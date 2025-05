Este miércoles 21 de mayo, se disputará la gran final de la UEFA Europa League 2025 entre Tottenham y Manchester United, en una nueva final inglesa en un torneo internacional de la UEFA en el Viejo Continente. Los Spurs van por su tercer título en esta competición, mientras que los Red Devils quieren lograrlo por segunda vez en su historia. El encuentro iniciará a partir de las 21:00 horas de España o 20:00 horas de Inglaterra y aquí te dejo con las opciones en TV y Streaming para ver el partido .

¿Dónde ver Tottenham vs. Manchester United EN VIVO desde España?

El Estadio San Mamés de Bilbao en España será el escenario de la final de la UEFA Europa League 2025 entre Tottenham y Manchester United. En España podrás ver el partido a través de Movistar Plus+ en streaming online, única opción disponible en el territorio español.

¿Dónde ver final Tottenham vs. Manchester United EN VIVO desde México?

Si vives en México y quieres ver el partido de Tottenham vs. Manchester United por la final de la UEFA Europa League 2025, hazlo a través de Fox Sports o ESPN en TV, mientras que en streaming irá únicamente por Disney Plus o Disney Plus Premium. No te pierdas este partidazo desde San Mamés.

¿Dónde transmiten Tottenham vs. Manchester United EN VIVO desde USA?

Si te encuentras en Estados Unidos, podrás seguir la final de Tottenham vs. Manchester United por la Europa League 2025 a través de TUDN en DirecTV, UniMás, CBS y Telemundo USA en TV, mientras que en streaming podrás hacerlo mediante ViX Premium, Paramount+ y FuboTV. Estas son las opciones oficiales para seguir el enfrentamiento desde USA.

Hora, TV y dónde ver final Tottenham vs. Manchester United por UEFA Europa League 2025

Fecha: miércoles 21 de mayo de 2025

miércoles 21 de mayo de 2025 Lugar: Estadio San Mamés, Bilbao, España.

Estadio San Mamés, Bilbao, España. Hora: 21:00 hora peninsular

21:00 hora peninsular Canal TV: ESPN Latinoamérica y UniMás, CBS, Telemundo en USA.

ESPN Latinoamérica y UniMás, CBS, Telemundo en USA. Streaming: Movistar Plus+ (España) - Disney Plus (Latinoamérica) - Fubo (USA).