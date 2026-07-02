Ronie Bautista
Ronie Bautista

Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, Portugal se juega el pase a la siguiente ronda de la Copa Mundial FIFA 2026 al chocar con Croacia por los dieciseisavos de final este jueves 02 de julio a las 17:00 horas Tiempo del Centro de México (7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT en Estados Unidos), desde el BMO Field de Toronto, Ontario (Canadá). Ambas selecciones clasificaron a esta instancia como los segundos de sus respectivos grupos y se perfila como uno de los cruces más parejas de esta fase de eliminación directa. Para ver el partido Portugal — Croacia en vivo y en directo, te comparto la lista de canales de TV y streaming online disponibles para seguir la cobertura de manera legal.

Mira la transmisión de GOL Caracol en vivo y en directo, para seguir el partido de Portugal vs. Croacia por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
Mira la transmisión de GOL Caracol en vivo y en directo, para seguir el partido de Portugal vs. Croacia por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto

¿Dónde ver Portugal — Croacia EN VIVO GRATIS por TV señal abierta y Online?

País / RegiónTV abierta / Cable / Satélite principalesPlataformas de streaming / Apps oficiales
México--ViX / ViX Premium
ArgentinaTyC Sports, Telefe, DIRECTV Sports (Dsports) Flow Sports, DGO, TyC Sports Play, mitelefe, Paramount+
BoliviaRed Uno, Unitel, Tigo Sports, Entel TVTigo Sports App (según operador), plataformas propias de cable
Brasil--CazéTV (vía streaming), Disney+ Premium Brazil para el Mundial
ChileChilevision, DSPORTS (DirecTV) por TV de pago DGO, Paramount+, señal online de Chilevisión para el partido
ColombiaCaracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, Radio Nacional de ColombiaDGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Paramount+
EcuadorTeleamazonas, DIRECTV Sports DGO, Paramount+ (derechos digitales del torneo), Paramount+
ParaguayGEN, Trece, Popu TVApps propias de los operadores de cable que incluyan GEN y Trece
PerúAmérica Televisión, DIRECTV SportsAmérica tvGO, TV 360, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ para ver el encuentro online
UruguayDIRECTV SportsDGO, AUF TV, Paramount+
VenezuelaTeleven, DIRECTV SportsDGO, Inter
CentroaméricaTigo Sports y FOX en TV de paga Tigo Sports App, FOX+ y plataformas OTT vinculadas al operador
Estados UnidosFox Sports 1, canales de la familia Fox, Telemundo en español Peacock, Fubo, apps de Fox Sports, plataformas de streaming de los operadores
EspañaCanales DAZN dedicados al Mundial (DAZN Mundial, BarTV Mundial) DAZN y su ecosistema de apps (DAZN Mundial, BarTV Mundial online)

Los aficionados que se encuentren en México podrán ver en vivo el partido Portugal — Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 a través de la señal oficial de ViX, que cuenta con los derechos de transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el país.

En Estados Unidos, la transmisión del encuentro estará disponible en televisión por FOX Network, FS1, Telemundo y Universo, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal por streaming para la audiencia hispana y angloparlante, de acuerdo con la programación oficial de los operadores que poseen los derechos del torneo.

En Sudamérica, cadenas como DIRECTV Sports (DSports) y su plataforma DGO emitirán el partido para países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, complementando la cobertura con señales abiertas líderes en cada mercado, tales como Caracol TV y RCN Televisión en Colombia, Chilevisión en Chile, América TV en Perú, Televen en Venezuela y Teleamazonas en Ecuador, además de servicios OTT como Paramount+ y Disney+ Premium que distribuyen la señal de ESPN y DSports en la región.

¿A qué hora juega Portugal — Croacia HOY 25 de junio por el Mundial 2026?

El partido Portugal — Croacia se juega a las 17:00 horas del Centro de México, y desde ahí se ajustan los horarios para cada país.

País / RegiónHora local del partido
México17:00 (5:00 p. m.)
Estados Unidos (Este, ET)19:00 (7:00 p. m.)
Estados Unidos (Centro, CT)18:00 (6:00 p. m.)
Estados Unidos (Montaña, MT)17:00 (5:00 p. m.)
Estados Unidos (Pacífico, PT)16:00 (4:00 p. m.)
Canadá (Toronto / Ottawa)19:00 (7:00 p. m.) – mismo huso que ET
Argentina20:00 (8:00 p. m.)
Uruguay20:00 (8:00 p. m.)
Paraguay20:00 (8:00 p. m.)
Brasil (Brasilia)20:00 (8:00 p. m.)
Chile19:00 (7:00 p. m.) – misma franja que BOL y VEN para este partido
Bolivia19:00 (7:00 p. m.) – misma franja que CHI y VEN para este partido
Venezuela19:00 (7:00 p. m.) – misma franja que CHI y BOL para este partido
Colombia18:00 (6:00 p. m.)
Ecuador18:00 (6:00 p. m.)
Perú18:00 (6:00 p. m.)
España (península)01:00 (1:00 a. m. del día siguiente)
Portugal / Reino Unido00:00 (0:00 a. m. del día siguiente)
Alemania / Italia / Francia / Croacia01:00 (1:00 a. m. del día siguiente)
Corea del Sur / Japón08:00 (8:00 a. m. del día siguiente)
Señal de ESPN y Disney Plus Premium en vivo para ver la transmisión de Portugal vs. Croacia en directo, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, desde el BMO Field de Toronto. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de ESPN y Disney Plus Premium en vivo para ver la transmisión de Portugal vs. Croacia en directo, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, desde el BMO Field de Toronto. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
/ Piero Hatto

Posibles alineaciones de Portugal — Croacia

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix, Cristiano Ronaldo.

Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić, Ivan Perisic; Mateo Kovačić, Luka Modrić; Nicola Vlasic, Martin Baturina, Petar Sucic; Ante Budimir.

DIRECTV, Telemundo, DAZN, ViX Premium, Telefe y ESPN EN VIVO — ver partido Portugal vs. Croacia por TV y Online | VIDEO
Portugal y Croacia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE PORTUGAL EN X DE @selecaoportugal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC