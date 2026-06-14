El evento que promete ser el más memorable hasta la fecha por parte de la UFC, se vivirá este domingo 14 de junio desde la Casa Blanca, con la presencia de Donald Trump. No te pierdas el UFC Freedom 250 con la pelea estelar de Ilia Topuria vs. Justin Gaethje, en donde se pondrá en juego el título indiscutible de peso ligero , donde Gaethje es el campeón interino y Topuria el campeón vigente. A continuación, te dejo con los horarios, canales de TV y la cartelera completa para ver el minuto a minuto.

Transmisión de Paramount Plus EN VIVO y EN DIRECTO para ver el evento UFC Freedom 250: Ilia Topuria vs. Justin Gaethje, este domingo 14 de junio, desde la Casa Blanca. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿A qué hora y dónde ver Topuria vs. Gaethje EN VIVO por UFC Freedom 250?

El UFC Freedom 250 donde pelearán Ilia Topuria vs. Justin Gaethje EN VIVO se disfrutará desde la Casa Blanca y la cartelera iniciará desde las 8:00 p.m. ET en Estados Unidos. La señal en todo el mundo será Paramount Plus y aquí te dejo con todos los horarios y canales para que puedas seguir minuto a minuto el evento.

País Dónde ver Horario Topuria-Gaethje Argentina Paramount Plus 02:00 a.m. (lunes 15) Bolivia Paramount Plus 01:00 a.m. (lunes 15) Chile Paramount Plus 01:00 a.m. (lunes 15) Colombia Paramount Plus 12:00 a.m. (lunes 15) Ecuador Paramount Plus 12:00 a.m. (lunes 15) España HBO Max 7:00 a.m. Estados Unidos Paramount Plus 1:00 a.m. ET / 10:00 p.m. PT México Paramount Plus 11:00 p.m. Centroamérica Paramount Plus 11:00 p.m. República Dominicana Paramount Plus 01:00 a.m. (lunes 15) Puerto Rico Paramount Plus 01:00 a.m. (lunes 15) Paraguay Paramount Plus 02:00 a.m. (lunes 15) Perú Paramount Plus 12:00 a.m. (lunes 15) Uruguay Paramount Plus 02:00 a.m. (lunes 15) Venezuela Paramount Plus 01:00 a.m. (lunes 15)

Cartelera del UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje

Evento principal

Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Título indiscutido de peso ligero.

Coestelar

Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Título interino de peso pesado.

Cartelera principal

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi (peso gallo).

Josh Hokit vs. Derrick Lewis (peso pesado).

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler (peso ligero).

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus (peso mediano).

Diego Lopes vs. Steve Garcia (peso pluma).