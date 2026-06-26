Uruguay y España se enfrentarán este viernes en el Estadio Akron de Guadalajara por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Uruguay y España se enfrentarán este viernes en el Estadio Akron de Guadalajara por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue regalando partidos de alto voltaje y uno de los más atractivos de la jornada será el enfrentamiento entre Uruguay y España. Dos selecciones con mucha historia y estrellas del fútbol que se medirán en un duelo que promete emociones de principio a fin.

Los seguidores de la Celeste y de La Roja buscan conocer dónde ver el partido EN VIVO por televisión abierta, cuáles son las plataformas de streaming disponibles y a qué hora comenzará el encuentro en cada país. Si no quieres perderte este choque mundialista, aquí encontrarás la guía completa de horarios, canales de TV y posibles alineaciones para seguir Uruguay vs. España en directo.

¿A qué hora juega Uruguay vs. España hoy?

El encuentro correspondiente a la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará en horario estelar para gran parte de Sudamérica. A continuación, revisa la hora de inicio en distintos países.

PaísHora
México19:00
Guatemala18:00
Honduras18:00
El Salvador18:00
Nicaragua18:00
Costa Rica18:00
Panamá19:00
Colombia19:00
Ecuador19:00
Perú19:00
Estados Unidos (ET)20:00
Estados Unidos (CT)19:00
Estados Unidos (MT)18:00
Estados Unidos (PT)17:00
Venezuela20:00
Bolivia20:00
Chile20:00
Paraguay20:00
Argentina21:00
Uruguay21:00
Brasil21:00
España02:00 (día siguiente)

Qué canal transmite Uruguay vs. España EN VIVO y GRATIS por TV abierta

Los aficionados podrán seguir el partido sin costo en varios países gracias a las señales de televisión abierta que cuentan con derechos de transmisión:

  • Perú: América TV.
  • Chile: Chilevisión.
  • México: TV Azteca 7.
  • España: La 1 de RTVE.

Además, estas cadenas suelen ofrecer alternativas digitales para seguir la cobertura desde celulares, computadoras y Smart TV.

Canales de TV y streaming que transmiten Uruguay vs. España EN VIVO

Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante diferentes señales de televisión abierta y plataformas digitales según el país donde se encuentren.

PaísCanal de TV y Streaming
UruguayDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
ArgentinaDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
ChileChilevisión (GRATIS), DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
PerúAmérica TV (GRATIS), DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
ColombiaDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
EcuadorDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
VenezuelaDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
BoliviaDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
ParaguayDirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
PanamáDirecTV Sports, DGO
Costa RicaDirecTV Sports, DGO
GuatemalaDirecTV Sports, DGO
HondurasDirecTV Sports, DGO
El SalvadorDirecTV Sports, DGO
NicaraguaDirecTV Sports, DGO
MéxicoTV Azteca 7 (GRATIS), Sky Sports, ViX Premium
Estados UnidosFOX Sports, FOX Deportes, FS1, Telemundo, Peacock
EspañaLa 1 de RTVE (GRATIS), RTVE Play, DAZN

Posibles formaciones de Uruguay vs. España

Uruguay

Formación probable (4-3-3):

  • Portero: Sergio Rochet
  • Defensas: Nahitan Nández, Ronald Araújo, José María Giménez, Mathías Olivera
  • Mediocampistas: Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz
  • Delanteros: Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo

España

Formación probable (4-3-3):

  • Portero: Unai Simón
  • Defensas: Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo
  • Mediocampistas: Rodri, Pedri, Fabián Ruiz
  • Delanteros: Lamine Yamal, Álvaro Morata, Nico Williams

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