canal lo transmite y a qué hora inicia , para mirar al primer clasificado a la semifinal del campeonato.

¿El partido Tigres vs. Tijuana vuelta se podrá ver en TV abierta por Liguilla MX 2025?

Para buena noticia de los aficionados de Tigres y Tijuana, este partido sí será transmitido por TV abierta a través de TV Azteca 7 y Azteca Deportes online , para que puedas seguir todas las incidencias de este trascendental duelo para los felinos, que deben remontar una serie que tienen 0-3 en contra y parece una hazaña poder darle vuelta.

¿Dónde ver partido Tigres vs. Tijuana EN VIVO vuelta por Liguilla MX 2025?

Además de Azteca 7, los canales de TV para ver Tigres vs. Tijuana son: FOX Deportes, Caliente TV y Tubi en streaming online, siendo estas las opciones oficiales para seguir el duelo de vuelta entre los Xolos y los Felinos, desde el Estadio Olímpico Universitario.

¿A qué hora juega Tigres vs. Tijuana EN VIVO por la vuelta de Liguilla MX 2025?

La transmisión del partido de Tigres vs. Tijuana por los cuartos de final vuelta de la Liguilla MX Torneo Apertura 2025 se llevará a cabo a partir de las 9:10 p.m. Tiempo Centro de México, en lo que será la ansiada definición de este duelo entre los de Nuevo León ante los Xolos de Baja California.

Tigres vs. Tijuana EN VIVO vuelta: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 29 de noviembre de 2025

sábado 29 de noviembre de 2025 Lugar: Estadio Olímpico Universitario

Estadio Olímpico Universitario Hora: 9:10 p.m. Tiempo Centro de México

9:10 p.m. Tiempo Centro de México Canal TV: Caliente TV, FOX, Tubi y TV Azteca 7