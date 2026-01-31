Tomateros de Culiacán y Cangrejeros de Santurce llegan a Guadalajara con argumentos muy distintos, pero ambos con material suficiente para instalarse en la pelea por el título de la Serie del Caribe 2026. El juego será este domingo 1 de febrero a partir de las 1:00 p.m. (CDMX) en el Estadio Charros / Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco . Si quieres ver el enfrentamiento por canales de TV y streaming online, te comparto cómo y dónde verlo por cualquier dispositivo móvil.

El juego Tomateros de Culiacán (México Verde) vs Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) por la Serie del Caribe 2026 se juega el domingo 1 de febrero a las 13:00 (hora del centro de México).

País / Región Canal de TV principal Streaming / OTT principal Estados Unidos MLB Network (cobertura completa en inglés, exclusiva en EE. UU.) ESPN+ (cobertura en vivo de todos los juegos en español) ESPN Deportes (cobertura en español de toda la Serie) Fubo (incluye ESPN Deportes en paquetes con dicho canal) México ESPN, TVC Deportes, Megacable (todos los juegos) Disney+ (transmite todos los partidos en México) Puerto Rico WAPA TV (transmite la Serie en la isla) Posibles apps propias de WAPA / sistemas de cable con WAPA (según operador) ​ Caribe hispano (genérico) ESPN (señal regional en español) ESPN+ donde esté habilitado, y Fubo u otros con ESPN Deportes/ESPN República Dominicana Señales locales mencionadas como digitales en listados regionales (ej. “Digital…”, detalle pendiente según operador) ​ Plataformas de cable/OTT locales que incluyan ESPN/MLB Network vía proveedor Panamá Señales deportivas regionales (ESPN) según grilla local; el torneo incluye a Panamá como participante oficial. OTT que distribuyan ESPN (Fubo u operadoras locales) Centroamérica (Costa Rica, Guatemala, etc.) Canales deportivos regionales que distribuyen ESPN Latinoamérica en sus paquetes básicos o deportivos. Plataformas OTT regionales con ESPN (ej. versiones locales de Fubo u operadores de cable con app) Sudamérica (ej. Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina) ESPN Latinoamérica con derechos de Serie del Caribe según listados regionales de TV. ESPN+ donde esté disponible en la región; apps de cableoperadores que incluyan ESPN.

Partido: Tomateros de Culiacán (México Verde) vs Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico).

Torneo: Serie del Caribe 2026 (68.ª edición, en Zapopan, Jalisco, México).

Fecha: domingo 1 de febrero de 2026.

Hora: 13:00 (CDMX) / 14:00 ET.