El ambiente ya hierve en el Nemesio Diez en la antesala de una noche de alta tensión. Toluca, campeón vigente y dueño del ataque más demoledor del torneo, se alista para recibir este domingo 14 de diciembre a Tigres UANL, con la obligación de ganar por dos goles para retener la corona del Apertura. El gol de Ángel Correa en la ida dejó la serie 1-0 a favor de los regiomontanos, pero los Diablos Rojos, empujados por su gente y los 2.600 metros de altura, confían en que la vuelta en casa puede cambiar la historia. El portugués Paulinho, máximo referente ofensivo del equipo, se perfila como el gran líder de la remontada.

El cuadro de Antonio Mohamed llega al duelo definitivo con una interrogante que puede marcar la serie: el estado físico de Alexis Vega. El atacante, uno de los motores del frente ofensivo, se ha perdido buena parte de la fase final por lesión y su posible reaparición sería un golpe anímico para el vestuario escarlata. Con Vega o sin él, Toluca sabe que no hay margen de error: está obligado a ser protagonista, a instalarse en campo rival y a sostener un ritmo alto de presión, pero sin perder el orden para no quedar expuesto a los contragolpes. Un gol en contra le complicaría el panorama, porque entonces necesitaría tres dianas para coronarse este domingo.

Enfrente estará un Tigres frío, pragmático y acostumbrado a este tipo de exámenes. Desde 2011, el conjunto felino ha disputado nueve finales de Liga MX y ha ganado seis, una estadística que habla de la jerarquía de un club habituado a manejar los tiempos y la presión en duelos definitivos. La escuadra de la UANL cuenta con una plantilla repleta de talento de medio campo hacia adelante, encabezada por el campeón del mundo Ángel Correa, el creativo Juan Brunetta, el histórico goleador francés André-Pierre Gignac, el uruguayo Fernando Gorriarán y el mexicano Diego Lainez. Todos ellos conforman un arsenal capaz de castigar cualquier descuido de los Diablos en el juego del 14 de diciembre.

El contexto añade épica al choque del domingo. Toluca, que ya levantó el trofeo en el Clausura, busca hacer el doblete en el año para llegar a 12 títulos de liga y alcanzar a Guadalajara como el segundo club más laureado, solo por detrás del América y sus 16 campeonatos. Tigres, por su parte, persigue su propia marca histórica: de consagrarse, sumará nueve estrellas y alcanzará a Cruz Azul en el cuarto lugar del palmarés general. Con un local obligado a atacar y un visitante que se siente cómodo en escenarios grandes, la final del Apertura de este 14 de diciembre promete 90 minutos —o más— de nervios, intensidad y detalles mínimos que pueden inclinar la balanza hacia el infierno rojo o hacia los festejos auriazules.

¿Dónde ver Toluca — Tigres UANL EN VIVO por final de la Liguilla MX 2025?

En México, el partido entre Toluca y Tigres UANL será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes y el Canal 7 de Azteca Siete; asimismo, en el canal de TUDN. Los hinchas de los Diablos Rojos y los Felinos también podrán verlo vía streaming a través de TUDN App, ViX Premium, Canal FOX One y Tubi TV.

Canal 5 de Televisa Deportes

Canal 7 de TV Azteca Siete

TUDN

ViX Premium

TUDN App

Canal FOX One

Tubi TV

Por otro lado, los fanáticos mexicanos que residen en los Estados Unidos podrán seguir la final del Torneo Apertura 2025 entre Toluca y Tigres en CBS Sports Network, fuboTV, TUDN USA, Univisión, Univisión NOW y ViX.

CBS Sports Network

fuboTV

TUDN USA

Univisión

Univisión NOW

ViX

¿A qué hora juega Toluca vs. Tigres UANL por final de Liguilla MX 2025?

El duelo Toluca-Tigres UANL por la final del Torneo Apertura de la Liguilla MX 2025 se jugará a partir de las 19:00 horas del Tiempo de Centro (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) este domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez de Toluca de Lerdo, Edomex.

Horarios

19:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Nicaragua

20:00 horas de Panamá, Cuba, Perú, Colombia, Ecuador y Canadá

21:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Bolivia

22:00 horas de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay

Hora de Estados Unidos

8 p.m. ET en Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Michigan y Pensilvania

7 p.m. CT en Texas, Minnesota, Iowa, Misuri, Illinois y Wisconsin

6 p.m. MT en Montaña, Wyoming, Colorado, Nuevo México y Utah

5 p.m. PT en California, Nevada, Oregón, Washington e Idaho

Alineaciones probables del Toluca vs. Tigres por la final de Liguilla MX 2025

Toluca — Hugo González; Jesús Angulo, Santiago Simón, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo; Marcelo Ruiz, Franco Romero, Alexis Vega; Helinho y Paulinho.

— Hugo González; Jesús Angulo, Santiago Simón, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo; Marcelo Ruiz, Franco Romero, Alexis Vega; Helinho y Paulinho. Tigres UANL — Nahuel Guzmán; Jesús García, Joaquim Pereira, Jesús Angulo, Marco Farfán; Diego Lainez, Rómulo Zwarg, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta; Ángel Correa y André-Pierre Gignac.

