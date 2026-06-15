Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Uruguay - Arabia Saudita por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Uruguay - Arabia Saudita por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

El Estadio de Miami será escenario de un gran partido este lunes 15 de junio porque se jugará el Uruguay - Arabia Saudita por la Fecha 1 del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026. Como es un encuentro imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Uruguay - Arabia Saudita por el Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)
El Uruguay - Arabia Saudita por el Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Uruguay - Arabia Saudita en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Uruguay - Arabia Saudita por el Mundial de Fútbol 2026 este lunes 15 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 6:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 5:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 4:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 3:00 pm
  • España: 12:00 am del martes 16 de junio
  • México (CDMX): 4:00 pm
  • Puerto Rico: 6:00 pm
  • República Dominicana: 6:00 pm
  • Panamá: 5:00 pm
  • Costa Rica: 4:00 pm
  • El Salvador: 4:00 pm
  • Guatemala: 4:00 pm
  • Honduras: 4:00 pm
  • Nicaragua: 4:00 pm
  • Argentina: 7:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 7:00 pm
  • Uruguay: 7:00 pm
  • Chile (Santiago): 6:00 pm
  • Paraguay: 7:00 pm
  • Bolivia: 6:00 pm
  • Venezuela: 6:00 pm
  • Ecuador: 5:00 pm
  • Perú: 5:00 pm
  • Colombia: 5:00 pm

Posibles formaciones del Uruguay vs. Arabia Saudita

  • Uruguay: Sergio Rochet, Guillermo Varela, José María Giménez, Mathías Olivera, Ronald Araújo, Marimiliano Araújo, Giorgian De Arrascaeta, Federico Valverde, Agustín Canobbio, Manuel Ugarte Ribeiro y Federico Viñas.
  • Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais, Moteb Al-Harbi, A. Alamri, Hassan Al-Tombakti, S. Abdulhamid, Mohammed Abul Al-Shamat, Nasser Al-Dawsari, Musab Al-Juwayr, Abdullah Al Khaibari, F. Albrikan, S. Aldawsari y Cherif Ndiaye.

¿Qué canal transmite EN VIVO el Uruguay - Arabia Saudita?

Este lunes 15 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Uruguay - Arabia Saudita por el Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
  • México: ViX Mexico
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
  • Alemania: ZDF, SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, CazéTV
  • Colombia: Win Sports, Win Play, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, Canal 5 Uruguay, Paramount+
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: Teletica Canal 7, TDMAX, FOX+
  • El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
  • República Dominicana: Pio Deportes
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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