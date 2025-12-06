Rayados aseguró una valiosa ventaja de un gol en la ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX jugando en el Gigante de Acero. Ahora, el partido de vuelta será este sábado 6 de diciembre en el Estadio Nemesio Díaz , donde Toluca recibe a Monterrey a partir de las 7:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) . Si estás en Estados Unidos, México y otras partes de Centroamérica, conoce en qué canales de TV y dónde ver el partido en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Para Rayados, sacar una ventaja significativa en el Gigante de Acero se perfila como un factor determinante para avanzar a la final. En el bando visitante, Toluca tiene el desafío de suplir la ausencia de Alexis Vega y buscar un marcador favorable, como mínimo un empate, que le permita afrontar el juego de vuelta en casa con mejores perspectivas.

Dónde ver Toluca vs. Monterrey EN VIVO EN DIRECTO por TV y Streaming Online

Este encuentro se jugará en el Estadio Nemesio Diez, el sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas, y la transmisión se podrá seguir a través de TUDN, Televisa y VIX, y por esta ocasión, también por las pantallas de Televisión Azteca.

País Canales de Televisión Plataformas de Streaming Online México TV Azteca (Azteca 7) ViX Premium TUDN TUDN App (con suscripción) Canal 5 (Televisa) Estados Unidos Univision ViX Premium TUDN USA TUDN App (con suscripción)

ViX Premium: Es la plataforma de streaming de pago que suele transmitir los partidos completos de la Liga MX de estas televisoras.

TV Abierta: En México, el partido estará disponible en señal abierta a través de TV Azteca (Azteca 7) y Canal 5.

Partido: sábado 6 de diciembre 2025

Horario: 7:00 p.m. Ciudad de México

Estadio: Nemesio Díaz, Toluca de Lerdo

Fase: semifinal del Torneo Apertura de la Liga MX