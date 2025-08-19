La Leagues Cup 2025 tendrá un emocionante choque en los cuartos de final, donde dos de los equipos más destacados del torneo se enfrentarán cara a cara. Los Diablos Rojos de Toluca buscarán mantener su impresionante racha de victorias, mientras que Los Leones del Orlando City intentarán demostrar su poderío ofensivo. Este partido marcará el primer enfrentamiento competitivo en la historia entre estos dos clubes, generando gran expectación entre los aficionados de la Liga MX y la MLS. Para los fanáticos del fútbol que vivan en Estados Unidos y México, en este artículo te detallaremos dónde ver Toluca vs. Orlando City desde el Dignity Health Sports Park de Carson, California, por televisión, cable y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.
El conjunto mexicano del Deportivo Toluca ha tenido un comienzo de temporada excepcional. Tras una fase de grupos perfecta en la Leagues Cup, donde se impuso a equipos como New York City y Montreal, ha mantenido su buen ritmo en la Liga MX. Su potente ataque será una amenaza constante para la defensa de Orlando, lo que promete un partido con goles y oportunidades para ambos lados. El conjunto mexicano llega con la confianza alta y la ambición de conseguir otro título importante en esta temporada.
No obstante, sería un error subestimar las posibilidades del Orlando City Soccer Club. El cuadro de la MLS ha demostrado una gran solidez en sus últimos encuentros, manteniéndose invicto en sus siete partidos más recientes en tiempo reglamentario. Su ataque ha sido particularmente letal, anotando 15 goles en sus últimos cuatro juegos. Con un historial tan impresionante, Orlando City no solo buscará la victoria, sino también consolidarse como un contendiente serio para llevarse el trofeo de la Leagues Cup.
Dónde ver Toluca - Orlando City por la Leagues Cup 2025
En los Estados Unidos y México, el duelo Toluca - Orlando City será televisado única y exclusivamente en streaming por el MLS Season Pass de Apple TV.
Asimismo, en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, se podrá ver por MLS Season Pass de Apple TV en streaming.
En México, el encuentro Toluca vs. Orlando City por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 podrá verse por TUDN, ViX y Amazon Prime Video.
En países de Centroamérica como en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Honduras; España, Francia y Alemania en Europa; y Japón en Asia, la única plataforma de streaming que transmitirá el encuentro será el MLS Season Pass de Apple TV.
|PAÍSES
|CANALES TV / STREAMING
|Estados Unidos
|MLS Season Pass
|México
|MLS Season Pass, TUDN En Vivo, ViX, Amazon Prime Video y TUDN
|Argentina
|MLS Season Pass
|España
|MLS Season Pass
|Brasil
|MLS Season Pass
|Colombia
|MLS Season Pass
|Chile
|MLS Season Pass
|Perú
|MLS Season Pass
|Uruguay
|MLS Season Pass
|Bolivia
|MLS Season Pass
|Paraguay
|MLS Season Pass
|Venezuela
|MLS Season Pass
|Costa Rica
|MLS Season Pass, ViX y TUDN
|Panamá
|MLS Season Pass, ViX y TUDN
|Nicaragua
|MLS Season Pass, ViX y TUDN
|El Salvador
|MLS Season Pass, ViX y TUDN
|Guatemala
|MLS Season Pass, ViX y TUDN
|Honduras
|MLS Season Pass, ViX y TUDN
|Puerto Rico
|MLS Season Pass
|Cuba
|MLS Season Pass
|República Dominicana
|MLS Season Pass, ViX y TUDN
|Canadá
|MLS Season Pass y Amazon Prime Video
|Italia
|MLS Season Pass y Amazon Prime Video
|Alemania
|MLS Season Pass
|Francia
|MLS Season Pass
|Japón
|MLS Season Pass
Fecha, hora, TV y online del partido Toluca - Orlando City
Conoce estos datos claves del partido para ver el partido Toluca - Orlando City por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.
- Partido: Deportivo Toluca vs. Orlando City Soccer Club
- Fecha: Miércoles, 20 de agosto de 2025
- Hora: 9:00 pm ET / 8:00 pm CT / 7:00 pm MT / 6:00 pm PT
- Lugar: Dignity Health Sports Park en Carson, California (Estados Unidos).