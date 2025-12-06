Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Toluca vs. Monterrey EN VIVO EN DIRECTO este sábado 6 de diciembre en el Nemesio Díaz. (Foto: Composición Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Toluca vs. Monterrey EN VIVO EN DIRECTO este sábado 6 de diciembre en el Nemesio Díaz. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Rayados aseguró una valiosa ventaja de un gol en la ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX jugando en el Gigante de Acero. Ahora, el partido de vuelta será este sábado 6 de diciembre en el Estadio Nemesio Díaz, donde Toluca recibe a Monterrey a partir de las 7:00 p.m. (Tiempo del Centro de México). Si estás en Estados Unidos, México y otras partes de Centroamérica, conoce en qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Para Rayados, sacar una ventaja significativa en el Gigante de Acero se perfila como un factor determinante para avanzar a la final. En el bando visitante, Toluca tiene el desafío de suplir la ausencia de Alexis Vega y buscar un marcador favorable, como mínimo un empate, que le permita afrontar el juego de vuelta en casa con mejores perspectivas.

Dónde ver Toluca vs. Monterrey EN VIVO EN DIRECTO por TV y Streaming Online

Este encuentro se jugará en el Estadio Nemesio Diez, el sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas, y la transmisión se podrá seguir a través de TUDN, Televisa y VIX, y por esta ocasión, también por las pantallas de Televisión Azteca.

PaísCanales de TelevisiónPlataformas de Streaming Online
MéxicoTV Azteca (Azteca 7)ViX Premium
TUDNTUDN App (con suscripción)
Canal 5 (Televisa)
Estados UnidosUnivisionViX Premium
TUDN USATUDN App (con suscripción)
  • ViX Premium: Es la plataforma de streaming de pago que suele transmitir los partidos completos de la Liga MX de estas televisoras.
  • TV Abierta: En México, el partido estará disponible en señal abierta a través de TV Azteca (Azteca 7) y Canal 5.

Fecha, hora, TV y online para ver el partido Toluca vs. Monterrey EN VIVO

Dato clave para saber la fecha, horarios, canales de TV y dónde ver el partido entre Toluca vs. Monterrey EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por el pase a la final del Torneo Apertura de la Liga MX.

  • Partido: sábado 6 de diciembre 2025
  • Horario: 7:00 p.m. Ciudad de México
  • Estadio: Nemesio Díaz, Toluca de Lerdo
  • Fase: semifinal del Torneo Apertura de la Liga MX
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC