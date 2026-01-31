Tomateros de Culiacán y Cangrejeros de Santurce llegan a Guadalajara con argumentos muy distintos, pero ambos con material suficiente para instalarse en la pelea por el título de la Serie del Caribe 2026. El juego será este domingo 1 de febrero a partir de las 1:00 p.m. (CDMX) en el Estadio Charros / Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco. Si quieres ver el enfrentamiento por canales de TV y streaming online, te comparto cómo y dónde verlo por cualquier dispositivo móvil.
Dónde ver Tomateros vs. Cangrejeros EN VIVO por TV y Streaming Online
El juego Tomateros de Culiacán (México Verde) vs Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) por la Serie del Caribe 2026 se juega el domingo 1 de febrero a las 13:00 (hora del centro de México).
|País / Región
|Canal de TV principal
|Streaming / OTT principal
|Estados Unidos
|MLB Network (cobertura completa en inglés, exclusiva en EE. UU.)
|ESPN+ (cobertura en vivo de todos los juegos en español)
|ESPN Deportes (cobertura en español de toda la Serie)
|Fubo (incluye ESPN Deportes en paquetes con dicho canal)
|México
|ESPN, TVC Deportes, Megacable (todos los juegos)
|Disney+ (transmite todos los partidos en México)
|Puerto Rico
|WAPA TV (transmite la Serie en la isla)
|Posibles apps propias de WAPA / sistemas de cable con WAPA (según operador)
|Caribe hispano (genérico)
|ESPN (señal regional en español)
|ESPN+ donde esté habilitado, y Fubo u otros con ESPN Deportes/ESPN
|República Dominicana
|Señales locales mencionadas como digitales en listados regionales (ej. “Digital…”, detalle pendiente según operador)
|Plataformas de cable/OTT locales que incluyan ESPN/MLB Network vía proveedor
|Panamá
|Señales deportivas regionales (ESPN) según grilla local; el torneo incluye a Panamá como participante oficial.
|OTT que distribuyan ESPN (Fubo u operadoras locales)
|Centroamérica (Costa Rica, Guatemala, etc.)
|Canales deportivos regionales que distribuyen ESPN Latinoamérica en sus paquetes básicos o deportivos.
|Plataformas OTT regionales con ESPN (ej. versiones locales de Fubo u operadores de cable con app)
|Sudamérica (ej. Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina)
|ESPN Latinoamérica con derechos de Serie del Caribe según listados regionales de TV.
|ESPN+ donde esté disponible en la región; apps de cableoperadores que incluyan ESPN.
- Partido: Tomateros de Culiacán (México Verde) vs Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico).
- Torneo: Serie del Caribe 2026 (68.ª edición, en Zapopan, Jalisco, México).
- Fecha: domingo 1 de febrero de 2026.
- Hora: 13:00 (CDMX) / 14:00 ET.