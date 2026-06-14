El evento que promete ser el más memorable hasta la fecha por parte de la UFC, se vivirá este domingo 14 de junio desde la Casa Blanca, con la presencia de Donald Trump. No te pierdas el UFC Freedom 250 con la pelea estelar de Ilia Topuria vs. Justin Gaethje, en donde se pondrá en juego el título indiscutible de peso ligero, donde Gaethje es el campeón interino y Topuria el campeón vigente. A continuación, te dejo con los horarios, canales de TV y la cartelera completa para ver el minuto a minuto.
¿A qué hora y dónde ver Topuria vs. Gaethje EN VIVO por UFC Freedom 250?
El UFC Freedom 250 donde pelearán Ilia Topuria vs. Justin Gaethje EN VIVO se disfrutará desde la Casa Blanca y la cartelera iniciará desde las 8:00 p.m. ET en Estados Unidos. La señal en todo el mundo será Paramount Plus y aquí te dejo con todos los horarios y canales para que puedas seguir minuto a minuto el evento.
|País
|Dónde ver
|Horario Topuria-Gaethje
|Argentina
|Paramount Plus
|02:00 a.m. (lunes 15)
|Bolivia
|Paramount Plus
|01:00 a.m. (lunes 15)
|Chile
|Paramount Plus
|01:00 a.m. (lunes 15)
|Colombia
|Paramount Plus
|12:00 a.m. (lunes 15)
|Ecuador
|Paramount Plus
|12:00 a.m. (lunes 15)
|España
|HBO Max
|7:00 a.m.
|Estados Unidos
|Paramount Plus
|1:00 a.m. ET / 10:00 p.m. PT
|México
|Paramount Plus
|11:00 p.m.
|Centroamérica
|Paramount Plus
|11:00 p.m.
|República Dominicana
|Paramount Plus
|01:00 a.m. (lunes 15)
|Puerto Rico
|Paramount Plus
|01:00 a.m. (lunes 15)
|Paraguay
|Paramount Plus
|02:00 a.m. (lunes 15)
|Perú
|Paramount Plus
|12:00 a.m. (lunes 15)
|Uruguay
|Paramount Plus
|02:00 a.m. (lunes 15)
|Venezuela
|Paramount Plus
|01:00 a.m. (lunes 15)
Cartelera del UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje
Evento principal
- Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Título indiscutido de peso ligero.
Coestelar
- Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Título interino de peso pesado.
Cartelera principal
- Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi (peso gallo).
- Josh Hokit vs. Derrick Lewis (peso pesado).
- Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler (peso ligero).
- Bo Nickal vs. Kyle Daukaus (peso mediano).
- Diego Lopes vs. Steve Garcia (peso pluma).