La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 sigue desatando pasiones todo el planeta con sus adrenalínicos partidos y uno de los que capta la atención del público (especialmente en Sudamérica) es el de Uruguay, que este domingo 21 de junio enfrentará a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos), que servirá como escenario para la segunda jornada del Grupo H. La Celeste quiere sumar sus primeros tres puntos tras igualar 1-1 con Arabia Saudita en el debut, mientras que los Tubarões Azuis (Tiburones Azules en portugés) buscarán dar otra sorpresa después su sorpresivo empate sin goles con España en la jornada inaugural del torneo. Si quieres saber dónde mirar el partido Uruguay — Cabo Verde por el Mundial 2026, te detallamos los horarios por país, canales de televisión y las posibles formaciones del encuentro.

Revisa esta nota para que sepas en qué canales de TV se puede ver el Uruguay vs. Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver Uruguay — Cabo Verde EN VIVO GRATIS por el Mundial 2026?

Los derechos de transmisión variarán según el país. En Canadá, el encuentro será emitido por las señales oficiales del Mundial 2026, mientras que en Latinoamérica podrá seguirse mediante DSports, DGO, Paramount+ y otras plataformas autorizadas según cada territorio.

Canales principales

Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, AUF TV, Canal 5 y Paramount+

Cabo Verde: SuperSport y New World TV

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

México: ViX

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+

Perú: DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+ y TV 360

Sudamérica: DSports y DGO

Latinoamérica: TiGo Sports, FOX y FOX+

Horario del Uruguay — Cabo Verde por el Mundial 2026

País Hora Canadá (Toronto) 6:00 p.m. Estados Unidos ET 6:00 p.m. Estados Unidos PT 3:00 p.m. México 4:00 p.m. Colombia 5:00 p.m. Perú 5:00 p.m. Ecuador 5:00 p.m. Bolivia 6:00 p.m. Venezuela 6:00 p.m. Chile 6:00 p.m. Argentina 7:00 p.m. Uruguay 7:00 p.m. Paraguay 7:00 p.m. España 0:00 a.m. del día siguiente

Alineaciones probables del Uruguay — Cabo Verde

Uruguay : Sergio Rochet; Guillermo Varela, José María Giménez, Ronald Araújo, Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo.

: Sergio Rochet; Guillermo Varela, José María Giménez, Ronald Araújo, Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo. Cabo Verde: Vozinha, Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sindy Lopes; Kevin Pina, Laros Duarte; Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral; Dailon Livramento.

Conoce la hora de inicio, canales de TV y dónde ver online el partido Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO HOY 21 de junio por la segunda fecha del grupo H de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

Ficha del partido Uruguay — Cabo Verde por el Mundial 2026

Dato Información Partido Uruguay — Cabo Verde Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo H Fecha Domingo, 21 de junio de 2026 Hora 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT Estadio Hard Rock Stadium Ciudad Miami, Florida País Estados Unidos Árbitro Espen Eskås (Noruega) TV FOX, Telemundo, TSN, CTV, DSports, ESPN Streaming DGO, Disney+, ViX, FOX One

Uruguay se ubica en la primera posición del Grupo H del Mundial 2026 gracias a los criterios de desempate de la FIFA tras la primera fecha, donde todas las selecciones están igualadas con un punto. Los charrúas lideran su sector junto a los árabes porque marcaron goles a favor, superando a España y Cabo Verde, y se colocan por encima de los Halcones Verdes por el criterio de juego limpio (Fair Play).