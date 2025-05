Este domingo 11 de mayo, el mundo del fútbol se paraliza con el duelo más esperado de toda LaLiga de España. Real Madrid visitará al FC Barcelona en una nueva edición de El Clásico, esta vez por la Jornada 35 del torneo local y un encuentro que será clave para definir al campeón del certamen. ¿Cómo y dónde ver desde Estados Unidos en ciudades como California, Florida y Texas? Aquí te dejo con todos los horarios y canales en TV y streaming para que puedas seguir este enfrentamiento.

Recordemos que Real Madrid y FC Barcelona son el puesto 2° y 1° de LaLiga respectivamente, con solo 4 puntos de diferencia, por lo que un triunfo de los merengues a falta de 3 fechas haría que todo se empareje, mientras que una victoria de los blaugranas prácticamente definiría el campeonato.

Loading...

¿Dónde se puede ver Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO desde Florida?

El Clásico de la Jornada 35 por LaLiga de España entre Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO iniciará en Florida a partir de las 10:15 a.m. ET por la señal de ESPN Deportes o ESPN+ . No te pierdas todas las incidencias del juego este fin de semana.

Si vives en Texas, ¿dónde ver semifinal Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO?

Si te encuentras en Texas y quieres ver El Clásico entre Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO será a partir de las 9:15 a.m. CT por la señal de ESPN Deportes o ESPN+ , siendo estas las únicas alternativas para poder seguir el partido más importante del fútbol español por el torneo local.

¿Dónde podrás ver Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO y ONLINE en California?

Para El Clásico de LaLiga que se disputará este 11 de mayo, podrás verlo desde California a partir de las 7:15 a.m. PT mediante la señal de ESPN Deportes y ESPN+ en streaming online . Sigue todas las incidencias del juego Real Madrid vs. FC Barcelona este fin de semana.

El FC Barcelona y el Real Madrid medirán fuerzas por la jornada 35 de LaLiga EA Sports 2024-25 este domingo 11 de mayo (16:15 del horario peninsular español) desde el Estadio Olímpico de Montjuic. La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de ESPN Sur, Disney Plus, ESPN Plus (USA) y ESPN Deportes (USA). (VIDEO: @FCBarcelona_es)

Real Madrid vs. FC Barcelona: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Lucas Vásquez, Tchouaméni, Asencio, Fran García; Valverde, Ceballos, Arda Güler, Bellingham; Vinicius Júnior y Kylian Mbappé.

Courtois; Lucas Vásquez, Tchouaméni, Asencio, Fran García; Valverde, Ceballos, Arda Güler, Bellingham; Vinicius Júnior y Kylian Mbappé. FC Barcelona: Szczęsny; García, Cubarsí, Íñigo, Balde; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.

Cómo y dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona por El Clásico de LaLiga

Conoce los datos más relevantes para ver el partido entre Real Madrid vs. FC Barcelona desde el Estadio Olímpico de Montjuic.

Fecha: domingo 11 de mayo de 2025

domingo 11 de mayo de 2025 Lugar: Estadio Olímpico de Montjuic

Estadio Olímpico de Montjuic Hora: 10:15 ET

10:15 ET Canal TV: ESPN Deportes

ESPN Deportes Streaming: ESPN+

FC Barcelona recibe a Real Madrid en el Estadio Olímpico de Montjuic en una nueva edición del Clásico español por la Jornada 35 de LaLiga EA Sports 2024-25. | Crédito: GEC