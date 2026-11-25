El Nemesio Diez enciende la Liguilla: Toluca vs. Atlas abre este miércoles 25 de noviembre los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Diablos Rojos reciben a los Zorros a las 19:00 horas en el partido de ida, con la misión de sacar ventaja en casa antes de definir el pase a semifinales en el Estadio Jalisco. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, te comparto la guía de canales de TV abierta, cable y streaming online disponibles para seguir la cobertura donde estés.

¿Dónde ver Toluca vs. Atlas EN VIVO por TV y Señal Online por la Liga MX?

En México, el partido Toluca vs. Atlas se podrá ver por señal abierta vía Canal 5 Televisa y Azteca 7 y en televisión de paga por TUDN y FOX. El streaming estará a cargo de FOX One y ViX. Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de TUDN USA, TUDN.com, TUDN App y ViX.

Para los aficionados de Centroamérica en países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, el encuentro se verá por TUDN y Azteca Deportes, mientras que los aficionados en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y el resto de Latinoamérica, el juego se podrá seguir utilizando un VPN.

País Canales TV Streaming España -- VPN Estados Unidos TUDN USA TUDN.com, TUDN App, ViX México Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, FOX Mexico FOX One, ViX Mexico Guatemala TUDN, Azteca Deportes — Honduras TUDN, Azteca Deportes — El Salvador TUDN, Azteca Deportes — Nicaragua — — Costa Rica TUDN, Azteca Deportes — Panamá TUDN, Azteca Deportes — Colombia — VPN Perú — VPN Ecuador — VPN Venezuela — VPN Bolivia — VPN Chile — VPN Paraguay — VPN Argentina — VPN Brasil — VPN Uruguay — VPN República Dominicana — VPN Puerto Rico — ViX

¿A qué hora juega Toluca-Atlas por la Liga MX?

El partido entre Toluca vs. Atlas por la Ida de Cuartos de Final se jugará este miércoles 25 de noviembre en punto de las 19:00 horas (centro de México) en el Estadio Nemesio Diez. Revisa los horarios por país para seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde el lugar que te encuentres.

País Horario España 02:00 (01:00 en Islas Canarias) del día siguiente Estados Unidos 20:00 ET / 17:00 PT México 19:00 Guatemala 19:00 Honduras 19:00 El Salvador 19:00 Nicaragua 19:00 Costa Rica 19:00 Panamá 20:00 Colombia 20:00 Perú 20:00 Ecuador 20:00 Venezuela 21:00 Bolivia 21:00 Chile 22:00 Paraguay 22:00 Argentina 22:00 Brasil 22:00 Uruguay 22:00 República Dominicana 21:00 Puerto Rico 21:00

Datos del partido entre Toluca vs Atlas

Partido: Toluca vs. Atlas

Toluca vs. Atlas Torneo: Liga MX, Apertura 2026

Liga MX, Apertura 2026 Fase: Cuartos de final, partido de ida

Cuartos de final, partido de ida Fecha: Miércoles 25 de noviembre

Miércoles 25 de noviembre Transmisión: 6:50 p.m.

6:50 p.m. Inicio del partido: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Canales y plataformas: Canal 5 y ViX

Canal 5 y ViX Sede: Estadio Nemesio Diez, en Toluca, Estado de México