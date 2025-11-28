Toluca y Juárez tienen una nueva cita con la historia este sábado 29 de noviembre, pues medirán fuerzas por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla MX 2025. El partido, que se disputará en el Estadio Nemesio Diez, sin duda, es uno de los más atractivos del día. Dicho ello, aquí te informaré a qué hora iniciará el compromiso y dónde ver el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

Antes de brindarte la información prometida es importante que sepas que, en la ida, Toluca le ganó 2-1 a Juárez. En aquel encuentro, ambos equipos regalaron momentos de buen fútbol, por lo que se espera que eso se repita este fin de semana.

El Toluca - Juárez por la Liguilla MX 2025 promete ser un partido intenso de principio a fin. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Toluca - Juárez por la Liguilla MX 2025 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Toluca - Juárez por la Liguilla MX 2025 este sábado 29 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

México (CDMX): 7:05 pm

Estados Unidos (ET): 8:05 pm

Estados Unidos (CT): 7:05 pm

Estados Unidos (MT): 6:05 pm

Estados Unidos (PT): 5:05 pm

Puerto Rico: 9:05 pm

Costa Rica: 7:05 pm

República Dominicana: 9:05 pm

El Salvador: 7:05 pm

Guatemala: 7:05 pm

Honduras: 7:05 pm

Nicaragua: 7:05 pm

Panamá: 8:05 pm

Argentina: 10:05 pm

Brasil (Brasilia): 10:05 pm

Uruguay: 10:05 pm

Chile (Santiago): 10:05 pm

Paraguay: 10:05 pm

Bolivia: 9:05 pm

Venezuela: 9:05 pm

Ecuador: 8:05 pm

Perú: 8:05 pm

Colombia: 8:05 pm

El segundo partido entre Toluca - Juárez por la Liguilla MX 2025 es imperdible. (Foto: Composición Mag)

¿Qué canal transmite EN VIVO el Toluca - Juárez por la Liguilla MX 2025?

Este sábado 29 de noviembre de 2025 se podrá ver el Toluca - Juárez por la Liguilla MX 2025 a través de distintos canales y servicios de streaming, según el país en el que te encuentres. A continuación te compartiré una lista para que la revises.

México: TUDN En Vivo, TUDN, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ViX

Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, Paramount+, Univision, Univision NOW, CBS Sports Golazo

Puerto Rico: ViX

Costa Rica: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo

República Dominicana: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo

El Salvador: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo

Guatemala: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo

Honduras: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo

Nicaragua: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo

Panamá: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo