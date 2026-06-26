La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue regalando partidos de alto voltaje y uno de los más atractivos de la jornada será el enfrentamiento entre Uruguay y España. Dos selecciones con mucha historia y estrellas del fútbol que se medirán en un duelo que promete emociones de principio a fin.
Los seguidores de la Celeste y de La Roja buscan conocer dónde ver el partido EN VIVO por televisión abierta, cuáles son las plataformas de streaming disponibles y a qué hora comenzará el encuentro en cada país. Si no quieres perderte este choque mundialista, aquí encontrarás la guía completa de horarios, canales de TV y posibles alineaciones para seguir Uruguay vs. España en directo.
¿A qué hora juega Uruguay vs. España hoy?
El encuentro correspondiente a la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará en horario estelar para gran parte de Sudamérica. A continuación, revisa la hora de inicio en distintos países.
|País
|Hora
|México
|19:00
|Guatemala
|18:00
|Honduras
|18:00
|El Salvador
|18:00
|Nicaragua
|18:00
|Costa Rica
|18:00
|Panamá
|19:00
|Colombia
|19:00
|Ecuador
|19:00
|Perú
|19:00
|Estados Unidos (ET)
|20:00
|Estados Unidos (CT)
|19:00
|Estados Unidos (MT)
|18:00
|Estados Unidos (PT)
|17:00
|Venezuela
|20:00
|Bolivia
|20:00
|Chile
|20:00
|Paraguay
|20:00
|Argentina
|21:00
|Uruguay
|21:00
|Brasil
|21:00
|España
|02:00 (día siguiente)
Qué canal transmite Uruguay vs. España EN VIVO y GRATIS por TV abierta
Los aficionados podrán seguir el partido sin costo en varios países gracias a las señales de televisión abierta que cuentan con derechos de transmisión:
- Perú: América TV.
- Chile: Chilevisión.
- México: TV Azteca 7.
- España: La 1 de RTVE.
Además, estas cadenas suelen ofrecer alternativas digitales para seguir la cobertura desde celulares, computadoras y Smart TV.
Canales de TV y streaming que transmiten Uruguay vs. España EN VIVO
Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante diferentes señales de televisión abierta y plataformas digitales según el país donde se encuentren.
|País
|Canal de TV y Streaming
|Uruguay
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Argentina
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Chile
|Chilevisión (GRATIS), DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Perú
|América TV (GRATIS), DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Colombia
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Venezuela
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Bolivia
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Paraguay
|DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium
|Panamá
|DirecTV Sports, DGO
|Costa Rica
|DirecTV Sports, DGO
|Guatemala
|DirecTV Sports, DGO
|Honduras
|DirecTV Sports, DGO
|El Salvador
|DirecTV Sports, DGO
|Nicaragua
|DirecTV Sports, DGO
|México
|TV Azteca 7 (GRATIS), Sky Sports, ViX Premium
|Estados Unidos
|FOX Sports, FOX Deportes, FS1, Telemundo, Peacock
|España
|La 1 de RTVE (GRATIS), RTVE Play, DAZN
Posibles formaciones de Uruguay vs. España
Uruguay
Formación probable (4-3-3):
- Portero: Sergio Rochet
- Defensas: Nahitan Nández, Ronald Araújo, José María Giménez, Mathías Olivera
- Mediocampistas: Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz
- Delanteros: Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo
España
Formación probable (4-3-3):
- Portero: Unai Simón
- Defensas: Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo
- Mediocampistas: Rodri, Pedri, Fabián Ruiz
- Delanteros: Lamine Yamal, Álvaro Morata, Nico Williams