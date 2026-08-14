Los Vaqueros de Bayamón reciben hoy viernes 14 de agosto a los Santeros de Aguada con ventaja de 2-0 en la final del BSN. El Juego 3, previsto para las 8:00 p. m. en el Coliseo Rubén Rodríguez , puede dejar a Bayamón a una victoria del bicampeonato y obligar a Aguada a reaccionar para extender la serie. ¿Dónde ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO por televisión y/o streaming online en Puerto Rico, Estados Unidos, México y otros países?

Bayamón ha tomado el control de la serie con dos triunfos de naturaleza distinta. En el primer encuentro impuso su ritmo y derrotó a Aguada 91-75; en el segundo sobrevivió a un duelo mucho más físico y cerrado, 87-86, en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

El triunfo del miércoles fue especialmente valioso para los Vaqueros: Renaldo Balkman convirtió un tapeo decisivo a falta de 25 segundos para romper el empate, mientras Javier Ezquerra aseguró el resultado desde la línea de tiros libres en el cierre. Ahora, como local, Bayamón tiene la oportunidad de poner la final 3-0 y quedar a las puertas de su campeonato número 18.

Aguada, por su parte, quedó muy cerca de igualar la final en casa, pero pagó caro sus errores de ejecución. Los Santeros terminaron con 13 aciertos en 23 tiros libres durante el Juego 2, un aspecto que su técnico Rafael “Pachy” Cruz identificó como determinante en un partido definido por una posesión.

Datos de la final Vaqueros de Bayamón vs. Santeros de Aguada

Aspecto Información Partido Santeros de Aguada vs. Vaqueros de Bayamón Instancia Juego 3 de la Serie Final BSN 2026 Fecha Viernes 14 de agosto Hora 8:00 p. m. Sede Coliseo Rubén Rodríguez, Bayamón Serie Vaqueros lideran 2-0 Transmisión Telemundo, según el calendario de la final.

¿Dónde ver la final Vaqueros de Bayamón vs. Santeros de Aguada EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE?

El partido de hoy, viernes 14 de agosto, es Santeros de Aguada vs. Vaqueros de Bayamón, programado a las 8:00 p. m. de Puerto Rico . La guía de postemporada del BSN indica transmisión por Telemundo; no aparece una señal oficial diferenciada para otros países.

País o territorio TV disponible Streaming online disponible Hora local Puerto Rico Telemundo Puerto Rico Señal digital/app de Telemundo, según autenticación y geolocalización del operador 8:00 p. m. Estados Unidos Telemundo, sujeto a disponibilidad de la afiliada/localidad Fubo, con disponibilidad territorial y plan aplicable 8:00 p. m. ET Canadá Sin canal de TV confirmado BSN YouTube, sujeto a restricciones geográficas 8:00 p. m. ET Caribe fuera de Puerto Rico Sin canal de TV confirmado BSN YouTube, sujeto a restricciones geográficas Varía según país México No hay canal de TV ni plataforma oficial confirmados No hay streaming oficial confirmado 6:00 p. m. CDMX Perú No hay canal de TV ni plataforma oficial confirmados No hay streaming oficial confirmado 7:00 p. m. España No hay canal de TV ni plataforma oficial confirmados No hay streaming oficial confirmado 1:00 a. m. del 15 de agosto Resto de Latinoamérica No hay distribución televisiva confirmada Revisar el canal oficial de YouTube del BSN antes del salto inicial; podría estar restringido Depende del país

En Puerto Rico, la alternativa principal es Telemundo Puerto Rico. El encuentro se disputa en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón y corresponde a la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN). La cartelera publicada sitúa el inicio a las 8:00 p. m.

Para espectadores en Estados Unidos, Fubo dispone de una página específica para Santeros de Aguada vs. Vaqueros de Bayamón. Sin embargo, la propia plataforma muestra que la disponibilidad depende de la región, por lo que conviene validar el partido ingresando con la cuenta antes de la hora de inicio.

En Canadá y el Caribe, la referencia más concreta es el canal de BSN en YouTube, listado por Backcourt para estos mercados. Es importante entrar con anticipación al canal oficial y comprobar que el directo esté habilitado en el país, ya que los derechos de transmisión pueden generar bloqueos geográficos.

Para Perú, México, España y el resto de Latinoamérica, no hay confirmación pública de una señal local autorizada. La opción más razonable es verificar el canal oficial del BSN en YouTube poco antes del juego, evitando enlaces no oficiales o retransmisiones piratas.