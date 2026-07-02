Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, Portugal se juega el pase a la siguiente ronda de la Copa Mundial FIFA 2026 al chocar con Croacia por los dieciseisavos de final este jueves 02 de julio a las 17:00 horas Tiempo del Centro de México (7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT en Estados Unidos), desde el BMO Field de Toronto, Ontario (Canadá) . Ambas selecciones clasificaron a esta instancia como los segundos de sus respectivos grupos y se perfila como uno de los cruces más parejas de esta fase de eliminación directa. Para ver el partido Portugal — Croacia en vivo y en directo, te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles para seguir la cobertura de manera legal.

Mira la transmisión de GOL Caracol en vivo y en directo, para seguir el partido de Portugal vs. Croacia por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿Dónde ver Portugal — Croacia EN VIVO GRATIS por TV señal abierta y Online?

País / Región TV abierta / Cable / Satélite principales Plataformas de streaming / Apps oficiales México -- ViX / ViX Premium Argentina TyC Sports, Telefe, DIRECTV Sports (Dsports) Flow Sports, DGO, TyC Sports Play, mitelefe, Paramount+ Bolivia Red Uno, Unitel, Tigo Sports, Entel TV Tigo Sports App (según operador), plataformas propias de cable Brasil -- CazéTV (vía streaming), Disney+ Premium Brazil para el Mundial Chile Chilevision, DSPORTS (DirecTV) por TV de pago DGO, Paramount+, señal online de Chilevisión para el partido Colombia Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, Radio Nacional de Colombia DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Paramount+ Ecuador Teleamazonas, DIRECTV Sports DGO, Paramount+ (derechos digitales del torneo), Paramount+ Paraguay GEN, Trece, Popu TV Apps propias de los operadores de cable que incluyan GEN y Trece Perú América Televisión, DIRECTV Sports América tvGO, TV 360, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ para ver el encuentro online Uruguay DIRECTV Sports DGO, AUF TV, Paramount+ Venezuela Televen, DIRECTV Sports DGO, Inter Centroamérica Tigo Sports y FOX en TV de paga Tigo Sports App, FOX+ y plataformas OTT vinculadas al operador Estados Unidos Fox Sports 1, canales de la familia Fox, Telemundo en español Peacock, Fubo, apps de Fox Sports, plataformas de streaming de los operadores España Canales DAZN dedicados al Mundial (DAZN Mundial, BarTV Mundial) DAZN y su ecosistema de apps (DAZN Mundial, BarTV Mundial online)

Los aficionados que se encuentren en México podrán ver en vivo el partido Portugal — Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 a través de la señal oficial de ViX , que cuenta con los derechos de transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el país.

En Estados Unidos, la transmisión del encuentro estará disponible en televisión por FOX Network, FS1, Telemundo y Universo, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal por streaming para la audiencia hispana y angloparlante, de acuerdo con la programación oficial de los operadores que poseen los derechos del torneo.

En Sudamérica, cadenas como DIRECTV Sports (DSports) y su plataforma DGO emitirán el partido para países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, complementando la cobertura con señales abiertas líderes en cada mercado, tales como Caracol TV y RCN Televisión en Colombia, Chilevisión en Chile, América TV en Perú, Televen en Venezuela y Teleamazonas en Ecuador, además de servicios OTT como Paramount+ y Disney+ Premium que distribuyen la señal de ESPN y DSports en la región.

¿A qué hora juega Portugal — Croacia HOY 25 de junio por el Mundial 2026?

El partido Portugal — Croacia se juega a las 17:00 horas del Centro de México, y desde ahí se ajustan los horarios para cada país.

País / Región Hora local del partido México 17:00 (5:00 p. m.) Estados Unidos (Este, ET) 19:00 (7:00 p. m.) Estados Unidos (Centro, CT) 18:00 (6:00 p. m.) Estados Unidos (Montaña, MT) 17:00 (5:00 p. m.) Estados Unidos (Pacífico, PT) 16:00 (4:00 p. m.) Canadá (Toronto / Ottawa) 19:00 (7:00 p. m.) – mismo huso que ET Argentina 20:00 (8:00 p. m.) Uruguay 20:00 (8:00 p. m.) Paraguay 20:00 (8:00 p. m.) Brasil (Brasilia) 20:00 (8:00 p. m.) Chile 19:00 (7:00 p. m.) – misma franja que BOL y VEN para este partido Bolivia 19:00 (7:00 p. m.) – misma franja que CHI y VEN para este partido Venezuela 19:00 (7:00 p. m.) – misma franja que CHI y BOL para este partido Colombia 18:00 (6:00 p. m.) Ecuador 18:00 (6:00 p. m.) Perú 18:00 (6:00 p. m.) España (península) 01:00 (1:00 a. m. del día siguiente) Portugal / Reino Unido 00:00 (0:00 a. m. del día siguiente) Alemania / Italia / Francia / Croacia 01:00 (1:00 a. m. del día siguiente) Corea del Sur / Japón 08:00 (8:00 a. m. del día siguiente)

Señal de ESPN y Disney Plus Premium en vivo para ver la transmisión de Portugal vs. Croacia en directo, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, desde el BMO Field de Toronto. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

Posibles alineaciones de Portugal — Croacia

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix, Cristiano Ronaldo.

Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić, Ivan Perisic; Mateo Kovačić, Luka Modrić; Nicola Vlasic, Martin Baturina, Petar Sucic; Ante Budimir.

Portugal y Croacia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE PORTUGAL EN X DE @selecaoportugal)