El Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026 entre los Milwaukee Brewers y los Los Angeles Dodgers se disputará el jueves 15 de octubre de 2026 a las 6:00 p.m. Tiempo del Centro de México / 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT en el Dodger Stadium. Los Brewers lideran la serie 2-0 frente a los Dodgers tras ganar de manera consecutiva en Wisconsin. La novena angelina llega con urgencia de ganar en casa para evitar quedar al borde de la eliminación o despedirse ante su público. A continuación, te compartimos esta práctica guía con los horarios y canales para que sigas de cerca este enfrentamiento.

Dónde ver México vs. Dodgers EN VIVO por TV y Streaming Online

El Juego 4 de la serie Dodgers vs. Brewers de este jueves 15 de octubre en el Dodger Stadium de Los Angeles, California, se ve por señales regionales en EE.UU. y por cadenas deportivas y MLB.TV para México y el resto de Latinoamérica.

Región / País Canal de TV principal Opciones de streaming oficiales Estados Unidos (inglés) FS1 FOX One, MLB.TV (juego listado como “Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers”) Estados Unidos (latino) FOX Deportes (cobertura nacional en español, según guías de TV especializadas) ​ MLB.TV (suscripción), FOX One, Fubo, YouTube TV y DirecTV Stream México FOX Sports, FOX+ (TV de paga) ​ FOX One, MLB.TV (suscripción internacional) ​ Centroamérica (p.ej. Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá) Canal 4 (Nicaragua) MLB.TV (disponible en la mayoría de países) Caribe y República Dominicana TeleAntillas (Rep. Dominicana) MLB.TV ​ Venezuela IVC MLB.TV, Beisbol Play, Disney+ Colombia -- MLB.TV (Latinoamérica), Disney+​ Perú -- MLB.TV (Latinoamérica), Disney+ ​ Chile -- MLB.TV (Latinoamérica), Disney+ ​ Argentina -- MLB.TV (Latinoamérica) , Disney+​ Resto de Sudamérica (Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador) -- MLB.TV y Disney+

En México, el dato más sólido para titular es que va por FOX Sports y FOX+ , con streaming por MLB.TV y FOX One como opción oficial paga.​

y , con streaming por y como opción oficial paga.​ En EE.UU., mencionar que la señal base es FS1 y FOX One , con disponibilidad vía MLB.TV para el resto del país, y presencia de FOX Deportes para la audiencia hispana según las guías de TV.

, con disponibilidad vía MLB.TV para el resto del país, y presencia de FOX Deportes para la audiencia hispana según las guías de TV. Para Centro y Sudamérica, se podrá ver por la señal de Disney+ y vía MLB.TV en streaming, sujeto a disponibilidad de tu cableoperador.

Fecha, hora y TV para ver en vivo Dodgers vs. Brewers EN VIVO por Juego 4 de la MLB NLCS 2026

Partido : Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers, por Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026

: Los Angeles Dodgers vs. Milwaukee Brewers, por Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026 Fecha : Jueves, 15 de octubre de 2026

: Jueves, 15 de octubre de 2026 Horario : 20:00 horas ET / 18:00 horas CDMX

: 20:00 horas ET / 18:00 horas CDMX Televisión : FS1, FOX Deportes (Cable en Estados Unidos) / FOX Sports, FOX+ (Cable en México)

: FS1, FOX Deportes (Cable en Estados Unidos) / FOX Sports, FOX+ (Cable en México) Streaming : FOX One y MLB.TV (Cable y streaming en México y Estados Unidos)

: FOX One y MLB.TV (Cable y streaming en México y Estados Unidos) Lugar : Dodger Stadium de Los Angeles, California (Estados Unidos)