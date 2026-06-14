Consulta dónde puedes ver la transmisión de Topuria vs. Gaethje EN VIVO por el UFC Freedom 250, este domingo 14 de junio desde la Casa Blanca en Washington D.C. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta dónde puedes ver la transmisión de Topuria vs. Gaethje EN VIVO por el UFC Freedom 250, este domingo 14 de junio desde la Casa Blanca en Washington D.C. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

El evento que promete ser el más memorable hasta la fecha por parte de la UFC, se vivirá este domingo 14 de junio desde la Casa Blanca, con la presencia de Donald Trump. No te pierdas el UFC Freedom 250 con la pelea estelar de Ilia Topuria vs. Justin Gaethje, en donde se pondrá en juego el título indiscutible de peso ligero, donde Gaethje es el campeón interino y Topuria el campeón vigente. A continuación, te dejo con los horarios, canales de TV y la cartelera completa para ver el minuto a minuto.

Transmisión de Paramount Plus EN VIVO y EN DIRECTO para ver el evento UFC Freedom 250: Ilia Topuria vs. Justin Gaethje, este domingo 14 de junio, desde la Casa Blanca. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Transmisión de Paramount Plus EN VIVO y EN DIRECTO para ver el evento UFC Freedom 250: Ilia Topuria vs. Justin Gaethje, este domingo 14 de junio, desde la Casa Blanca. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto

¿A qué hora y dónde ver Topuria vs. Gaethje EN VIVO por UFC Freedom 250?

El UFC Freedom 250 donde pelearán Ilia Topuria vs. Justin Gaethje EN VIVO se disfrutará desde la Casa Blanca y la cartelera iniciará desde las 8:00 p.m. ET en Estados Unidos. La señal en todo el mundo será Paramount Plus y aquí te dejo con todos los horarios y canales para que puedas seguir minuto a minuto el evento.

PaísDónde verHorario Topuria-Gaethje
ArgentinaParamount Plus02:00 a.m. (lunes 15)
BoliviaParamount Plus01:00 a.m. (lunes 15)
ChileParamount Plus01:00 a.m. (lunes 15)
ColombiaParamount Plus12:00 a.m. (lunes 15)
EcuadorParamount Plus12:00 a.m. (lunes 15)
EspañaHBO Max7:00 a.m.
Estados UnidosParamount Plus1:00 a.m. ET / 10:00 p.m. PT
MéxicoParamount Plus11:00 p.m.
CentroaméricaParamount Plus11:00 p.m.
República DominicanaParamount Plus01:00 a.m. (lunes 15)
Puerto RicoParamount Plus01:00 a.m. (lunes 15)
ParaguayParamount Plus02:00 a.m. (lunes 15)
PerúParamount Plus12:00 a.m. (lunes 15)
UruguayParamount Plus02:00 a.m. (lunes 15)
VenezuelaParamount Plus01:00 a.m. (lunes 15)

Cartelera del UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje

Evento principal

  • Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Título indiscutido de peso ligero.

Coestelar

  • Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Título interino de peso pesado.

Cartelera principal

  • Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi (peso gallo).
  • Josh Hokit vs. Derrick Lewis (peso pesado).
  • Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler (peso ligero).
  • Bo Nickal vs. Kyle Daukaus (peso mediano).
  • Diego Lopes vs. Steve Garcia (peso pluma).
SOBRE EL AUTOR

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