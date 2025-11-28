Toluca y Juárez tienen una nueva cita con la historia este sábado 29 de noviembre, pues medirán fuerzas por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla MX 2025. El partido, que se disputará en el Estadio Nemesio Diez, sin duda, es uno de los más atractivos del día. Dicho ello, aquí te informaré a qué hora iniciará el compromiso y dónde ver el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
Antes de brindarte la información prometida es importante que sepas que, en la ida, Toluca le ganó 2-1 a Juárez. En aquel encuentro, ambos equipos regalaron momentos de buen fútbol, por lo que se espera que eso se repita este fin de semana.
¿A qué hora ver EN VIVO el Toluca - Juárez por la Liguilla MX 2025 en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Toluca - Juárez por la Liguilla MX 2025 este sábado 29 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- México (CDMX): 7:05 pm
- Estados Unidos (ET): 8:05 pm
- Estados Unidos (CT): 7:05 pm
- Estados Unidos (MT): 6:05 pm
- Estados Unidos (PT): 5:05 pm
- Puerto Rico: 9:05 pm
- Costa Rica: 7:05 pm
- República Dominicana: 9:05 pm
- El Salvador: 7:05 pm
- Guatemala: 7:05 pm
- Honduras: 7:05 pm
- Nicaragua: 7:05 pm
- Panamá: 8:05 pm
- Argentina: 10:05 pm
- Brasil (Brasilia): 10:05 pm
- Uruguay: 10:05 pm
- Chile (Santiago): 10:05 pm
- Paraguay: 10:05 pm
- Bolivia: 9:05 pm
- Venezuela: 9:05 pm
- Ecuador: 8:05 pm
- Perú: 8:05 pm
- Colombia: 8:05 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Toluca - Juárez por la Liguilla MX 2025?
Este sábado 29 de noviembre de 2025 se podrá ver el Toluca - Juárez por la Liguilla MX 2025 a través de distintos canales y servicios de streaming, según el país en el que te encuentres. A continuación te compartiré una lista para que la revises.
- México: TUDN En Vivo, TUDN, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ViX
- Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, Paramount+, Univision, Univision NOW, CBS Sports Golazo
- Puerto Rico: ViX
- Costa Rica: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- República Dominicana: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- El Salvador: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Guatemala: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Honduras: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Nicaragua: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Panamá: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo