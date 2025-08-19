La Leagues Cup 2025 tendrá un emocionante choque en los cuartos de final, donde dos de los equipos más destacados del torneo se enfrentarán cara a cara. Los Diablos Rojos de Toluca buscarán mantener su impresionante racha de victorias, mientras que Los Leones del Orlando City intentarán demostrar su poderío ofensivo. Este partido marcará el primer enfrentamiento competitivo en la historia entre estos dos clubes, generando gran expectación entre los aficionados de la Liga MX y la MLS. Para los fanáticos del fútbol que vivan en Estados Unidos y México, en este artículo te detallaremos dónde ver Toluca vs. Orlando City desde el Dignity Health Sports Park de Carson, California, por televisión, cable y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

El conjunto mexicano del Deportivo Toluca ha tenido un comienzo de temporada excepcional. Tras una fase de grupos perfecta en la Leagues Cup, donde se impuso a equipos como New York City y Montreal, ha mantenido su buen ritmo en la Liga MX. Su potente ataque será una amenaza constante para la defensa de Orlando, lo que promete un partido con goles y oportunidades para ambos lados. El conjunto mexicano llega con la confianza alta y la ambición de conseguir otro título importante en esta temporada.

No obstante, sería un error subestimar las posibilidades del Orlando City Soccer Club. El cuadro de la MLS ha demostrado una gran solidez en sus últimos encuentros, manteniéndose invicto en sus siete partidos más recientes en tiempo reglamentario. Su ataque ha sido particularmente letal, anotando 15 goles en sus últimos cuatro juegos. Con un historial tan impresionante, Orlando City no solo buscará la victoria, sino también consolidarse como un contendiente serio para llevarse el trofeo de la Leagues Cup.

Toluca y Orlando City se enfrentan por un lugar en las semifinales. Sigue aquí la guía completa del partido: conoce la hora exacta y los canales de TV para no perderte este vibrante duelo de la Leagues Cup 2025 en vivo desde México y Estados Unidos. | Crédito: Toluca FC / Facebook / Composición Mag

Dónde ver Toluca - Orlando City por la Leagues Cup 2025

En los Estados Unidos y México, el duelo Toluca - Orlando City será televisado única y exclusivamente en streaming por el MLS Season Pass de Apple TV.

Asimismo, en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, se podrá ver por MLS Season Pass de Apple TV en streaming.

En México, el encuentro Toluca vs. Orlando City por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 podrá verse por TUDN, ViX y Amazon Prime Video.

En países de Centroamérica como en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Honduras; España, Francia y Alemania en Europa; y Japón en Asia, la única plataforma de streaming que transmitirá el encuentro será el MLS Season Pass de Apple TV.

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Estados Unidos MLS Season Pass México MLS Season Pass, TUDN En Vivo, ViX, Amazon Prime Video y TUDN Argentina MLS Season Pass España MLS Season Pass Brasil MLS Season Pass Colombia MLS Season Pass Chile MLS Season Pass Perú MLS Season Pass Uruguay MLS Season Pass Bolivia MLS Season Pass Paraguay MLS Season Pass Venezuela MLS Season Pass Costa Rica MLS Season Pass, ViX y TUDN Panamá MLS Season Pass, ViX y TUDN Nicaragua MLS Season Pass, ViX y TUDN El Salvador MLS Season Pass, ViX y TUDN Guatemala MLS Season Pass, ViX y TUDN Honduras MLS Season Pass, ViX y TUDN Puerto Rico MLS Season Pass Cuba MLS Season Pass República Dominicana MLS Season Pass, ViX y TUDN Canadá MLS Season Pass y Amazon Prime Video Italia MLS Season Pass y Amazon Prime Video Alemania MLS Season Pass Francia MLS Season Pass Japón MLS Season Pass

¡Leagues Cup 2025: formato renovado y más emoción! 36 clubes (Liga MX y MLS) compiten por la gloria y un cupo a Concacaf Champions Cup. Del 29 de julio al 31 de agosto, ¡no te pierdas este torneo histórico! | Crédito: mlssoccer.com

Fecha, hora, TV y online del partido Toluca - Orlando City

Conoce estos datos claves del partido para ver el partido Toluca - Orlando City por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Partido: Deportivo Toluca vs. Orlando City Soccer Club

Fecha: Miércoles, 20 de agosto de 2025

Hora: 9:00 pm ET / 8:00 pm CT / 7:00 pm MT / 6:00 pm PT

Lugar: Dignity Health Sports Park en Carson, California (Estados Unidos).